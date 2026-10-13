2026 हुंडई बेयोन के साइज का हुआ खुलासा: कितनी बड़ी है हुंडई की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार?

Published On अक्टूबर 13, 2026 19:40 ist

last updated on Oct 13, 2026 19:40 IST

published on Oct 13, 2026 19:40 IST

हुंडई ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी बेयोन के साइज का खुलासा कर दिया है। यह भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कंपनी की दूसरी पेशकश होगी, जिसे वेन्यू और क्रेटा के बीच में पोजिशन किया जाएगा। Hyundai Bayon एक अनोखे स्टाइलिंग पैकेज, ढेर सारे फीचर्स और ग्लोबल-स्पेक आई20 से प्रेरित नए इंटीरियर के साथ आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या साइज के मामले में बेयोन उस "स्वीट स्पॉट" पर फिट बैठती है, जिसकी तलाश भारतीय ग्राहक कर रहे हैं? चलिए इसके साइज और बाकी डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं।

साइज: कितनी बड़ी और प्रैक्टिकल?

साइज के मामले में, हुंडई बेयोन अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरती है। यह मौजूदा वेन्यू से बड़ी है और वर्तमान क्रेटा से थोड़ी छोटी है, जो इसे उन खरीदारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है जिन्हें वेन्यू छोटी और क्रेटा थोड़ी बड़ी लगती है।

पैरामीटर हुंडई बेयोन लंबाई 4245 मिलीमीटर चौड़ाई 1810 मिलीमीटर ऊंचाई 1570 मिलीमीटर व्हीलबेस 2600 मिलीमीटर बूट स्पेस 440 लीटर

अगर इन आंकड़ों की तुलना करें, तो बेयोन की लंबाई वेन्यू से लगभग 230 मिलीमीटर ज्यादा है, जबकि यह मौजूदा जनरेशन की क्रेटा से 85 मिलीमीटर छोटी है। दिलचस्प बात यह है कि 2027 की शुरुआत में आने वाली नई जनरेशन क्रेटा की लंबाई बढ़कर लगभग 4.5 मीटर होने की उम्मीद है, जिससे बेयोन के लिए एक स्पष्ट जगह बन जाएगी। चौड़ाई के मामले में, बेयोन मौजूदा क्रेटा से 20 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है, जो केबिन के अंदर बेहतर स्पेस का वादा करती है। हालांकि, अपनी क्रॉसओवर जैसी स्टाइल के कारण, इसकी ऊंचाई क्रेटा से लगभग 65 मिलीमीटर कम है। प्रैक्टिकैलिटी के मोर्चे पर, 440 लीटर का बूट स्पेस काफी प्रभावशाली है और स्कोडा कुशाक और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे कई प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देता है।

यह भी पढ़ें: 2026 हुंडई बेयॉन Vs हुंडई क्रेटा : कौनसी एसयूवी कार है ज्यादा बेहतर?

नोट: यहां बताए गए आंकड़े यूरोपियन-स्पेक बेयोन के हैं। भारत में लॉन्च होने वाले नॉन-एन-लाइन मॉडल में मामूली बदलाव हो सकते हैं।

हुंडई बेयोन के बारे में

Hyundai Bayon SUV का डिजाइन काफी आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक है, जो इसे भीड़ से अलग करता है। इसका ओवरऑल स्टांस एक क्रॉसओवर जैसा है, जो स्पोर्टी और दमदार दिखता है। सामने की तरफ, इसका फ्यूचरिस्टिक फेस सबका ध्यान खींचता है, जिसमें पतले उल्टे 'एल-शेप' वाले एलईडी डीआरएल, बंपर पर लगे एलईडी हेडलैम्प और एक सिल्वर स्किड प्लेट शामिल है। साइड प्रोफाइल में 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और व्हील आर्च पर चंकी क्लैडिंग इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। पीछे की तरफ, शार्क-फिन एंटीना और आकर्षक एलईडी टेललैम्प्स इसके मॉडर्न अपील को और बढ़ाते हैं।

अंदर कदम रखते ही, बेयोन का केबिन आपको ग्लोबल-स्पेक आई20 की याद दिलाएगा, क्योंकि इसका डैशबोर्ड लेआउट वहीं से लिया गया है। इसका मतलब है कि आपको एक प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर माहौल मिलेगा। फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी और प्रभावशाली है। इसमें एक बड़ा 12.3-इंच का कर्व्ड डिस्प्ले है, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों का काम करता है। यह केबिन को एक अल्ट्रा-मॉडर्न फील देता है।

अन्य प्रमुख फीचर्स में शामिल हैं:

गर्मियों में राहत देने वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीट।

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी।

आसानी से फोन चार्ज करने के लिए वायरलेस फोन चार्जर।

शानदार साउंड क्वालिटी के लिए बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम।

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल।

हुंडई ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बेयोन को कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। इसमें कई एयरबैग, एक लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

पावरट्रेन: एक भरोसेमंद इंजन

हुंडई बेयोन को भारत में केवल एक इंजन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगा। यह वही इंजन है जो क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों में अपनी परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता साबित कर चुका है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / सीवीटी

यह पावरट्रेन शहर में आरामदायक ड्राइविंग और हाईवे पर अच्छी परफॉर्मेंस के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है। सीवीटी ऑटोमैटिक उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प होगा जो ट्रैफिक में स्मूथ और तनाव-मुक्त ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं।

लॉन्च, संभावित कीमत और मुकाबला

हुंडई बेयोन को 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से 17.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए यह स्टोरी पढ़ें।

इसका मुकाबला कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों से होगा। इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, निसान टेक्टन, टाटा सिएरा, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और हुंडई क्रेटा जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई की रणनीति काफी स्पष्ट है। जैसे-जैसे नई जनरेशन क्रेटा आकार में बड़ी और ज्यादा प्रीमियम होती जा रही है, बेयोन उस खाली जगह को भरने का काम करेगी। यह हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मौजूदगी को न केवल बनाए रखेगी, बल्कि और भी मजबूत करेगी। Hyundai Bayon साइज और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में एक "स्वीट स्पॉट" पर है, जो कई भारतीय परिवारों को आकर्षित कर सकती है। अगर इसकी कीमत अग्रेसिव रखी जाती है, तो यह निचले सेगमेंट के खरीदारों को भी अपनी ओर खींच सकती है। हालांकि, कई जानकारियों की पुष्टि होना अभी बाकी है, और अंतिम फैसले के लिए हमें इसके आधिकारिक लॉन्च का इंतजार करना होगा।

आपको क्या लगता है, क्या हुंडई बेयोन साइज के मामले में भारतीय बाजार के लिए एक परफेक्ट पैकेज है? हमें कमेंट्स में बताएं।