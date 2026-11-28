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published on नवंबर 28, 2026 09:37 ist

Nov 28, 2026 09:37 IST

last updated on Nov 28, 2026 09:37 IST

Nov 28, 2026 09:37 IST

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टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कुल चार वेरिएंट: जी, जीएक्स, वीएक्स और जेडएक्स में उपलब्ध है। हर वेरिएंट अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर वेरिएंट में अलग-अलग फीचर्स और एक्सटीरियर स्टाइलिंग मिलती है। जहां इसके लोअर वेरिएंट्स वैल्यू और प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करते हैं, वहीं इसके टॉप वेरिएंट्स में कई प्रीमियम फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई है। 2026 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां :-

एक्सटीरियर

फीचर जी जीएक्स वीएक्स जेडएक्स ऑटोमैटिक हेडलाइट्स एलईडी प्रोजेक्टर एलईडी प्रोजेक्टर एलईडी प्रोजेक्टर ऑटो हाई बीम के साथ एलईडी प्रोजेक्टर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ एलईडी डीआरएल ❌ ❌ ❌ ✅ एलईडी फॉग लाइट्स ❌ ❌ ✅ ✅ एलईडी टेललाइट्स ✅ ✅ ✅ ✅ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम ✅ ✅ ✅ ✅ व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स व्हील आर्क क्लेडिंग ❌ ❌ ❌ ✅ एक्सटीरियर डोर हैंडल ब्लैक ब्लैक ब्लैक क्रोम शार्क-फिन एंटीना ✅ ✅ ✅ ✅ क्रोम डोर बेल्टलाइन गार्निश ❌ ❌ ❌ ✅ रॉकर मोल्डिंग और रियर स्पॉइलर ✅ ✅ ✅ ✅ रियर क्रोम गार्निश ❌ ❌ ❌ ✅ (जेट ब्लैक क्रोम प्लेटेड)

इस एमपीवी कार के सभी वेरिएंट्स में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी टेललैम्प, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स, अलॉय व्हील, रॉकर मोल्डिंग के साथ रियर स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इनोवा हाईक्रॉस पांच कलर में आती है, जिसमें सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और ब्लैकिश एगेहा ग्लास फ्लेक शामिल हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

नोट : रेगुलर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-बेस्ड जीएक्स वेरिएंट में पुरानी स्टाइलिंग ही दी गई है, लेकिन अब इसमें बड़े अलॉय व्हील और नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है।

इंटीरियर

फीचर जी जीएक्स वीएक्स जेडएक्स केबिन थीम ब्लैक ब्लैक ड्युअल-टोन ब्लैक और ब्राउन ड्युअल-टोन ब्लैक और ब्राउन सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदर सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड ❌ ❌ ✅ ✅ सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन 7/8 सीटर 7/8 सीटर 7/8 सीटर 7 सीटर कप होल्डर के साथ सेंटर कंसोल ✅ ✅ ✅ ✅ कंट्रोल्स के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ❌ ❌ ✅ ✅ लेदर-रैप्ड गियर नॉब ❌ ❌ ✅ ✅ ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ❌ ✅ ✅ एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ ✅ ✅ स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ रियर आर्मरेस्ट (7 सीटर) ✅ ✅ ✅ ✅ कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट (8 सीटर) ❌ ✅ ✅ ❌ दूसरी रो की सीटें (7 सीटर) वॉक-इन स्लाइड + साइड टेबल के साथ कैप्टन सीटें वॉक-इन स्लाइड + साइड टेबल के साथ कैप्टन सीटें वॉक-इन स्लाइड + साइड टेबल के साथ कैप्टन सीटें वॉक-इन स्लाइड + साइड टेबल के साथ कैप्टन सीटें लॉन्ग स्लाइड के साथ दूसरी रो की सीटें (8 सीटर) वॉक-इन स्लाइड के साथ 60:40 स्प्लिट वॉक-इन स्लाइड के साथ 60:40 स्प्लिट वॉक-इन स्लाइड के साथ 60:40 स्प्लिट ❌ तीसरी रो की सीटें फोल्डिंग ✅ (50:50 स्प्लिट टिल्ट-डाउन) ✅ (50:50 स्प्लिट टिल्ट-डाउन) ✅ (50:50 स्प्लिट टिल्ट-डाउन) ✅ (50:50 स्प्लिट टिल्ट-डाउन) फ्रंट सीट बैक पॉकेट ✅ ✅ ✅ ✅

बेस जी और जीएक्स वेरिएंट में जरूरी फीचर्स के साथ एक बेसिक केबिन पैकेज मिलता है। इसमें ऑल-ब्लैक केबिन थीम दी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट्स में ज्यादा प्रीमियम ब्लैक और ब्राउन डुअल-टोन फिनिश मिलती है।

सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड इंसर्ट के साथ डुअल-टोन केबिन थीम केवल इसके टॉप वीएक्स और जेडएक्स वेरिएंट्स में ही मिलती है।

ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब जैसे प्रीमियम फीचर्स वीएक्स वेरिएंट से मिलने शुरू होते हैं।

जी, जीएक्स, और वीएक्स वेरिएंट्स 7-सीटर और 8-सीटर दोनों विकल्पों में आते हैं, जबकि जेडएक्स वेरिएंट में केवल 7-सीटर लेआउट मिलता है, जिसमें कैप्टन सीट्स दी गई हैं।

टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और फ्रंट सीट बैक पॉकेट जैसे प्रेक्टिकल फीचर सभी वेरिएंट्स में दिए गए हैं।

कंफर्ट और कन्वीनिएंस फीचर

फीचर जी जीएक्स वीएक्स जेडएक्स कीलेस एंट्री ❌ ✅ ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ✅ ✅ ✅ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ❌ ❌ ✅ ✅ क्रूज़ कंट्रोल ❌ ❌ ✅ ✅ (एडैप्टिव) इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ❌ ❌ ❌ ✅ (मेमोरी के साथ 8-वे) वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें ❌ ❌ ❌ ✅ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओटोमन सेकंड रो सीटें ❌ ❌ ❌ ✅ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रिक-पावर्ड टेलगेट ❌ ❌ ❌ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मैनुअल ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक (ड्युअल-जोन) रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ ✅ ✅ रियर सनशेड्स ❌ ❌ ✅ ✅ पैडल शिफ्टर्स ❌ ❌ ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध ऑल-4 वन-टच अप/डाउन पावर विंडो ऑपरेशन ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट और रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (टाइप ए और टाइप सी) ✅ ✅ ✅ ✅ 12वोल्ट पावर सॉकेट्स ✅ ✅ ✅ ✅

कंफर्ट के लिहाज से इसमें पुश-बटन स्टार्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रियर एसी वेंट्स, सभी विंडो के लिए वन-टच अप/डाउन पावर ऑपरेशन, और 12वोल्ट पावर सॉकेट जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

बेस वेरिएंट जी में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं। जबकि, जीएक्स वेरिएंट में केवल कीलेस एंट्री कंफर्ट फीचर जोड़ा गया है।

वीएक्स वेरिएंट कीमत और फीचर्स के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग, क्रूज़ कंट्रोल, रियर सनशेड और पैडल शिफ्टर्स जैसे अतिरिक्त कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं, जो वीएक्स वेरिएंट से ही उपलब्ध हो जाते हैं।

डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सेकंड रो पावर्ड सीटें और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स केवल टॉप-स्पेक जेडएक्स वेरिएंट में ही दिए गए हैं।

इंफोटेनमेंट

फीचर जी जीएक्स वीएक्स जेडएक्स इन्फोटेनमेंट सिस्टम ✅ (8-इंच) ✅ (8-इंच) ✅ (12.3 इंच) ✅ (12.3 इंच) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ❌ (वायर्ड) ❌ (वायर्ड) ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग डायल के साथ 7-इंच एमआईडी एनालॉग डायल के साथ 7-इंच एमआईडी 12.3-इंच फुली डिजिटल डिस्प्ले 12.3-इंच फुली डिजिटल डिस्प्ले साउंड सिस्टम 4 स्पीकर्स 4 स्पीकर्स 6 स्पीकर्स 9 स्पीकर्स जेबीएल ऑडियो सिस्टम स्टीयरिंग व्हील-माउंटेड कंट्रोल्स ✅ ✅ ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक ❌ ✅ ✅ ✅

लोअर वेरिएंट जी और जीएक्स में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके साथ 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम मिलता है।

वीएक्स वेरिएंट में इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस काफी अपग्रेड हो जाता है। इसमें एक बड़ा 12.3-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही, इसमें 12.3-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है, जो ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी को एक मॉडर्न और आकर्षक तरीके से दिखाता है।

टॉप जेडएक्स वेरिएंट ऑडियोफाइल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 9-स्पीकर वाला प्रीमियम जेबीएल साउंड सिस्टम मिलता है, जो एक बेहतरीन ऑडियो अनुभव प्रदान करता है। हमें लगता है कि टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के फेसलिफ्ट वर्जन में बेहतर साउंड सिस्टम दे सकती थी।

कनेक्टेड कार फीचर्स बेस वेरिएंट जी को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं।

सेफ्टी

फीचर जी जीएक्स वीएक्स जेडएक्स लेवल-2 एडास ❌ ❌ ❌ ✅ 360-डिग्री कैमरा ❌ ❌ ✅ ✅ रियर पार्किंग कैमरा ❌ ✅ ❌ ❌ रियर पार्किंग सेंसर्स ✅ ✅ ✅ ✅ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ✅ ✅ ✅ ✅ 6 एयरबैग्स ✅ ✅ ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स ✅ ✅ ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ❌ ❌ ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ❌ ❌ ✅ ✅ ईबीडी के साथ एबीएस ✅ ✅ ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅ ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) ✅ ✅ ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ✅ ✅ रियर डिफॉगर ❌ ❌ ✅ ✅ आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरैज ✅ ✅ ✅ ✅ सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट ✅ ✅ ✅ ✅ बर्गर अलार्म ✅ ✅ ✅ ✅

टोयोटा ने सेफ्टी को हमेशा प्राथमिकता दी है, और नई इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट इसका एक और उदाहरण है। इस एमपीवी कार में 6 एयरबैग, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएसपी, टीसीएस और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

360-डिग्री कैमरा, टीपीएमएस, रियर डिफॉगर और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम केवल इसके टॉप वीएक्स और जेडएक्स वेरिएंट्स में ही उपलब्ध हैं।

पावरट्रेन

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ई85 तक के एथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट करती है। यहां देखें टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 173 पीएस 200 पीएस (कंबाइंड) टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) ट्रांसमिशन सीवीटी ई-सीवीटी

सीवीटी : कन्टिन्यूअस्ली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमेटिक)

यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी।

कीमत और मुकाबला

नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की शुरुआती कीमत पेट्रोल+हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 19.59 लाख रुपये है और टॉप मॉडल जेडएक्स स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड के लिए 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। पेट्रोल ओनली पावरट्रेन केवल एक वेरिएंट में मिलती है, जिसकी कीमत 19.59 लाख रुपये है। इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट लॉन्च स्टोरी में देखें।

इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस, बीवाईडी ईमैक्स 7, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और मारुति इनविक्टो से है।

कारदेखो ओपिनियन

टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट को केवल चार ट्रिम्स में पेश किया है, जो काफी विकल्प देते हैं। इसका बेस वेरिएंट जी उन फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए सही है, जिन्हें एक किफायती और फ्यूचर प्रूफ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एमपीवी चाहिए। यह उन खरीदारों के लिए भी अच्छा है जो कम से कम कीमत में एक बड़ी एमपीवी लेना चाहते हैं और जिन्हें फीचर्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, अलॉय व्हील्स और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक बढ़िया डील बनाते हैं।

हालांकि, ज्यादातर खरीदारों के लिए जीएक्स वेरिएंट लेना ज्यादा बेहतर हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ अतिरिक्त कंफर्ट फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट (8-सीटर), कीलेस एंट्री, रियर पार्किंग कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं। हालांकि, इसमें स्पीड लिमिटर नहीं दिया गया है।

वीएक्स वेरिएंट से टोयोटा इसमें कई शानदार फीचर्स देती है, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, 12.3-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, टीपीएमएस और एलईडी फॉग लाइट्स शामिल हैं। इसका केबिन डुअल-टोन ब्लैक और चेस्टनट थीम, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड, ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक एसी, रियर सनशेड, और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील व गियर नॉब के साथ काफी प्रीमियम लगता है। वीएक्स वेरिएंट इनोवा हाइक्रॉस लाइनअप का सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी वेरिएंट लगता है।

वहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनोवा हाइक्रॉस पूरी तरह से फीचर लोडेड हो, तो जेडएक्स वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड सेकंड-रो सीट्स, लेवल-2 एडीएएस, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, प्रीमियम 9-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड टेलगेट और 18-इंच अलॉय व्हील्स जैसे फीचर मिलते हैं।



आपके हिसाब से कौनसा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं!



