हाल ही में भारत की पसंदीदा एमपीवी कार टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को एक नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसकी शुरुआती कीमत 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस अपडेट के साथ, इनोवा हाईक्रॉस एमपीवी में नया फेस और कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। हालांकि, यहां सबसे खास अपग्रेड स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो अब फ्लेक्स-फ्यूल कम्पैटिबल है, और ई85 इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल तक को सपोर्ट करता है।

2026 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट चार वेरिएंट: जी, जीएक्स, वीएक्स और जेडएक्स में उपलब्ध है। अगर आप अपने लिए इनोवा हाईक्रॉस खरीदना चाहते हैं, तो इसकी बुकिंग डिटेल्स के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहां है:

ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें?

आप टोयोटा की वेबसाइट पर इनोवा हाईक्रॉस के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। टोयोटा ने आपको जो वेरिएंट चाहिए और उसके साथ मिलने वाले फीचर्स को कॉन्फिगर करने के लिए सभी डिटेल्स दिए हैं। हाईक्रॉस को ऑनलाइन बुक करने पर 50,000 रुपये की डिपॉजिट राशि देनी होगी। आप टोयोटा वेबसाइट पर हाईक्रॉस बुक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

टोयोटा हाईक्रॉस वेबसाइट पर जाएं और स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल शोरूम चुनें।

हाईक्रॉस के ऊपर ‘व्यू 360 एंड कॉन्फिगर’ चुनें।

जब एक अलग पेज खुले और स्क्रीन पर हाईक्रॉस दिखे, तो आप इसे अंदर और बाहर से देख सकते हैं।

आपको वेरिएंट के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज और फीचर्स की लिस्ट भी मिलेगी ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी मिल सके।

जब आप हाईक्रॉस का मनचाहा कॉन्फिगरेशन चुन लें, तो ‘सेव एंड बुक’ ऑप्शन चुनें, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें।

अपनी डिटेल्स डालने के बाद, अपना शहर और नजदीकी डीलर चुनें, जिससे टीम बाद में आपसे संपर्क कर सकेगी।

50,000 रुपये बुकिंग राशि जमा करें और अपनी बुकिंग पक्की करें। बाद में रेफरेंस के लिए सभी डिटेल्स नोट कर लें।

डीलरशिप पर बुकिंग

जो ग्राहक कार को असल में देखने और महसूस करने के बाद ही फैसला लेना पसंद करते हैं, उनके लिए डीलरशिप पर जाकर बुकिंग करने का पारंपरिक तरीका हमेशा उपलब्ध है। यह प्रोसेस उन लोगों के लिए बेहतर है जो सेल्स एग्जीक्यूटिव से सीधे बात करके अपने सभी सवालों के जवाब चाहते हैं।

अपने नजदीकी ऑथराइज्ड टोयोटा डीलरशिप पर जाएं, सेल्सपर्सन से अपने बजट और जरूरतों के हिसाब से वेरिएंट और फीचर्स के बारे में बात करें।

कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह टेस्ट ड्राइव जरूर लें। अगर आप किसी दोस्त या करीबी जान-पहचान वाले को साथ ले जाएं तो यह भी मददगार होगा ताकि दूसरी राय जान सकें।

अगर डीलर के पास शोरूम में स्टॉक उपलब्ध हैं तो कार को देखें, पीछे की सीट, दूसरे रंग और वेरिएंट के बारे में जानकारी लें।

एक बार जब आप अपनी पसंद का वेरिएंट, रंग और इंजन ऑप्शन तय कर लेते हैं, तो हाईक्रॉस ऑर्डर करने के लिए डीलर को 50,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं।

डिलीवरी टाइमलाइन

टोयोटा ने अभी तक हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, हमें उम्मीद है कि डिलीवरी अगले महीने तक शुरू हो जाएगी। इस बारे में बेहतर जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप से पता करें, क्योंकि यह चीज इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप देश के किस शहर से ऑर्डर कर रहे हैं।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के बारे में

यह फेसलिफ्ट हाईक्रॉस के लॉन्च के चार साल बाद आया है। हाईक्रॉस खुद में एक बड़ा बदलाव थी, क्योंकि यह पुरानी इनोवा क्रिस्टा के लैडर-फ्रेम चेसिस और डीजल इंजन से हटकर मोनोकॉक बॉडी और पेट्रोल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ आई थी। इसकी दमदार स्टाइल और रोड प्रेजेंस इसे ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाती है।

फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट में देखने को मिलता है। इसमें अब एक बड़ी और ज्यादा आकर्षक डायमंड-पैटर्न ग्रिल दी गई है। बंपर के दोनों कोनों पर एलईडी फॉग लैंप्स हैं। इसके प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स भी नए हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। साइड से यह अभी भी एक लंबी एमपीवी सिल्हूट के साथ आती है, जो इसके स्पेशियस केबिन का संकेत देती है। डोर हैंडल्स और विंडो सिल पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। हाईक्रॉस में 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके स्टांस को और बेहतर बनाते हैं।

पीछे से इसका डिजाइन जाना-पहचाना बॉक्सी प्रपोर्शन वाला ही है। इसमें एलईडी टेललैंप्स, एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर और बंपर पर चंकी ब्लैक क्लैडिंग मिलती है।

फीचर्स की बात करें तो, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें 12.3 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन के साथ 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है।

सुरक्षा के लिए टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस न्यू मॉडल में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, एक 360-डिग्री कैमरा और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर मिलते हैं। प्री-फेसलिफ्ट इनोवा हाईक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी और हमें उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल भी इतना ही सुरक्षित होगा।

हाईक्रॉस में 2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है। इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड फ्लेक्स-फ्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 173 पीएस 200 पीएस टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (इंजन), 206 एनएम (ई-मोटर) गियरबॉक्स सीवीटी ई-सीवीटी

सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन देखें।

कीमत और मुकाबला

2026 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 19.59 लाख रुपये से 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वेरिएंट अनुसार कीमत के लिए हमारी लॉन्च रिपोर्ट देखें।

इस टोयोटा एमपीवी कार का मुकाबला मारुति इनविक्टो से है। यह किआ कैरेंस क्लाविस, बीवाईडी ईमैक्स 7 और इनोवा क्रिस्टा का विकल्प भी है।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट एक यूनिक अपग्रेड लेकर आई है, और इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए फ्लेक्स-फ्यूल कम्पैटिबिलिटी मिलती है। इससे इसकी खूबियां और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे यह फुल टैंक में ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इनोवा ब्रांड को फैमिली बायर्स और फ्लीट ऑपरेटर्स दोनों ही ग्राहक ही पसंद करते हैं।

हालांकि इसमें इस प्राइस ब्रैकेट में एसयूवी कार में मिलने वाले कई मॉडर्न कम्फर्ट फीचर्स नहीं हैं, लेकिन टोयोटा बैज को हमेशा आसान ओनरशिप और सिक्योरिटी के लिए पसंद किया जाता है।

अगर आप टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस लेने में इच्छुक हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप अपना डिपॉजिट जमा कर दें क्योंकि इस कार के लिए वेटिंग पीरियड महीनों तक बढ़ सकता है।