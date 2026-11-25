जब हम एनवीडिया का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले हाई-एंड गेमिंग लैपटॉप और पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यही टेक्नोलॉजी अब आपकी कार के डैशबोर्ड और ड्राइविंग सिस्टम को भी पावर दे रही है? भारत में बिकने वाली कई कारें बजट सेगमेंट से लेकर लग्ज़री तक, अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के लिए एनवीडिया के चिप्स पर निर्भर हैं। आइए भारत में उपलब्ध ऐसी 7 कारों का जिक्र करते हैं जिनमें एनवीडिया की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और समझते हैं कि यह आपके ड्राइविंग अनुभव को कैसे बेहतर बना रही है।

1. हुंडई वेन्यू

हुंडई वेन्यू भारत की सबसे पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी में से एक है, जिसमें हुंडई का कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट सिस्टम दिया गया है जिसे एनवीडिया के प्रोसेसर से पावर मिलती है। वेन्यू में डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं - एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हुंडई ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 8-स्पीकर वाले बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स इस पैकेज को और भी आकर्षक बनाते हैं।

वेन्यू का इंफोटेनमेंट सिस्टम आसान यूजर इंटरफेस और क्रिस्प ग्राफ़िक्स के साथ इस्तेमाल करने में बेहद आसान है।

2. हुंडई बेयोन

हुंडई बेयोन में भी वेन्यू वाली स्क्रीन दी गई है। इसमें वेन्यू के इंफोटेनमेंट सिस्टम वाले सभी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन बेयोन का असली आकर्षण इसका जेनरेटिव एआई वॉइस असिस्टेंट है, जो पर्पलेक्सिटी एआई द्वारा संचालित है। यह कोई साधारण वॉइस कमांड सिस्टम नहीं है, बल्कि आप जेनरेटिव एआई के जरिए कार से स्वाभाविक रूप से बातचीत कर सकते हैं।

3. किआ सोरेंटो

किआ सोरेंटो में भी हुंडई की कारों की तरह कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट सिस्टम दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन हैं। सोरेंटो में भी पर्पलेक्सिटी एआई द्वारा संचालित किआ एआई असिस्टेंट मिलता है। यह बेयोन में दिए गए जेनरेटिव एआई असिस्टेंट जैसा ही है, जो आपको अपनी कार के साथ एक स्मार्ट तरीके से बातचीत करने की सुविधा देता है। इसमें ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कार का सिस्टम हमेशा लेटेस्ट फीचर्स के साथ अपडेटेड रहे। दूसरी किआ कारों की तरह ही सोरेंटो भी कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसके इंफोटेनमेंट पैकेज में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है, और इसमें 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

4. वॉल्वो ईएक्स90

इस लिस्ट में चौथी कार वोल्वो ईएक्स90 है, जिसमें डुअल एनवीडिया एजीएक्स ओरिन सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) लगा है, जो प्रति सेकंड 250 ट्रिलियन से ज़्यादा ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसमें ओवर-द-एयर सॉफ़्टवेयर अपडेट भी मिलते है, जिससे ईएक्स90 में नए फीचर जोड़े जा सकते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे आप अपने मोबाइल फोन को अपडेट करते हैं।

ईएक्स 90 के 14.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक बहुत पावरफुल चिप की जरूरत होती है, क्योंकि कार के लगभग सभी फ़ंक्शन जैसे ओआरवीएम्स (साइड मिरर) को एडजस्ट करने या स्टीयरिंग की पोज़िशन सेट करने जैसी छोटी-छोटी चीज़ें भी इसी से कंट्रोल होती हैं। इस स्क्रीन में इन-बिल्ट गूगल है और इसका इंटरफ़ेस बहुत फास्ट और स्मूद है। म्यूज़िक के शौकीनों के लिए इसमें 25-स्पीकर वाला 'बावर्स एंड विल्किंस' साउंड सिस्टम दिया गया है, जिससे आपको बिल्कुल किसी कॉन्सर्ट जैसा अनुभव मिलेगा।

5. मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक में एनवीडिया ड्राइव एवी सॉफ्टवेयर दिया गया है, जो मर्सिडीज के एमबी.ओएस प्लेटफॉर्म को पावर देता है। यह एनवीडिया सॉफ्टवेयर आपके ड्राइविंग डेटा को समझता है और फैसले लेने में आपकी मदद करता है। एक तरह से यह मुश्किल हालात में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सीएलए इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-बेंज की पहली ऐसी कार है जिसमें यह प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसमें 'मर्सिडीज-बेंज यूजर एक्सपीरियंस' (एमबीयूएक्स) और एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन की सुविधा देता है। साथ ही, इसमें चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जैसे जेनरेटिव एआई भी शामिल हैं, जिन्हें कार के बीच में लगे 14-इंच के इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कई दूसरी मर्सिडीज कारों की तरह ही इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बेहतरीन है। इसमें शानदार ग्राफिक्स और ढेरों फीचर्स मिलते हैं, साथ ही कस्टमाइज़ेशन के कई विकल्प भी मौजूद हैं।

6. मर्सिडीज-बेंज जीएलसी इलेक्ट्रिक

जीएलसी इलेक्ट्रिक में मर्सिडीज के एमबी.ओएस प्लेटफॉर्म के जरिए एक एनवीडिया चिप दी गई है। हालांकि, इसके सटीक सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें मर्सिडीज का एमबी.ओएस प्लेटफॉर्म ज़रूर शामिल है। जीएलसी इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका 39-इंच का बड़ा 'हाइपरस्क्रीन' डिस्प्ले है, जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले तीनों को एक साथ जोड़ता है।

7. मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास

इस लिस्ट की आखिरी कार मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास है। इसमें मर्सिडीज का एमबी.ओएस सॉफ्टवेयर दिया गया है, जिसमें एनवीडिया ड्राइव एजीएक्स ओरिन सिस्टम-ऑन-ए-चिप के साथ एनवीडिया का हाइपेरियन आर्किटेक्चर और फुल-स्टैक ड्राइव एवी एल4-सॉफ्टवेयर शामिल हैं। सॉफ्टवेयर और चिप्स का यह कॉम्प्लेक्स सेट ना केवल इन्फोटेनमेंट सिस्टम को बेहतर रिस्पॉन्स देने में मदद करता है, बल्कि लेवल-2 प्लस एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर्स में भी काम आता है।

इसमें मर्सिडीज का 'सुपरस्क्रीन' सेटअप भी है, जिसमें 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 12.3-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है। एस-क्लास में चैटजीपीटी भी दिया गया है, जिससे आप अपनी कार से बातचीत कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर मौजूद तीनों बड़ी स्क्रीन को बिना किसी रुकावट के और तेजी से चलाने के लिए एक पावरफुल चिप की जरूरत होती है, जो इसमें मौजूद है।

कारदेखो का क्या है कहना

आज के समय में कारों में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हो गए हैं कि शायद आपने इनमें से कुछ के बारे में पहले सुना भी नहीं होगा। यही वजह है कि अब कारों में पावरफुल और भरोसेमंद चिप्स का होना लगभग ज़रूरी हो गया है। हुंडई, किआ और मर्सिडीज़-बेंज़ जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों का धीरे-धीरे एनवीडिया (एनवीडिया) को चुनना, इस बात का साफ संकेत है कि इनके चिप्स बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं।

वेन्यू, बेयोन और सोरेंटो जैसी मास-मार्केट कारों में भी एनवीडिया चिप मिलने से आम खरीदारों को तेज़ और स्मूद इंटरफेस मिल रहा है। इसके अलावा, यह देखकर भी अच्छा लगता है कि लग्ज़री कारें इनोवेशन के मामले में लगातार नए आयाम छू रही हैं। इनमें ऐसे एनवीडिया चिप्स लगे हैं, जो आपके गेमिंग पीसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं!