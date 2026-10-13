2026 हुंडई बेयोन: नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

Published On अक्टूबर 13, 2026 12:23 ist

last updated on Oct 13, 2026 12:23 IST

published on Oct 13, 2026 12:23 IST

भारत में एसयूवी कार लवर्स के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है, खासकर सब-4 मीटर और 4-मीटर से लंबी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। हुंडई इस स्पेस में अपनी क्रेटा के साथ लंबे समय से राज कर रही है, लेकिन अब कंपनी एक बिल्कुल नई क्रॉसओवर एसयूवी कैटेगरी बनाने की तैयारी में है। यहीं पर हुंडई बेयोन की एंट्री होगी, जिसे हाल ही में शोकेस किया गया है। इसे लाइनअप में वेन्यू और नेक्स्ट-जनरेशन क्रेटा (जिसका आकार बढ़ने की उम्मीद है) के बीच पोजिशन किया जाएगा। चलिए तस्वीरों के जरिए इस नई एसयूवी गाड़ी के डिजाइन, इंटीरियर, फीचर्स और हर उस डिटेल पर करीब से नजर डालते हैं जो अब तक सामने आई है।

डिजाइन

पहली नजर में ही Hyundai Bayon अपने बोल्ड और अग्रेसिव डिजाइन से ध्यान खींचती है। इसमें पतले एलईडी डीआरएल हैं, जो आजकल के कनेक्टेड लाइट बार के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते।

एलईडी हेडलैंप यूनिट को डीआरएल के ठीक नीचे बंपर पर पोजिशन किया गया है। फ्रंट बंपर को मस्कुलर बनाया गया है और इस पर दी गई सिल्वर स्किड प्लेट इसके रफ एंड टफ कैरेक्टर को और बढ़ाती है।

डीआरएल को एक ब्लैक ट्रिम से जोड़ा गया है, और हुंडई लोगो पारंपरिक ग्रिल के बजाय बोनट के ऊपरी हिस्से पर लगा है, जो एक क्लीन और प्रीमियम टच देता है।

साइड से देखने पर यह साफ हो जाता है कि हुंडई ने बेयोन को एक दमदार एसयूवी का स्टांस देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरवाजों के निचले हिस्से और व्हील आर्च पर मोटी साइड क्लैडिंग दी गई है, जो इसे एक रग्ड लुक देती है। इसके 17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी काफी स्टाइलिश है और ये इसके साइड प्रोफाइल को पूरी तरह से भर देते हैं।

बेयोन के साइड प्रोफाइल में मस्कुलर स्कल्प्टेड एलिमेंट्स हैं, जो इसे और भी टफ बनाते हैं।

इसमें ब्लैक रूफ रेल्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ इंटीग्रेटेड ओआरवीएम, एक शार्क-फिन एंटीना, बॉडी-कलर डोर हैंडल्स और ब्लैक-आउट बी-पिलर दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें फ्रंट डीआरएल जैसी एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं। टेलगेट का डिजाइन चौकोर है, और इसमें एक इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है।

बूट लिड पर हुंडई का लोगो और 'बेयोन' बैजिंग दी गई है, जिससे इसे पहचानने में कोई कन्फ्यूजन न हो।

रियर बंपर भी मस्कुलर है, जिसमें एक बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट और सफाई से इंटीग्रेट किए गए रिवर्स लैंप्स मिलते हैं।

नई हुंडई कार के बारे में अधिक जानकारी के लिए यह आर्टिकल पढ़ें।

केबिन

हुंडई बेयोन का केबिन कंपनी की दूसरी कारों से पूरी तरह अलग है और यह इंटरनेशनल-स्पेक आई20 हैचबैक की याद दिलाता है।

डैशबोर्ड पर डुअल-टोन थीम का इस्तेमाल किया गया है जो केबिन को हवादार और बड़ा महसूस कराता है। केबिन का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका कर्व्ड स्क्रीन सेटअप है, जिसमें ड्राइवर और सेंटर कंसोल के लिए डुअल डिस्प्ले दिए गए हैं।

इसमें पतले वर्टिकल एसी वेंट भी हैं, और बीच में नया ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल लगा है।

हुंडई ने केबिन में कुछ अनोखे एलिमेंट्स भी डाले हैं जो इसे अलग बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अंदर के डोर हैंडल्स पारंपरिक डिजाइन के बजाय गोल हैं। साथ ही, प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम के स्पीकर भी गोल डिजाइन में आते हैं।

स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन वेन्यू और वरना जैसा है, जिस पर हुंडई का नया मोर्स-कोड लोगो दिया गया है।

फीचर्स और सेफ्टी

हुंडई अपनी कारों को फीचर्स से भरपूर रखने के लिए जानी जाती है, और Hyundai Bayon SUV भी इससे अलग नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का शानदार मिश्रण मिलता है।

फीचर्स

इसमें बड़ा डुअल-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है, जिसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल

आगे वेंटिलेटेड सीट

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी बेयोन काफी एडवांस्ड है। इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाती है। इसके एडीएएस सुइट में ये फीचर्स शामिल हैं:

अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन

ऑटोमैटिक हाई बीम

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग

ऑटो-हेडलैंप

लेन कीप असिस्ट

इसके अलावा, पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें कई व्यू एंगल्स वाला 360-डिग्री कैमरा दिया गया है, जिसका इस्तेमाल ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग के लिए भी होता है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 6 एयरबैग, बच्चों की सेफ्टी के लिए आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) शामिल हैं।

इंजन

2026 Hyundai Bayon में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

लॉन्च, कीमत और मुकाबला

हुंडई ने पुष्टि कर दी है कि बेयोन को 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। जहां तक कीमत की बात है, तो इसे हुंडई क्रेटा के नीचे पोजिशन किया जाएगा, इसलिए इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

हुंडई बेयोन एसयूवी कार का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, रेनो डस्टर, निसान टेक्टन और हुंडई क्रेटा से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई बेयोन भारतीय बाजार में एक नई और रोमांचक पेशकश लगती है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिजाइन है, एक रफ एंड टफ लुक, तराशे हुए बॉडी पैनल्स जो इसे मस्कुलर दिखाते हैं, और पतली एलईडी लाइट्स जो कनेक्टेड लाइट के मौजूदा ट्रेंड से हटकर हैं। इसका नया केबिन लेआउट भी इसे एक बिल्कुल नई कार का एहसास कराता है, वर्टिकल एसी वेंट्स, गोल डोर हैंडल्स और स्पीकर्स जैसे क्विर्की एलिमेंट्स इसकी यूनीक पहचान को और मजबूत करते हैं। फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 26 अक्टूबर को लॉन्च के समय Hyundai Bayon की कीमत कितनी वाजिब रहती है, क्योंकि यही बात तय करेगी कि यह एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह कैसे बनाती है।