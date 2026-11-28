नवंबर 2026 का आखिरी हफ्ता भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी एक्शन से भरपूर रहा। इस दौरान ऑटो जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण लॉन्च और अपडेट्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने सभी खबरों को मिस कर दिया हो। ऐसे में हम आपके लिए ऑटो जगत से जुड़ी टॉप खबरें लेकर आए हैं ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें। तो चलिए, इसके बारे में आगे बात करते हैं :-

स्कोडा कायलाक में नया कलर ऑप्शन जुड़ा

अगर आप एक ऐसी यूरोपियन सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की तलाश में हैं जिसे चलाने में मज़ा आए, तो आप स्कोडा कायलाक पर विचार कर सकते हैं। अब यह कैपुचीनो बेज नाम के एक नए कलर में उपलब्ध है। यह कलर केवल स्पोर्टलाइन वेरिएंट में डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर के रूप में मिलता है। इसमें ब्लैक कलर एक्सेंट दिए गए हैं जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं।

फोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट की अनऑफिशियल बुकिंग हुई शुरू

फोक्सवैगन अपनी पॉपुलर सेडान वर्टस फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी कर रही है, और कुछ डीलरशिप्स पर इसकी अनौपचारिक बुकिंग भी शुरू हो गई है। कंपनी ने इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट 11 दिसंबर 2026 तय की है। जिन ग्राहकों ने अभी बुकिंग कराई है, उन्हें कार की डिलीवरी जनवरी 2027 के आखिर या फरवरी की शुरुआत से मिलने की उम्मीद है।

टाटा कारों की कीमतें बढ़ी

टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2026 से उसकी पूरी कार रेंज की कीमतों में 0.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी। कंपनी ने बढ़ती इनपुट लागत को इस मूल्य वृद्धि का कारण बताया है। जो ग्राहक इस महीने के अंत तक अपनी टाटा कार बुक कर लेते हैं, वे इस मूल्य वृद्धि से बच सकेंगे।

जेएसडब्लू मोटर्स का नया लोगो आया सामने

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में जेएसडब्लू मोटर्स ने अपनी एंट्री की तैयारी कर ली है। कंपनी ने हाल ही में अपना नया लोगो पेश किया है, जिसमें ब्लैक और व्हाइट कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की भारत आने वाली पहली कार जेसडब्ल्यू कॉम्बैट होगी, जो कि जेटूर टी2 पर आधारित होगी। इसे 3 दिसंबर 2026 को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी का डिजाइन स्केच हुआ जारी

होंडा ने भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपने पहले कदम की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा अल्फा का ऑफिशियल डिजाइन स्केच जारी किया है। इन स्केच से हमें एक अच्छा अंदाजा मिला है कि इस कार का प्रोडक्शन वर्जन कैसा दिखेगा। अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक और सोफिस्टिकेटेड है। इसमें ट्रेडिशनल भारी-भरकम और मस्कुलर एसयूवी वाला लुक नहीं है, बल्कि इसमें स्लीक और एयरोडायनामिक सिल्हूट पर ज्यादा जोर दिया गया है।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक की लॉन्चिंग कंफर्म

महिंद्रा अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप को लगातार अपडेट कर रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह अपनी एक्सईवी 9ई एसयूवी का स्पोर्टेक वर्जन 8 दिसंबर 2026 को लॉन्च करेगी। इसमें हल्के-फुल्के स्टाइलिंग अपडेट्स, नए कलर ऑप्शंस और केबिन के अंदर कुछ अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव इसके बैटरी पैक में हुआ है। नई एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक एसयूवी में 70 केडब्ल्यूएच का बड़ा बैटरी पैक मिलेगा।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट हुई लॉन्च

भारत की सबसे पसंदीदा एमपीवी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। इसकी शुरूआती कीमत 19.59 लाख रुपये रखी गई है। नई इनोवा हाईक्रॉस में शार्प स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ कई अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। इस एमपीवी कार का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन अब फ्लेक्स-फ्यूल पर भी चल सकता है। यह ई85 (85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल) तक के एथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट करता है, जो इसे भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कार बनाता है।

मिनी कूपर एसई और कूपर एस, एसई और कूपर कन्वर्टिबल पॉल स्मिथ एडिशन हुए लॉन्च

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मिनी ने दो बड़े लॉन्च किए हैं। कंपनी ने भारत में अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार नई मिनी कूपर एसई को 53.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है। इसके अलावा मिनी ने कूपर एस, कूपर एसई और कूपर कन्वर्टिबल एस के पॉल स्मिथ एडिशन भी पेश किए हैं। इन 'पॉल स्मिथ एडिशन' मॉडल्स में 20 से भी ज्यादा खास स्टाइलिंग टच दिए गए हैं, जो इन्हें स्टैंडर्ड मॉडल्स से अलग और बेहद एक्सक्लूसिव बनाते हैं।