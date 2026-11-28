published on नवंबर 28, 2026 12:18 ist

last updated on Nov 28, 2026 12:17 IST

published on Nov 28, 2026 12:18 IST

जेएसडब्लू मोटर्स ने अपकमिंग कॉम्बैट एसयूवी के लिमिटेड एडिशन मॉडल कॉम्बैट पायनियर्स 500 एडिशन की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। कंपनी की वेबसाइट पर अब इसकी नीलामी शुरू हो गई है, जिसके ज़रिए जेएसडब्लू 500 ग्राहकों को चुनेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली जेटूर टी2 पर आधारित कॉम्बैट एसयूवी भारत में जेएसडब्लू की पहली कार होगी। इसे आधिकारिक तौर पर 3 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।

हालांकि, अभी तक इसके लिए कोई कीमत तय नहीं की गई है, लेकिन 500 लिमिटेड-एडिशन यूनिट्स को नीलामी के ज़रिए बेचा जा रहा है। इनमें खास स्टाइलिंग और स्पेशल डिटेलिंग देखने को मिलेगी। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :-

कॉम्बैट पायनियर्स 500 क्या है?

पायनियर्स 500 एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, जिसकी सिर्फ 500 यूनिट्स उपलब्ध होंगी। हर गाड़ी पर एक खास बैज होगा जिस पर ओनर का नाम लिखा होगा। इसके अलावा, इनमें कुछ अनोखे डिज़ाइन एलिमेंट्स भी मिलेंगे। जेएसडब्लू मोटर्स ने कहा है कि आगे चलकर कुछ और सरप्राइज़ भी बताए जाएंगे।

लिमिटेड एडिशन के साथ ग्राहकों को ये सब मिलेगा : डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, एक प्राइवेट ओनर की कम्युनिटी, जेएसडब्ल्यू थिंक टैंक एक्सेस, प्रायोरिटी सर्विसेज, चुने हुए इवेंट्स के लिए स्पेशल एक्सेस, दोस्तों और परिवार की बुकिंग के लिए अर्ली एक्सेस, पायनियर्स 500 वेलकम किट। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।

कैसे बुक करें?

जेएसडब्लू कॉम्बैट पायनियर्स 500 की बुकिंग प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन और नीलामी पर आधारित है। जो भी ग्राहक इस लिमिटेड एडिशन को खरीदने में रुचि रखते हैं, उन्हें जेएसडब्लू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पायनियर्स 500 कैंपेन पेज पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए 1 लाख रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट जमा करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद, ग्राहक नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। बिडिंग विंडो शाम 5 बजे तक ओपन रहेगी।

रजिस्ट्रेशन के बाद, आप अपनी बोली लगा सकते हैं, जो जीएसडब्लू द्वारा तय की गई न्यूनतम रिज़र्व कीमत से ज्यादा होनी चाहिए। अंत में, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले टॉप 500 लोगों को यह एसयूवी अलॉट की जाएगी। इन 500 यूनिट्स की डिलीवरी जनवरी 2027 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है।

यहां एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी होगी: नीलामी में लगाई गई बोली या रिज़र्व कीमत का गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत से कोई लेना-देना नहीं है। कॉम्बैट की आधिकारिक एक्स-शोरूम कीमत 3 दिसंबर 2026 को लॉन्च के समय ही घोषित की जाएगी। जेएसडब्लू ने ग्राहकों को आगाह किया है कि वे बुकिंग के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था को पैसे ना दें।

जेएसडब्लू कॉम्बैट से जुड़ी जानकारी

कॉम्बैट जेएसडब्लू की भारत में पहली एसयूवी कार होगी। यह एक दमदार, बॉक्सी डिज़ाइन वाली प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) एसयूवी है, जो एडवेंचर और स्टाइल का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।

आगे की तरफ इसमें बड़े, चौकोर हेडलैंप हाउसिंग दिए गए हैं, जिनमें एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलैंप्स लगे हैं। नीचे की तरफ एक चंकी ब्लैक बंपर है जिसमें दो टो हुक, एलईडी फॉग लैंप और अतिरिक्त डीआरएल एलिमेंट्स दिए गए हैं।

साइड से देखने पर इसका बॉक्सी प्रोपोर्शन और भी साफ नजर आता है। सीधी खड़ी विंडस्क्रीन, ऊंची रूफलाइन और बड़े व्हील आर्च इसे एक मस्कुलर स्टांस देते हैं। इसकी दमदार स्टाइलिंग उन खरीदारों को खूब पसंद आएगी, जो बड़ी और प्रभावशाली गाड़ी की तलाश में है।

पीछे का डिजाइन भी उतना ही आकर्षक है। टेललैंप का लेआउट वर्टिकल है और ये साइड-हिंग वाले टेलगेट के दोनों तरफ लगे हैं। महिंद्रा थार रॉक्स एसयूवी की तरह इसमें टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है। फ्रंट की तरह इसमें रियर पर भी चंकी बंपर मिलता है।

केबिन की बात करें तो इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन फ्लैट और लेयर्ड होगा, जिसके सेंटर में एक बड़ी टचस्क्रीन होगी। ड्राइवर के लिए एक डिजिटल डिस्प्ले भी दिया जाएगा। पैनोरमिक सनरूफ केबिन को हवादार और खुला महसूस कराएंगे। केबिन के अंदर इसमें अच्छी क्वालिटी के मटीरियल और प्रीमियम फिनिश दी जा सकती है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस चार्जिंग, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, और पावर्ड व वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कई एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और एक टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर मिल सकते हैं। जेटूर टी2 को एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय वर्जन भी इतना ही सुरक्षित होगा।

पावरट्रेन

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट भारतीय वर्जन में प्लग-इन-हाइब्रिड सेटअप के साथ 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके संभावित पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल के साथ प्लग-इन हाइब्रिड बैटरी पैक 18.4 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 पावर 360 पीएस टॉर्क 610 एनएम गियरबॉक्स 3-स्पीड डीएचटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव सर्टिफाइड रेंज (एनईडीसी) 90 किलोमीटर कुल सर्टिफाइड रेंज (संयुक्त) 1100 किलोमीटर तक

डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

इसकी सर्टिफाइड रेंज 1100 किलोमीटर तक की होगी।

लॉन्च की तारीख, संभावित कीमत और मुकाबला

जेएसडब्ल्यू जेटूर टी2 (कॉम्बैट) की कीमत 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है। भारत में इसे 3 दिसंबर 2026 को पेश किया जाएगा।

जेएसडब्ल्यू कॉम्बैट का मुकाबला एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी, किआ सोरेंटो, स्कोडा कोडिएक और फॉक्सवैगन टेरॉन जैसी गाड़ियों से होगा।

कारदेखो ओपिनियन

जेएसडब्लू मोटर्स का अपनी पहली एसयूवी के लिए नीलामी का रास्ता अपनाना एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग रणनीति है। इसमें मिलने वाले फायदे 'पायनियर्स 500' को सिर्फ एक 'बैज' से कहीं बढ़कर बनाते हैं। चूंकि रिज़र्व प्राइस से फाइनल एक्स-शोरूम कीमत का पता नहीं चलता, इसलिए बोली लगाने वाले एक तरह से 'एक्सक्लूसिविटी' के लिए भी पैसे दे रहे हैं। फिलहाल, कागजों पर 'कॉम्बैट' काफी रोमांचक लग रही है। जेसडब्ल्यू कॉम्बेट की फुल स्टोरी से 3 दिसंबर को पर्दा उठेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहें।

क्या आप पायनियर्स 500 के लिए बोली लगाएंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।