मारुति एरीना कारों की कीमत में हुआ इजाफा: देखिए मॉडल और वेरिएंट अनुसार नई प्राइस लिस्ट
ज्यादातर मारुति गाड़ी महंगी हुई हैं, लेकिन विक्टोरिस के कुछ वेरिएंट की कीमत में कटौती हुई है!
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मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियों में सबसे ज्यादा बिकने वाली वैगन आर से लेकर ब्रेजा सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी तक कई प्रोडक्ट हैं। मारुति कार की लोकप्रियता को देखते हुए, उम्मीद है कि आप अपनी अगली गाड़ी के लिए इसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को देख रहे होंगे।
हालांकि, अब मारुति एरिना कारें मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 0.31 प्रतिशत तक महंगी होने वाली हैं। इस स्टोरी में, हम मारुति एरीना कार की पुरानी और नई कीमतों के बारे में जानेंगे:
मारुति एरीना कार की नई प्राइस लिस्ट
मारुति एस-प्रेसो
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
एस-प्रेसो एमटी
|
एसटीडी ऑप्शनल
|
3,49,900 रुपये
|
3,49,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
एलएक्सआई ऑप्शनल
|
3,87,400 रुपये
|
3,82,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई ऑप्शनल
|
4,37,400 रुपये
|
4,32,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल
|
4,87,400 रुपये
|
4,82,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
एस-प्रेसो सीएनजी
|
एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी
|
4,69,400 रुपये
|
4,64,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी
|
5,19,400 रुपये
|
5,14,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
एस-प्रेसो एएमटी
|
वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस
|
4,82,400 रुपये
|
4,77,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल एजीएस
|
5,32,400 रुपये
|
5,27,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
- मारुति एस-प्रेसो के बेस मॉडल स्टैंडर्ड को छोड़कर हर वेरिएंट की कीमत में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
- एस-प्रेसो की शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, और ये मारुति की सबसे सस्ती कार है।
मारुति ऑल्टो के10
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
ऑल्टो के10 एमटी
|
एसटीडी ऑप्शनल
|
3,69,900 रुपये
|
3,69,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
एलएक्सआई ऑप्शनल
|
3,99,900 रुपये
|
3,99,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई ऑप्शनल
|
4,52,400 रुपये
|
4,52,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल
|
4,99,900 रुपये
|
4,99,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
ऑल्टो के10 सीएनजी
|
एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी
|
4,84,400 रुपये
|
4,84,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी
|
5,34,400 रुपये
|
5,34,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
ऑल्टो के10 एएमटी
|
वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस
|
4,97,400 रुपये
|
4,97,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल एजीएस
|
5,44,900 रुपये
|
5,44,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
-
आइकॉनिक मारुति ऑल्टो के10 की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसके हर वेरिएंट की कीमत पहले जितनी ही है।
मारुति वैगन आर
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
वैगन आर एमटी
|
एलएक्सआई
|
4,98,900 रुपये
|
4,98,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई
|
5,56,900 रुपये
|
5,54,400 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
5,99,900 रुपये
|
5,98,400 रुपये
|
+ 1,500 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
6,43,900 रुपये
|
6,41,400 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन
|
6,54,900 रुपये
|
6,52,400 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
वैगन आर सीएनजी
|
एलएक्सआई सीएनजी
|
5,98,900 रुपये
|
5,93,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
6,54,400 रुपये
|
6,49,400 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वैगन आर एएमटी
|
वीएक्सआई एजीएस
|
5,99,400 रुपये
|
5,99,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई एजीएस
|
6,45,900 रुपये
|
6,43,400 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एजीएस
|
6,88,900 रुपये
|
6,86,400 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस एजीएस ड्यूल-टोन
|
6,99,900 रुपये
|
6,97,400 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल एमटी
|
जेडएक्सआई प्लस एफएफवी
|
7,23,900 रुपये
|
7,23,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
- वैगन आर को भारत में ज्यादातर परिवार अपनी पहली कार के तौर पर पसंद करते हैं, और ये बड़े फ्लीट ऑपरेटरों के बीच भी लोकप्रिय है। इसकी कीमत में 1,500 रुपये से 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई।
- वैगन आर पेट्रोल की प्राइस में 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं वैगनआर सीएनजी की कीमत 5,000 रुपये तक बढ़ी है।
- वैगन आर फ्लेक्स-फ्यूल लाइनअप में सबसे नया अपग्रेड है, जिसकी कीमत में कोई अंतर नहीं है।
मारुति स्विफ्ट
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
स्विफ्ट एमटी
|
एलएक्सआई
|
5,83,900 रुपये
|
5,83,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई
|
6,67,900 रुपये
|
6,67,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई ऑप्शनल
|
6,93,900 रुपये
|
6,93,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई
|
7,61,900 रुपये
|
7,61,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस
|
8,28,900 रुपये
|
8,28,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन
|
8,43,900 रुपये
|
8,43,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
स्विफ्ट सीएनजी एमटी
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
7,57,400 रुपये
|
7,57,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी
|
7,83,400 रुपये
|
7,83,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
8,51,400 रुपये
|
8,51,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
स्विफ्ट एएमटी
|
वीएक्सआई
|
7,12,900 रुपये
|
7,12,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
वीएक्सआई ऑप्शनल
|
7,38,900 रुपये
|
7,38,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई
|
8,06,900 रुपये
|
8,06,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस
|
8,73,900 रुपये
|
8,73,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन
|
8,88,900 रुपये
|
8,88,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
स्विफ्ट सीएनजी एएमटी
|
वीएक्सआई एजीएस
|
8,02,400 रुपये
|
7,92,400 रुपये
|
+ 10,000 रुपये
|
वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस
|
8,28,400 रुपये
|
8,18,400 रुपये
|
+ 10,000 रुपये
|
जेडएक्सआई एजीएस
|
8,96,400 रुपये
|
8,86,400 रुपये
|
+ 10,000 रुपये
- मारुति स्विफ्ट के ज्यादातर वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ हाल ही में लॉन्च हुए सीएनजी एएमटी की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
मारुति डिजायर
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
डिजायर एमटी
|
एलएक्सआई
|
6,33,600 रुपये
|
6,30,600 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
7,30,100 रुपये
|
7,27,100 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
8,30,700 रुपये
|
8,27,700 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
8,99,300 रुपये
|
8,96,300 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
डिजायर सीएनजी एमटी
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
8,21,100 रुपये
|
8,18,100 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
9,21,700 रुपये
|
9,18,700 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
डिजायर एएमटी
|
वीएक्सआई
|
7,75,100 रुपये
|
7,72,100 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
8,75,700 रुपये
|
8,72,700 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
9,44,300 रुपये
|
9,41,300 रुपये
|
+ 3,000 रुपये
|
डिजायर सीएनजी एएमटी
|
वीएक्सआई सीएनजी एजीएस
|
8,63,100 रुपये
|
8,53,100 रुपये
|
+ 10,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी एजीएस
|
9,63,700 रुपये
|
9,54,700 रुपये
|
+ 9,000 रुपये
- सबसे ज्यादा बिकने वाली सबकॉम्पैक्ट सेडान डिजायर के पेट्रोल एमटी, पेट्रोल एएमटी और सीएनजी एमटी वेरिएंट की कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
- हाल ही में पेश किए गए सीएनजी एएमटी वेरिएंट 10,000 रुपये तक महंगे हुए हैं।
मारुति ईको
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
ईको एमटी
|
5-सीटर स्टैंडर्ड
|
5,30,900 रुपये
|
5,28,400 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
6-सीटर स्टैंडर्ड
|
5,57,400 रुपये
|
5,54,900 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
5-सीटर एसी
|
5,63,800 रुपये
|
5,61,300 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
एंबुलेंस शेल
|
6,47,100 रुपये
|
6,44,600 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
एंबुलेंस
|
8,11,500 रुपये
|
8,09,000 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
|
ईको सीएनजी
|
5-सीटर एसी सीएनजी
|
6,48,300 रुपये
|
6,45,800 रुपये
|
+ 2,500 रुपये
- ईको के सभी वेरिएंट की कीमत में 2,500 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई है।
मारुति अर्टिगा
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
अर्टिगा पेट्रोल एमटी
|
एलएक्सआई
|
8,95,000 रुपये
|
8,90,000 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
9,98,800 रुपये
|
9,95,300 रुपये
|
+ 3,500 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
11,06,500 रुपये
|
11,01,500 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
11,84,100 रुपये
|
11,79,100 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
अर्टिगा सीएनजी एमटी
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
10,97,300 रुपये
|
10,93,800 रुपये
|
+ 3,500 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
12,05,000 रुपये
|
12,00,000 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
अर्टिगा पेट्रोल एटी
|
वीएक्सआई
|
11,33,800 रुपये
|
11,30,300 रुपये
|
+ 3,500 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
12,41,500 रुपये
|
12,36,500 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
13,19,100 रुपये
|
13,14,100 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
- अर्टिगा के सभी वेरिएंट की कीमत में 3,500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच बढ़ोतरी हुई है, जो इसकी डिमांड को देखते हुए बहुत कम है।
मारुति ब्रेजा
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
ब्रेजा नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी
|
एलएक्सआई
|
8,39,900 रुपये
|
8,34,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
9,30,900 रुपये
|
9,30,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई
|
10,59,900 रुपये
|
10,54,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई ड्यूल-टोन
|
10,75,500 रुपये
|
10,70,500 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
ब्रेजा टर्बो-पेट्रोल एमटी
|
एलएक्सआई
|
7,54,900 रुपये
|
7,49,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई
|
8,69,900 रुपये
|
8,64,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई
|
9,98,900 रुपये
|
9,94,900 रुपये
|
+ 4,000 रुपये
|
जेडएक्सआई ड्यूल-टोन
|
10,13,000 रुपये
|
10,09,000 रुपये
|
+ 4,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
11,30,900 रुपये
|
11,25,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन
|
11,46,500 रुपये
|
11,41,500 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
ब्रेजा सीएनजी एमटी
|
एलएक्सआई सीएनजी
|
9,44,900 रुपये
|
9,39,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
9,99,000 रुपये
|
9,99,000 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
11,64,900 रुपये
|
11,59,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई सीएनजी ड्यूल-टोन
|
11,80,500 रुपये
|
11,75,500 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
ब्रेजा नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एटी
|
वीएक्सआई
|
10,60,900 रुपये
|
10,60,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई
|
11,89,900 रुपये
|
11,84,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई ड्यूल-टोन
|
12,05,500 रुपये
|
12,00,500 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस
|
13,59,900 रुपये
|
13,54,900 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
|
जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन
|
13,75,500 रुपये
|
13,70,500 रुपये
|
+ 5,000 रुपये
- वीएक्सआई वेरिएंट को छोड़कर, ब्रेजा के अन्य सभी मॉडल की कीमत वेरिएंट और पावरट्रेन के आधार पर 4,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बढ़ी है।
मारुति विक्टोरिस
|
वेरिएंट
|
नई कीमत
|
पुरानी कीमत
|
अंतर
|
विक्टोरिस एमटी
|
एलएक्सआई
|
10,59,900 रुपये
|
10,49,900 रुपये
|
+ 10,000
|
वीएक्सआई
|
11,79,900 रुपये
|
11,84,900 रुपये
|
(- 5,000)
|
जेडएक्सआई
|
13,61,900 रुपये
|
13,61,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई ड्यूल-टोन
|
13,77,300 रुपये
|
13,77,300 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई ऑप्शनल
|
13,69,000 रुपये
|
13,69,000 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई ऑप्शनल ड्यूल-टोन
|
13,84,400 रुपये
|
13,84,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस
|
15,38,900 रुपये
|
15,38,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन
|
15,54,300 रुपये
|
15,54,300 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल
|
15,48,000 रुपये
|
15,48,000 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल ड्यूल-टोन
|
15,63,400 रुपये
|
15,63,400 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
विक्टोरिस सीएनजी
|
एलएक्सआई सीएनजी
|
11,64,900 रुपये
|
11,54,900 रुपये
|
+ 10,000 रुपये
|
वीएक्सआई सीएनजी
|
12,84,900 रुपये
|
12,89,900 रुपये
|
(- 5,000 रुपये)
|
जेडएक्सआई सीएनजी
|
14,66,900 रुपये
|
14,66,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई सीएनजी ड्यूल-टोन
|
14,82,300 रुपये
|
14,82,300 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
विक्टोरिस हाइब्रिड
|
वीएक्सआई
|
16,42,900 रुपये
|
16,42,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई
|
17,84,900 रुपये
|
17,84,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई ड्यूल-टोन
|
18,00,300 रुपये
|
18,00,300 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई ऑप्शनल
|
18,43,900 रुपये
|
18,43,900 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई ऑप्शनल ड्यूल-टोन
|
18,59,300 रुपये
|
18,59,300 रुपये
|
कोई बदलाव नहीं
|
जेडएक्सआई प्लस
|
19,51,900 रुपये
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19,51,900 रुपये
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कोई बदलाव नहीं
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जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन
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19,67,300 रुपये
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19,67,300 रुपये
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कोई बदलाव नहीं
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जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल
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19,98,900 रुपये
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19,98,900 रुपये
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कोई बदलाव नहीं
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जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल ड्यूल-टोन
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19,98,900 रुपये
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19,98,900 रुपये
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कोई बदलाव नहीं
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इस लिस्ट में विक्टोरिस अकेली मारुति कार है जिसके कुछ वेरिएंट की कीमत में कटौती भी हुई है।
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वीएक्सआई सीएनजी एमटी और वीएक्सआई एमटी वेरिएंट की कीमत 5,000 रुपये कम हुई है, जबकि एलएक्सआई एमटी और एलएक्सआई सीएनजी एमटी की प्राइस 10,000 रुपये बढ़ी है।
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विक्टोरिस के बाकी वेरिएंट की कीमत में कोई अंतर नहीं है।
कारदेखो का क्या है कहना
कच्चे माल की बढ़ती कीमत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन बाधित होने के चलते, मारुति ने एरीना कारों की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की है। स्विफ्ट और डिजायर के सीएनजी एएमटी वेरिएंट की की कीमत सबसे ज्यादा 10,000 रुपये तक बढ़ी है। वहीं लिस्ट में विक्टोरिस एकमात्र ऐसी कार है जिसके कुछ वेरिएंट की प्राइस में 5,000 रुपये की कटौती भी हुई है।
छोटी और सस्ती कारों की कीमत में इजाफा बहुत कम हुआ है, जिससे संभावित ग्राहकों के फैसले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
आपके अनुसार इस फैसले से कौनसी मारुति एरीना कार सबसे ज्यादा प्रभावित होगी? हमें नीचे कमेंट में बताएं!