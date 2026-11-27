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published on नवंबर 27, 2026 18:57 ist

Nov 27, 2026 18:57 IST

last updated on Nov 27, 2026 18:57 IST

Nov 27, 2026 18:57 IST

published on Nov 27, 2026 18:57 IST

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मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है, जिसके पोर्टफोलियों में सबसे ज्यादा बिकने वाली वैगन आर से लेकर ब्रेजा सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी तक कई प्रोडक्ट हैं। मारुति कार की लोकप्रियता को देखते हुए, उम्मीद है कि आप अपनी अगली गाड़ी के लिए इसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को देख रहे होंगे।

हालांकि, अब मारुति एरिना कारें मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 0.31 प्रतिशत तक महंगी होने वाली हैं। इस स्टोरी में, हम मारुति एरीना कार की पुरानी और नई कीमतों के बारे में जानेंगे:

मारुति एरीना कार की नई प्राइस लिस्ट

मारुति एस-प्रेसो

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर एस-प्रेसो एमटी एसटीडी ऑप्शनल 3,49,900 रुपये 3,49,900 रुपये कोई बदलाव नहीं एलएक्सआई ऑप्शनल 3,87,400 रुपये 3,82,400 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई ऑप्शनल 4,37,400 रुपये 4,32,400 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल 4,87,400 रुपये 4,82,400 रुपये + 5,000 रुपये एस-प्रेसो सीएनजी एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी 4,69,400 रुपये 4,64,400 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी 5,19,400 रुपये 5,14,400 रुपये + 5,000 रुपये एस-प्रेसो एएमटी वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस 4,82,400 रुपये 4,77,400 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल एजीएस 5,32,400 रुपये 5,27,400 रुपये + 5,000 रुपये

एस-प्रेसो की शुरुआती कीमत 3.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, और ये मारुति की सबसे सस्ती कार है।

मारुति ऑल्टो के10

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर ऑल्टो के10 एमटी एसटीडी ऑप्शनल 3,69,900 रुपये 3,69,900 रुपये कोई बदलाव नहीं एलएक्सआई ऑप्शनल 3,99,900 रुपये 3,99,900 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई ऑप्शनल 4,52,400 रुपये 4,52,400 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल 4,99,900 रुपये 4,99,900 रुपये कोई बदलाव नहीं ऑल्टो के10 सीएनजी एलएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी 4,84,400 रुपये 4,84,400 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी 5,34,400 रुपये 5,34,400 रुपये कोई बदलाव नहीं ऑल्टो के10 एएमटी वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस 4,97,400 रुपये 4,97,400 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल एजीएस 5,44,900 रुपये 5,44,900 रुपये कोई बदलाव नहीं

मारुति वैगन आर

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर वैगन आर एमटी एलएक्सआई 4,98,900 रुपये 4,98,900 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई 5,56,900 रुपये 5,54,400 रुपये + 2,500 रुपये जेडएक्सआई 5,99,900 रुपये 5,98,400 रुपये + 1,500 रुपये जेडएक्सआई प्लस 6,43,900 रुपये 6,41,400 रुपये + 2,500 रुपये जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन 6,54,900 रुपये 6,52,400 रुपये + 2,500 रुपये वैगन आर सीएनजी एलएक्सआई सीएनजी 5,98,900 रुपये 5,93,900 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई सीएनजी 6,54,400 रुपये 6,49,400 रुपये + 5,000 रुपये वैगन आर एएमटी वीएक्सआई एजीएस 5,99,400 रुपये 5,99,400 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई एजीएस 6,45,900 रुपये 6,43,400 रुपये + 2,500 रुपये जेडएक्सआई प्लस एजीएस 6,88,900 रुपये 6,86,400 रुपये + 2,500 रुपये जेडएक्सआई प्लस एजीएस ड्यूल-टोन 6,99,900 रुपये 6,97,400 रुपये + 2,500 रुपये वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल एमटी जेडएक्सआई प्लस एफएफवी 7,23,900 रुपये 7,23,900 रुपये कोई बदलाव नहीं

वैगन आर को भारत में ज्यादातर परिवार अपनी पहली कार के तौर पर पसंद करते हैं, और ये बड़े फ्लीट ऑपरेटरों के बीच भी लोकप्रिय है। इसकी कीमत में 1,500 रुपये से 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई।

वैगन आर पेट्रोल की प्राइस में 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं वैगनआर सीएनजी की कीमत 5,000 रुपये तक बढ़ी है।

वैगन आर फ्लेक्स-फ्यूल लाइनअप में सबसे नया अपग्रेड है, जिसकी कीमत में कोई अंतर नहीं है।

मारुति स्विफ्ट

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर स्विफ्ट एमटी एलएक्सआई 5,83,900 रुपये 5,83,900 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई 6,67,900 रुपये 6,67,900 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई ऑप्शनल 6,93,900 रुपये 6,93,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई 7,61,900 रुपये 7,61,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस 8,28,900 रुपये 8,28,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन 8,43,900 रुपये 8,43,900 रुपये कोई बदलाव नहीं स्विफ्ट सीएनजी एमटी वीएक्सआई सीएनजी 7,57,400 रुपये 7,57,400 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी 7,83,400 रुपये 7,83,400 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई सीएनजी 8,51,400 रुपये 8,51,400 रुपये कोई बदलाव नहीं स्विफ्ट एएमटी वीएक्सआई 7,12,900 रुपये 7,12,900 रुपये कोई बदलाव नहीं वीएक्सआई ऑप्शनल 7,38,900 रुपये 7,38,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई 8,06,900 रुपये 8,06,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस 8,73,900 रुपये 8,73,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन 8,88,900 रुपये 8,88,900 रुपये कोई बदलाव नहीं स्विफ्ट सीएनजी एएमटी वीएक्सआई एजीएस 8,02,400 रुपये 7,92,400 रुपये + 10,000 रुपये वीएक्सआई ऑप्शनल एजीएस 8,28,400 रुपये 8,18,400 रुपये + 10,000 रुपये जेडएक्सआई एजीएस 8,96,400 रुपये 8,86,400 रुपये + 10,000 रुपये

मारुति डिजायर

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर डिजायर एमटी एलएक्सआई 6,33,600 रुपये 6,30,600 रुपये + 3,000 रुपये वीएक्सआई 7,30,100 रुपये 7,27,100 रुपये + 3,000 रुपये जेडएक्सआई 8,30,700 रुपये 8,27,700 रुपये + 3,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस 8,99,300 रुपये 8,96,300 रुपये + 3,000 रुपये डिजायर सीएनजी एमटी वीएक्सआई सीएनजी 8,21,100 रुपये 8,18,100 रुपये + 3,000 रुपये जेडएक्सआई सीएनजी 9,21,700 रुपये 9,18,700 रुपये + 3,000 रुपये डिजायर एएमटी वीएक्सआई 7,75,100 रुपये 7,72,100 रुपये + 3,000 रुपये जेडएक्सआई 8,75,700 रुपये 8,72,700 रुपये + 3,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस 9,44,300 रुपये 9,41,300 रुपये + 3,000 रुपये डिजायर सीएनजी एएमटी वीएक्सआई सीएनजी एजीएस 8,63,100 रुपये 8,53,100 रुपये + 10,000 रुपये जेडएक्सआई सीएनजी एजीएस 9,63,700 रुपये 9,54,700 रुपये + 9,000 रुपये

हाल ही में पेश किए गए सीएनजी एएमटी वेरिएंट 10,000 रुपये तक महंगे हुए हैं।

मारुति ईको

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर ईको एमटी 5-सीटर स्टैंडर्ड 5,30,900 रुपये 5,28,400 रुपये + 2,500 रुपये 6-सीटर स्टैंडर्ड 5,57,400 रुपये 5,54,900 रुपये + 2,500 रुपये 5-सीटर एसी 5,63,800 रुपये 5,61,300 रुपये + 2,500 रुपये एंबुलेंस शेल 6,47,100 रुपये 6,44,600 रुपये + 2,500 रुपये एंबुलेंस 8,11,500 रुपये 8,09,000 रुपये + 2,500 रुपये ईको सीएनजी 5-सीटर एसी सीएनजी 6,48,300 रुपये 6,45,800 रुपये + 2,500 रुपये

मारुति अर्टिगा

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर अर्टिगा पेट्रोल एमटी एलएक्सआई 8,95,000 रुपये 8,90,000 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई 9,98,800 रुपये 9,95,300 रुपये + 3,500 रुपये जेडएक्सआई 11,06,500 रुपये 11,01,500 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस 11,84,100 रुपये 11,79,100 रुपये + 5,000 रुपये अर्टिगा सीएनजी एमटी वीएक्सआई सीएनजी 10,97,300 रुपये 10,93,800 रुपये + 3,500 रुपये जेडएक्सआई सीएनजी 12,05,000 रुपये 12,00,000 रुपये + 5,000 रुपये अर्टिगा पेट्रोल एटी वीएक्सआई 11,33,800 रुपये 11,30,300 रुपये + 3,500 रुपये जेडएक्सआई 12,41,500 रुपये 12,36,500 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस 13,19,100 रुपये 13,14,100 रुपये + 5,000 रुपये

मारुति ब्रेजा

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर ब्रेजा नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एमटी एलएक्सआई 8,39,900 रुपये 8,34,900 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई 9,30,900 रुपये 9,30,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई 10,59,900 रुपये 10,54,900 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई ड्यूल-टोन 10,75,500 रुपये 10,70,500 रुपये + 5,000 रुपये ब्रेजा टर्बो-पेट्रोल एमटी एलएक्सआई 7,54,900 रुपये 7,49,900 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई 8,69,900 रुपये 8,64,900 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई 9,98,900 रुपये 9,94,900 रुपये + 4,000 रुपये जेडएक्सआई ड्यूल-टोन 10,13,000 रुपये 10,09,000 रुपये + 4,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस 11,30,900 रुपये 11,25,900 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन 11,46,500 रुपये 11,41,500 रुपये + 5,000 रुपये ब्रेजा सीएनजी एमटी एलएक्सआई सीएनजी 9,44,900 रुपये 9,39,900 रुपये + 5,000 रुपये वीएक्सआई सीएनजी 9,99,000 रुपये 9,99,000 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई सीएनजी 11,64,900 रुपये 11,59,900 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई सीएनजी ड्यूल-टोन 11,80,500 रुपये 11,75,500 रुपये + 5,000 रुपये ब्रेजा नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एटी वीएक्सआई 10,60,900 रुपये 10,60,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई 11,89,900 रुपये 11,84,900 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई ड्यूल-टोन 12,05,500 रुपये 12,00,500 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस 13,59,900 रुपये 13,54,900 रुपये + 5,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन 13,75,500 रुपये 13,70,500 रुपये + 5,000 रुपये

वीएक्सआई वेरिएंट को छोड़कर, ब्रेजा के अन्य सभी मॉडल की कीमत वेरिएंट और पावरट्रेन के आधार पर 4,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बढ़ी है।

मारुति विक्टोरिस

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर विक्टोरिस एमटी एलएक्सआई 10,59,900 रुपये 10,49,900 रुपये + 10,000 वीएक्सआई 11,79,900 रुपये 11,84,900 रुपये (- 5,000) जेडएक्सआई 13,61,900 रुपये 13,61,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई ड्यूल-टोन 13,77,300 रुपये 13,77,300 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई ऑप्शनल 13,69,000 रुपये 13,69,000 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई ऑप्शनल ड्यूल-टोन 13,84,400 रुपये 13,84,400 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस 15,38,900 रुपये 15,38,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन 15,54,300 रुपये 15,54,300 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल 15,48,000 रुपये 15,48,000 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल ड्यूल-टोन 15,63,400 रुपये 15,63,400 रुपये कोई बदलाव नहीं विक्टोरिस सीएनजी एलएक्सआई सीएनजी 11,64,900 रुपये 11,54,900 रुपये + 10,000 रुपये वीएक्सआई सीएनजी 12,84,900 रुपये 12,89,900 रुपये (- 5,000 रुपये) जेडएक्सआई सीएनजी 14,66,900 रुपये 14,66,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई सीएनजी ड्यूल-टोन 14,82,300 रुपये 14,82,300 रुपये कोई बदलाव नहीं विक्टोरिस हाइब्रिड वीएक्सआई 16,42,900 रुपये 16,42,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई 17,84,900 रुपये 17,84,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई ड्यूल-टोन 18,00,300 रुपये 18,00,300 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई ऑप्शनल 18,43,900 रुपये 18,43,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई ऑप्शनल ड्यूल-टोन 18,59,300 रुपये 18,59,300 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस 19,51,900 रुपये 19,51,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन 19,67,300 रुपये 19,67,300 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल 19,98,900 रुपये 19,98,900 रुपये कोई बदलाव नहीं जेडएक्सआई प्लस ऑप्शनल ड्यूल-टोन 19,98,900 रुपये 19,98,900 रुपये कोई बदलाव नहीं

वीएक्सआई सीएनजी एमटी और वीएक्सआई एमटी वेरिएंट की कीमत 5,000 रुपये कम हुई है, जबकि एलएक्सआई एमटी और एलएक्सआई सीएनजी एमटी की प्राइस 10,000 रुपये बढ़ी है।

विक्टोरिस के बाकी वेरिएंट की कीमत में कोई अंतर नहीं है।

कारदेखो का क्या है कहना

कच्चे माल की बढ़ती कीमत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन बाधित होने के चलते, मारुति ने एरीना कारों की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की है। स्विफ्ट और डिजायर के सीएनजी एएमटी वेरिएंट की की कीमत सबसे ज्यादा 10,000 रुपये तक बढ़ी है। वहीं लिस्ट में विक्टोरिस एकमात्र ऐसी कार है जिसके कुछ वेरिएंट की प्राइस में 5,000 रुपये की कटौती भी हुई है।

छोटी और सस्ती कारों की कीमत में इजाफा बहुत कम हुआ है, जिससे संभावित ग्राहकों के फैसले पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

आपके अनुसार इस फैसले से कौनसी मारुति एरीना कार सबसे ज्यादा प्रभावित होगी? हमें नीचे कमेंट में बताएं!