2026 हुंडई बेयोन से पर्दा उठा: देखिए नई एसयूवी के डिजाइन, फीचर और इंजन की जानकारी

हुंडई इंडिया ने आज अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी बेयोन से पर्दा उठाया है। कंपनी ने इसके लॉन्च की तारीख 26 अक्टूबर तय की है। यह नई एसयूवी कार भारत में हुंडई के पोर्टफोलियो में वेन्यू और क्रेटा के बीच में पोजिशन की जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगले साल की शुरुआत में क्रेटा का भी जनरेशन अपडेट आने वाला है, जो मौजूदा मॉडल से साइज में बड़ी होगी। हुंडई बेयोन के आने से कंपनी के पास अब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में दो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, जो ग्राहकों को एक और मजबूत विकल्प देगा।

डिजाइन

बेयोन का डिजाइन अपने सेगमेंट के पारंपरिक दिखने वाले प्रतिद्वंद्वियों से काफी अलग और मॉडर्न है। हुंडई ने इसके लिए एक 'क्विर्की' यानी अनोखा अप्रोच अपनाया है जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करता है। सामने की तरफ, बंपर पर भारी क्लैडिंग और एक सिल्वर स्किड प्लेट इसे रफ एंड टफ लुक देती है। हेडलैंप क्लस्टर बंपर पर नीचे की ओर दिया गया है, जिसमें रेक्टैंगुलर एलईडी यूनिट्स हैं। ऊपर की तरफ, पतले एलईडी डीआरएल दिए गए हैं जो एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, यह आजकल हुंडई गाड़ी का सिग्नेचर स्टाइल बन गया है।

साइड से देखने पर Hyundai Bayon का डायनामिक कैरेक्टर और भी उभरकर सामने आता है। दरवाजों और व्हील आर्च पर दी गई चंकी क्लैडिंग इसकी रोड प्रेजेंस को बढ़ाती है। इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनका डिजाइन काफी यूनीक है। बॉडी पैनल्स पर कई शार्प कट्स और क्रीज दिए गए हैं, जैसा कि हमने एक्सटर और वेन्यू जैसी गाड़ियों में भी देखा है। यह स्टाइल कार को एक मस्कुलर लुक देती है। रियर फेंडर को खासतौर पर स्कल्प्टेड डिजाइन दिया गया है जो इसके स्टांस को और मजबूत बनाता है। सी-पिलर पर एक सिग्नेचर विंडोलाइन किंक और ऊंची रूफ रेल्स इसके एसयूवी कैरेक्टर को और पुख्ता करते हैं।

पीछे की तरफ, हुंडई बेयोन आजकल चल रहे कनेक्टेड टेललैंप के ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, जो इसे एक अलग पहचान देता है। इसमें पतले एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जो बीच में एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप से जुड़े हैं, लेकिन इस स्ट्रिप में लाइट नहीं जलती। एक इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना इसे प्रीमियम टच देते हैं। फ्रंट की तरह ही, रियर बंपर पर भी चंकी क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी आक्रामक स्टाइल को पूरा करता है।

इंटीरियर

हुंडई बेयोन एसयूवी का केबिन एक फ्यूचरिस्टिक थीम पर बना है, जिसकी झलक हमें ग्लोबल-स्पेक आई20 में पहले ही मिल चुकी है। डैशबोर्ड पर सबसे बड़ा आकर्षण इसका कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप है, जो केबिन को एक अल्ट्रा-मॉडर्न फील देता है। स्क्रीन के ठीक नीचे पतले और वर्टिकली एसी वेंट्स हैं। सेंटर कंसोल पर ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए डेडिकेटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील 4-स्पोक वाला है, जिस पर हुंडई का नया 'मोर्स-कोड' लोगो बना हुआ है, जैसा कि नई वरना और वेन्यू में भी देखा गया है। इसके अलावा, गोल डोर हैंडल और स्पीकर जैसे क्विर्की एलिमेंट्स केबिन को एक फन और यूनीक कैरेक्टर देते हैं। डुअल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम इसे और भी हवादार और प्रीमियम महसूस कराती है।

फीचर्स

Hyundai Bayon SUV को फीचर्स के मामले में काफी अच्छी तरह से लैस किया है। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो आमतौर पर एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों में देखने को मिलते हैं।

कन्फर्म फीचर्स की लिस्ट:

इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल 12.3-इंच स्क्रीन

वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

पेरप्लेक्सिटी एआई पर आधारित जनरेटिव एआई असिस्टेंट

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम (इनसाइड रियर-व्यू मिरर)

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

आगे वेंटिलेटेड सीटें

ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट्स के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

कस्टमाइजेबल ड्राइव मोड

बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम

वायरलेस फोन चार्जर

आगे 2 यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट

इनके अलावा, कुछ और फीचर्स जैसे सनरूफ (यह पैनोरमिक होगा या सिंगल-पेन, यह अभी स्पष्ट नहीं है), रियर एसी वेंट, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और रियर सनशेड भी दिए जाने की उम्मीद है।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी बेयोन काफी मजबूत नजर आती है। तस्वीरों से यह कन्फर्म हो गया है कि इसमें आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और ऑटो-होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होगा।

इनके अलावा, इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर भी मिलने की संभावना है।

पावरट्रेन ऑप्शंस

लॉन्च के समय, हुंडई बेयोन को सिर्फ एक इंजन के साथ पेश किया जाएगा। यह एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद इंजन है जो कंपनी की दूसरी गाड़ियों में भी मिलता है।

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/सीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

यह इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक (सीवीटी) दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा, जिससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने की आजादी मिलेगी।

लॉन्च डेट और संभावित कीमत

हुंडई इंडिया ने कन्फर्म किया है कि ऑल-न्यू बेयोन को 26 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। जहां तक कीमत की बात है, तो उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से 17.5 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है। इस हुंडई कार की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और डिलीवरी अगले महीने शुरू होगी।

मुकाबला

बेयोन का मुकाबला हुंडई क्रेटा के अलावा किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, टाटा सिएरा और निसान टेक्टन जैसी गाड़ियों से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

हुंडई क्रेटा लंबे समय से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। अब जबकि क्रेटा अपने अगले जनरेशन में साइज में और बड़ी और ज्यादा प्रीमियम होने जा रही है, बेयोन उस खाली जगह को भरने का काम करेगी। यह उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो एक स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और मॉडर्न एसयूवी चाहते हैं, लेकिन एक ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकेज में। अब तक सामने आई जानकारी के आधार पर, Hyundai Bayon एक बहुत ही संतुलित और आकर्षक पैकेज लग रही है। इसका यूनीक डिजाइन, लंबी फीचर लिस्ट और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। हालांकि, लॉन्च के समय सिर्फ एक पेट्रोल इंजन का विकल्प कुछ ग्राहकों को निराश कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में कंपनी और पावरट्रेन विकल्प, जैसे टर्बो-पेट्रोल, भी पेश कर सकती है। क्रेटा से नीचे पोजिशन होने के कारण इसकी कीमत आक्रामक रखी जा सकती है, जो इसे पैसा वसूल कार चाहने वाले खरीदारों के लिए एक बहुत ही आकर्षक डील बना सकती है।