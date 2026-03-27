2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट भारत में 9 अप्रैल को होगी शोकेस

कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में अगला बड़ा अपडेट फोक्सवैगन की तरफ से टाइगन कार को मिलने वाला है। 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार की शोकेस डेट भी सामने आ गई। भारत में इस गाड़ी से 9 अप्रैल को पर्दा उठेगा और फिर इसे 2026 की दूसरी तिमाही तक पेश किया जा सकता है। हम नई टाइगन एसयूवी कार की टेस्टिंग से जुड़ी तस्वीरें कई बारे देख चुके है, जिससे पता चला है कि इसकी डिजाइन में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। नई टाइगन फेसलिफ्ट कार में कई नए फीचर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें इंजन ऑप्शन पहले वाले ही मिलेंगे। नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार में क्या कुछ खास मिलेगा जानेंगे इसके बारे में आगे :-

क्या उम्मीद कर सकते हैं?

एक्सटीरियर

आगे की तरफ इसमें ज्यादा स्लीक डिजाइन दी गई है, जो कि फोक्सवैगन के आर-लाइन मॉडल्स टिग्वान और टेरॉन से काफी इंस्पायर्ड लगती है। इसमें पतले और पीछे की ओर झुके हुए एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिसे स्लीक लाइट बार से कनेक्ट किया गया है। आगे की साइड पर इसमें छोटी साइज की ग्रिल दी गई है, जबकि इसकी शेप मौजूदा मॉडल के सीधे और बॉक्सी लुक की बजाए ज्यादा स्मूद और राउंडेड है। इसमें नए डिजाइन का बंपर, पियानो ब्लैक एलिमेंट और नीचे की तरफ बड़ा एयर इंटेक दिया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक देता है।

साइड प्रोफाइल का लेआउट जाना पहचाना लगता है। हालांकि, इसमें नए डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील्स जरूर दिए गए हैं। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ऊंची ब्लैक रूफ रेल्स और पारंपरिक पुल-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स के अंदर की तरफ अपडेटेड डिटेलिंग दी गई है और इसके पीछे वाले बंपर की डिजाइन में भी कई बदलाव हुए हैं।

टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी में मौजूदा मॉडल के मुकाबले कई नए कलर ऑप्शन दिए जा सकते हैं। वर्तमान में फोक्सवैगन टाइगन कार के साथ आठ कलर ऑप्शन : वाइल्ड चेरी रेड, राइजिंग ब्लू, लावा ब्लू, रिफ्लेक्स सिल्वर, कार्बन स्टील ग्रे (मैट फिनिश में भी उपलब्ध), डीप ब्लैक और कैंडी व्हाइट मिलते हैं।

इंटीरियर

फोक्सवैगन अपनी टाइगन फेसलिफ्ट कार के इंटीरियर में पूरी तरह से बदलाव करने की बजाए इसे मौजूदा मॉडल पर ही तैयार कर सकती है। केबिन के अंदर इसमें साफ सुथरी और मिनिमल डिजाइन मिलनी जारी रह सकती है, लेकिन इसमें नई प्रीमियम डुअल-टोन कलर थीम दी जा सकती है।

इसका डैशबोर्ड लेआउट प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के जैसा हो सकता है, इसमें चौड़ी और हॉरिजोंटल डिजाइन दी जा सकती है। हालांकि, बड़े इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड टचस्क्रीन के साथ अब यह गाड़ी ज्यादा मॉडर्न नजर आ सकती है। मटीरियल की बात करें तो यह एसयूवी कार अब ज्यादा अपमार्केट फील दे सकती है। इसकी सीटें लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ काफी आरामदायक और सपोर्टिव हो सकती हैं। इसमें आगे और पीछे वाले पैसेंजर के लिए कपहोल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया जा सकता है। अगर फोक्सवैगन अपनी नई टाइगन एसयूवी कार में रियर सनशेड देती है तो ज्यादा बेहतर होगा।

फीचर और सेफ्टी

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार में कई नए फीचर दिए जा सकते हैं जिनमें पैनोरमिक सनरूफ, रियर सीट मसाज फंक्शन और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हो सकते हैं। यह सभी फीचर स्कोडा कुशाक में भी दिए गए हैं। इसमें एआई असिस्टेंट के साथ अपडेटेड 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर जैसे वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो एसी, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, छह-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम और क्रूज कंट्रोल मिलने जारी रहेंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें नई कुशाक कार की तरह कई फीचर स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। इस अपकमिंग कार में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर व्यू कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट या 360-डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है।

इंजन ऑप्शन

फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल में मौजूदा वर्जन वाले टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने जारी रहेंगे। जैसा की नई कुशाक में देखा गया था, टाइगन फेसलिफ्ट कार में नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है जो कि इसकी 6-स्पीड यूनिट की जगह ले सकता है।

यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी (संभावित) 7-स्पीड डीसीटी पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार की कीमत 10.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और नई रेनो डस्टर से रहेगा।