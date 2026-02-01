सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज : नई रेनो डस्टर से उठा पर्दा, 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट नए फीचर्स के साथ टेस्टिंग के दौरान दिखी, फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन हुई शोकेस और भी बहुत कुछ

    इस हफ्ते यूरोपियन ब्रांड में काफी हलचल देखने को मिली!

    प्रकाशित: फरवरी 01, 2026 03:19 pm । स्तुति

    21 Views
    • Write a कमेंट

    Weekly Wrap Jan 26-31

    भारत का कार बाजार पिछले हफ्ते कई महत्वपूर्ण घोषणाओं, कई नई गाड़ियों के शोकेस, और  रोमांचक स्पाय शॉट के साथ काफी व्यस्त रहा। अगर आपने बीते सप्ताह कुछ मिस कर दिया तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज : 

    2026 रेनो डस्टर से भारत में उठा पर्दा 

    रेनो डस्टर कॉम्पेक्ट एसयूवी चार साल के लंबे ब्रेक के बाद फिर से भारत में शोकेस हो गई है। नई रेनो डस्टर गाड़ी में मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ कई सारे इंजन ऑप्शन और लंबी फीचर लिस्ट दी गई है। इस एसयूवी कार की लॉन्च डेट फिलहाल सामने आनी बाकी है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी

    2026 Renault Duster 

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट नए फीचर के साथ टेस्टिंग के दौरान दिखी 

    हमें मंगलवार को अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखने को मिले। इस एसयूवी कार में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं। टेस्टिंग की तस्वीरों में इसमें कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिले जिसमें नई अलॉय व्हील्स डिजाइन, नए डिजाइन का डैशबोर्ड और कई महत्वपूर्ण फीचर अपग्रेड शामिल थे। यहां देखें स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की टेस्टिंग से जुड़ी तस्वीरे। 

    Mahindra Scorpio N Facelift

    इंडिया-ईयू इंक फ्री ट्रेड डील : इम्पोर्टेड कारें हो सकती हैं सस्ती 

    लग्जरी कार के शौकीन लोग खुश हो जाइए! कई सालों की बातचीत के बाद भारत ने आखिरकार यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड डील साइन की है, जिसमें ईयू से इंपोर्ट होने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी कम लगेगी। हालांकि इसमें एक पेंच है, जिसका सीधा फायदा सिर्फ महंगी एग्जॉटिक कारों को मिलेगा जिन्हें सीबीयू (कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट्स) के तौर पर इंपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इस समझौते का मकसद कंपोनेंट्स और ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी कम करना भी है, जिसका भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। इस एग्रीमेंट के बारे में जानने के लिए यहां पढ़ें

    India-European Union Free Trade Deal

    स्कोडा कायलाक ने 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन आंकड़ा किया पार 

    स्कोडा ने घोषणा की है कि उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कायलाक ने लॉन्चिंग के एक साल बाद भारत में 50,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार किया है! एमक्यूबी-ए0-इन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कायलाक ने काफी कम समय में जबरदस्त सफलता हासिल की है, यह कंपनी के लिए एक शानदार मॉडल साबित हुआ है। इसके बारे में यहां पढ़ें। 

    Skoda Kylaq

    फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से उठा पर्दा 

    इस बार वीएजी ग्रुप के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहा, क्योंकि फोक्सवैगन की टेरॉन से भी पर्दा उठ गया। भारत में कंपनी की नई फ्लैगशिप के तौर पर यह 7-सीटर एसयूवी सीकेडी (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन किट) रुट के जरिए इंपोर्ट की जाती है और इसमें कई लेटेस्ट फीचर्स, एक पावरफुल इंजन और एक खास यूरोपियन पर्सनैलिटी है। आप टेरॉन भारतीय वर्जन से जुड़ी ज्यादा जानकारी यहां देख सकते हैं। 

    Volkswagen Tayron R-Line

    बीएमडब्ल्यू एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट की लॉन्चिंग हुई कंफर्म, बुकिंग भी हुई शुरू 

    बीएमडब्लू ने अपनी एक्स3 गाड़ी के नए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो की लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है और इस वेरिएंट की बुकिंग भी लेनी शुरू कर दी है। स्पोर्टी स्टाइलिंग, क्लासिक बीएमडब्ल्यू हाई-क्वालिटी इंटीरियर के साथ यह गाड़ी मिड-साइज लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में खरीदारों के लिए एक स्पोर्टी ऑप्शन साबित हो सकता है। यहां देखें इसकी लॉन्च डेट और बुकिंग से जुड़ी जानकारी। 

    BMW X3 30 M Sport Pro

    was this article helpful ?

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज : नई रेनो डस्टर से उठा पर्दा, 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट नए फीचर्स के साथ टेस्टिंग के दौरान दिखी, फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन हुई शोकेस और भी बहुत कुछ
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है