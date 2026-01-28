सभी
    फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से उठा पर्दा, जानिए नई एसयूवी कार में क्या मिलेगा खास

    संशोधित: जनवरी 28, 2026 07:26 pm | सोनू

    टिग्वान की तरह, टेरॉन स्पोर्टी आर-लाइन वेरिएंट में आती है

    Volkswagen Tayron R-Line

    फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से पर्दा उठ गया है, इसके साथ जर्मन कार कंपनी ने प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी कार सेगमेंट में फिर से एंट्री की है। इसे टिग्वान आर-लाइन के ऊंपर पोजिशन किया गया है, टेरॉन आर-लाइन असल में इसका बड़ा, थ्री-रो वर्जन है, और अब भारतीय बाजार के लिए फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप एसयूवी कार है।

    अगर आप कोई 7 सीटर एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं और आपको जर्मन क्वालिटी चाहित तो टेरॉन आर-लाइन आपके लिए हो सकती है। यहां हम इसकी सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    • आगे का डिजाइन काफी हद तक टिग्वान आर-लाइन जैसा है, हालांकि ग्रिल में थोड़ा बदलाव किया गया है।

    • इल्लुमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार इसे एक खास लुक देती है।

    • बंपर के ज्यादातर हिस्से पर ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक है। इसे खरोंच से बचाने के लिए पेंट प्रोटेक्शन फिल्म (पीपीएफ) लगवाने के बारे में सोच सकते हैं।

    Volkswagen Tayron R-Line

    छोटी-छोटी बातें:

    ग्रिल पर आर लोगो है जिससे यह पता चलता है कि आप स्पोर्टी टेरॉन चला रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फॉक्सवैगन ज्यादा वेरिएंट्स पेश करती है, जिनमें थोड़े अलग-अलग डिजाइन एलिमेंट्स हैं।

    साइड

    • साइड से देखने पर टेरॉन लंबी लगती है, जिससे पता चलता है कि इसमें तीसरी पंक्ति में सीटें हैं।

    Volkswagen Tayron R-Line

    • 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील टिग्वान आर-लाइन जैसे ही हैं।

    • व्हील आर्क में पतली ग्लॉस ब्लैक क्लेडिंग है।

    छोटी-छोटी बातें:

    फ्रेंट फेंडर पर आपको आर बैज और विंडो के चारों ओर क्रोम फिनिश मिलती है।

    पीछे का डिजाइन

    • पीछे वाले हिस्से की बात करें तो फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन में साफ लेकिन मॉडर्न डिजाइन है।

    Volkswagen Tayron R-Line

    • यहां की खासियत कनेक्टेड टेल लैंप्स है, जिनमें पिक्सल स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स हैं और ये एसयूवी कार को रात में एक खास लाइट सिग्नेचर देते हैं।

    • कंट्रास्ट के लिए बंपर पर आगे की तरह ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। अगर आप फॉक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी पढ़ें

    साइज

    टेरॉन असल में एक लंबी टिग्वान है। यहां हम टेरॉन आर-लाइन के साइज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कितनी लंबी है:

     

    टेरॉन आर-लाइन

    टिग्वान आर-लाइन

    अंतर

    लंबाई

    4792 मिलीमीटर

    4539 मिलीमीटर

    +253 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1866 मिलीमीटर

    1859 मिलीमीटर

    +7 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1665 मिलीमीटर

    1656 मिलीमीटर

    +9 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2789 मिलीमीटर

    2680 मिलीमीटर

    +109 मिलीमीटर 

    बूट स्पेस

    345 लीटर (तीसरी पंक्ति की सीटें सीधे होने पर)

    850 लीटर (तीसरी पंक्ति की सीटें फोल्ड होने पर)

    652 लीटर

    (- 307 लीटर तीसरी पंक्ति की सीटें फोल्ड होने पर)

    • चौड़ाई और ऊंचाई में ज्यादा अंतर नहीं है।

    • बड़ा अंतर लंबाई और व्हीलबेस में है। आपको ज्यादा बूट स्पेस भी मिलता है।

    केबिन

    फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन का डैशबोर्ड सिंपल दिखता है और इसमें टिग्वान आर-लाइन वाली कुछ समानताएं हैं।

    Volkswagen Tayron R-Line

    • डैशबोर्ड पर दो बड़ी स्क्रीन: एक 15-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट और एक 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है।

    • अधिकांश फीचर को केवल टचस्क्रीन से ही एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी शामिल है।

    • डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग पेटर्न बहुत कूल दिखता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से 30 अलग-अलग कलर चुन सकते हैं।

    छोटी-छोटी बातें:

    स्टीयरिंग व्हील पर एक छोटा आर बैज है जिससे पता चलता है कि आप टेरॉन आर-लाइन चला रहे हैं। फ्लोर कंसोल पर मल्टी-फंक्शन नोब से आप वॉल्यूम और ड्राइव मोड एडजस्ट कर सकते हैं।

    • टेरॉन की आगे वाली सीटें इलेक्ट्रिक एडजस्ट होती है, जबकि टिग्वान आर-लाइन में मैनुअल एडजस्टमेंट है। इसमें मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन भी है।

    • सबसे बड़ा बदलाव तीसरी पंक्ति का जुड़ना है।

    • दूसरी पंक्ति की सीटों में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग दोनों फंक्शन हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    ईमानदारी से कहें तो, टिग्वान आर-लाइन में कुछ कमियां थी जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही नहीं है। अच्छी बात ये है कि टेरॉन आर-लाइन में यह सुनिश्चित किया गया है कि आपको ऐसे फीचर की कमी न हो। हम आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटों की बात कर रहे हैं, ये दोनों फीचर टेरॉन आर-लाइन में दिए गए हैं। इसके अलावा टिग्वान आर-लाइन की तुलना में बड़ी एसयूवी कार में पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।

    • इसके टॉप फीचर में एक 15-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

    • इसमें आपको हेड्स-अप डिस्प्ले, आगे वाली पंक्ति में मसाज फंक्शन वाली सीटें, 3-जोन ऑटो एसी, दो वायरलेस फोन चार्जर, और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    • सुरक्षा के लिए इसमें आपको 9 एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टीपीएमएस, 360 डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) टेक्नोलॉजी मिलती है।

    इंजन

    फॉक्सवैगन टेरॉन के इंजन और गियरबॉक्स की जानकारी इस प्रकार है:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    320 एनएम

    गियरबॉक्स

    7-स्पीड डीसीटी

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    • टेरॉन आर-लाइन में टिग्वान आर-लाइन वाला इंजन दिया गया है।

    Volkswagen Tayron R-Line

    • 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ सभी पहियों पर पावर सप्लाई होती है।

    • इसमें अडेप्टिव डैंर्प्स भी दिए गए हैं, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार सस्पेंशन को सॉफ्ट या सख्त कर सकते हैं।

    कंपेरिजन

    फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन का मुकाबला स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर और जीप मेरिडियन से रहेगा।

    क्या आप फॉर्च्यूनर और कोडिएक जैसी पॉपुलर एसयूवी कार लेने के बजाय टेरॉन आर-लाइन चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

