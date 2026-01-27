स्कोडा कायलाक ने महत्वपूर्ण उपलब्धि की हासिल ! 50,000 से अधिक यूनिट्स का हुआ प्रोडक्शन

प्रकाशित: जनवरी 27, 2026 07:04 pm । भानु

स्कोडा ने 2 दिसंबर, 2024 को स्कोडा कायलाक के साथ भारत में सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश किया। लॉन्च के बाद से ही इस एसयूवी की जबरदस्त डिमांड चल रही है, जिससे कंपनी को काफी सफलता मिली है। स्कोडा इंडिया ने अब पुणे के चाकन स्थित अपने प्लांट से कायलाक की 50,000 यूनिट्स का उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दिलचस्प बात यह है कि स्कोडा कायलाक की डिलीवरी 27 जनवरी, 2025 को शुरू हुई है।

यह उपलब्धि न केवल कायलाक की लोकप्रियता को उजागर करती है, बल्कि स्कोडा की 'मेक इन इंडिया' रणनीति के प्रभाव को भी दर्शाती है। कंपनी ने कायलाक की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए उसी कारखाने में उत्पादन क्षमता में 30 प्रतिशत की वृद्धि की भी घोषणा की है। तो, कायलाक को इतना दमदार विकल्प क्या बनाता है? आइए जानते हैं।

स्कोडा कायलाक ओवरव्यू

स्कोडा कायलाक एक मज़ेदार ड्राइविंग अनुभव देने वाली 4 मीटर से कम लंबाई की एसयूवी है, जिसे अक्सर प्रतिष्ठित पोलो हैचबैक का रिप्लेसमेंट माना जाता है। इसने स्कोडा ब्रांड को उन खरीदारों के लिए भी अधिक किफायती बना दिया है जो ड्राइविंग डायनैमिक्स और दमदार बिल्ड क्वालिटी पर फोकस्ड यूरोपीय कार चाहते थे।

और स्कोडा यहीं नहीं रुकना चाहती। हाल ही में हुए एक अपडेट के बाद, यह अब छह वेरिएंट में उपलब्ध है: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस, प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस। अपडेटेड वेरिएंट लाइनअप का मुख्य उद्देश्य लोअर वेरिएंट में उपलब्ध कुछ टॉप-फीचर्स को इसमें शामिल करना है, ताकि यह और भी आकर्षक विकल्प बन सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अपडेट के दौरान कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

यह छह आकर्षक कलर: चेरी रेड, लावा ब्लू, डीप ब्लैक, कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील और ब्रिलियंट सिल्वर में उपलब्ध है।

नोट:

हमें ऑलिव ग्रीन कलर में कायलाक बेहद पसंद आया था, लेकिन अब यह कलर विकल्प उपलब्ध नहीं है।

डिजाइन के मामले में, कायलाक स्पोर्टी और सोफिस्टिकेटेड का संतुलित मिश्रण लगती है। इसमें कुशाक जैसी जानी-पहचानी स्टाइल की हैं, जिनमें सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल, एलईडी लाइटिंग, 17 इंच के अलॉय व्हील, ब्लैक रूफ रेल और क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं। कायलाक उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर कुशाक बेस्ड है, हालांकि इसका व्हीलबेस छोटा है।

फीचर लिस्ट

स्कोडा कायलाक की कुछ प्रमुख फीचर्स में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस फोन चार्जर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, सिंगल-पैनल सनरूफ, रियर वेंट के साथ ऑटोमेटिक एसी और वेंटिलेशन फंक्शन वाली 6-वे पावर्ड फ्रंट सीटें शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि कायलाक भारत में वेंटिलेटेड सीटों वाली 10 सबसे सस्ती कारों में से एक है।

सुरक्षा के लिए, इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, हिल होल्ड कंट्रोल और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स दिए गए हैं।

पावरट्रेन विकल्प

कायलाक में इंजन का डिज़ाइन सिंपल रखा गया है। इसमें केवल एक दमदार इंजन का विकल्प दिया गया है, जो ड्राइविंग के शौकीनों को खुश रखता है। इसके स्पेसिफिकेशन्स कुछ इस प्रकार हैं:

पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंजन 1-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन ऑप्शन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी (टॉर्क कन्वर्टर) सर्टिफाइड माइलेज 19.68 किमी/लीटर (एमटी) / 19.05 किमी/लीटर (एटी)

कीमत और कंपेरिजन

स्कोडा कायलाक की कीमत 7.59 लाख रुपये से लेकर 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां इसके वेरिएंट के अनुसार कीमत इस प्रकार से है:

स्कोडा कायलाक मैनुअल स्कोडा कायलाक ऑटोमेटिक क्लासिक 7.59 लाख रुपये ----- क्लासिक प्लस 8.25 लाख रुपये 9.25 लाख रुपये सिग्नेचर 9.43 लाख रुपये 10.43 लाख रुपये सिग्नेचर प्लस 10.77 लाख रुपये 11.77 लाख रुपये प्रेस्टीज 11.75 लाख रुपये 12.75 लाख रुपये प्रेस्टीज प्लस 11.99 लाख रुपये 12.99 लाख रुपये

स्कोडा कायलाक का मुकाबला टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ से है। यदि आपको कोई बड़ी स्कोडा एसयूवी कार चाहिए जिसे कायलाक के ऊपर पोजिशन किया गया हो तो आप कुशाक को चुन सकते हैं जिसे हाल ही में फेसलिफ्ट अपडेट मिला है।