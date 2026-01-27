सभी
    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान आई नजर, इंटीरियर की पहली बार दिखी झलक

    प्रकाशित: जनवरी 27, 2026 03:33 pm । स्तुति

    92 Views
    इसमें केबिन के अंदर कई सारे बदलाव हुए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं

    Mahindra Scorpio N Facelift

    2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ (एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट) को लॉन्च करने के बाद अब महिंद्रा का फोकस अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार को अपडेट करने की तरफ बढ़ गया है। हाल ही में हमनें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान चेन्नई एयरपोर्ट पर देखा। इस एसयूवी कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर को देखकर अंदाजा लगा है कि यह गाड़ी अपने प्रोडक्शन-रेडी अवतार में है। तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    क्या कुछ आया है नजर?

    कैमरे में कैद मॉडल का एक्सटीरियर पूरी तरह कवर से ढका हुआ था। यह गाड़ी मौजूदा स्कॉर्पियो एन से काफी मिलती जुलती लग रही है। आगे की तरफ इसमें जाने-पहचाने डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं जिस पर सी-शेप्ड सिल्वर साउंड मिलता है। इसकी ग्रिल की डिजाइन भी थोड़ी नई लगती है। कुल मिलाकर, इसके आगे का हिस्सा अब थोड़ा साफ-सुथरा लगता है और खासकर किनारों के आसपास इसमें गोलाई थोड़ी कम हुई है। 

    Mahindra Scorpio N Facelift

    Mahindra Scorpio N Facelift

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें जानी पहचानी विंडो लाइन और पुल टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिसमें नई स्पोक डिजाइन दी गई लगती है।

    सबसे बड़ा बदलाव इसमें केबिन के अंदर हुआ है। नई स्कॉर्पियो एन गाड़ी में फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, अनुमान है कि यह 12.3-यूनिट हो सकती है जिसे मौजूदा 8-इंच स्क्रीन से रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें एनालॉग डायल्स के साथ आने वाले बड़े कलर्ड मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले को फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (अनुमानित 10.25 इंच) से रिप्लेस किया गया है। 

    Mahindra Scorpio N Facelift

    केबिन के अंदर इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ब्लैक और ब्राउन कलर थीम के साथ डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें इंफोटेनमेंट और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं। केबिन के अंदर जाने के लिए इसमें ए-पिलर पर ग्रैब हैंडल दिया गया है। 

    अनुमान है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कार में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें (दूसरी रो के लिए), ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, 360-डिग्री कैमरा सेटअप और छह एयरबैग (स्टैंडर्ड) दिए जा सकते हैं। इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर जैसे पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, वायरलेस फोन चार्जर, हिल-होल्ड कंट्रोल, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलने जारी रहेंगे। 

    इंजन ऑप्शन 

    स्कॉर्पियो एन गाड़ी के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे। इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिलना जारी रहेगा।  

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2.2-लीटर डीजल 

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस तक 

    टॉर्क 

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव, फोर-व्हील-ड्राइव

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक

    हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू आपको इस बात का अच्छा अंदाजा देगा कि यह गाड़ी असल दुनिया में कैसा परफॉर्म करती है।

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    प्रोडक्शन-रेडी टेस्ट मॉडल को देख कर हमें उम्मीद है कि महिंद्रा इस साल अपनी नई स्कॉर्पियो एन कार को भारत में लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा रखी जा सकती है। वर्तमान में स्कॉर्पियो एन की कीमत 13.49 लाख रुपये से 24.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    इसका मुकाबला नई एमजी हेक्टर प्लस, टाटा सफारी और हुंडई अल्कजार से रहेगा।

