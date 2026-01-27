2026 रेनो डस्टर से उठा पर्दा: जानिए नई एसयूवी कार के एक्सटीरियर, केबिन, फीचर और इंजन से जुड़ी जानकारी

सभी
    2026 रेनो डस्टर से उठा पर्दा: जानिए नई एसयूवी कार के एक्सटीरियर, केबिन, फीचर और इंजन से जुड़ी जानकारी

    संशोधित: जनवरी 27, 2026 05:17 pm | सोनू

    141 Views
    क्या नई डस्टर कार में इतनी खूबियां हैं कि ये अपने पुराने मॉडल जितनी सफल हो सके? जानेंगे आगे

    2026 Renault Duster

    नई 2026 रेनो डस्टर से पर्दा उठ गया है और यह आइकॉनिक एसयूवी कार बंद होने के तीन साल बाद न्यू जनरेशन अवतार में फिर से वापसी कर रही है। डस्टर गाड़ी को 2012 में लॉन्च किया गया था, इसने ही भारत में रेनो की पहचान बनाई और जल्द लोगों की पसंदीदा कार बन गई।

    नई डस्टर का काम भी वही है। हालांकि अब इसे उसी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कड़ी टक्कर मिलेगी जिसकी शुरूआत इसी से हुई थी। क्या यह पुराने मॉडल जैसा जलवा दिखा पाएगी? जानेंगे आगे:

    प्राइस, बुकिंग और डिलीवरी

    • नई रेनो डस्टर कार की कीमत की घोषणा इस साल मार्च के मध्य में होगी, हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

    • रेनो डस्टर की प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू हो चुकी है और इच्छुक ग्राहक इसे 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं।

    • क्या आप नई रेनो डस्टर को बुक करना चाहते हैं? यह डिटेल्ड गाइड आपको मदद करेगी

    • डस्टर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स की डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी और हाइब्रिड वेरिएंट्स की डिलीवरी दिवाली (नवंबर) से मिलेगी।

    2026 Renault Duster

    नोट:

    रेनो एक स्पेशल आइकॉनिक लॉन्च एडिशन भी पेश करेगी, जो सिर्फ 2026 यूनिट तक सीमित होगा। इसमें एक माउंटेन जेड ग्रीन कलर शेड मिलेगा, जिसके साथ येलो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रिप्स और हिमालय से प्रेरित ग्राफिक्स होंगे, जो इसे एक खास लुक देंगे।

    एक्सटीरियर डिजाइन

    2026 Renault Duster

    • बॉक्सी स्कवायर-ऑफ एलईडी हेडलाइटों के साथ ग्रिल पर बोल्ड ‘डस्टर’ ब्रांडिंग दी गई है, जो इसे जबरदस्त लुक देती है।

    • बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट और पिक्सल जैसे फॉग लैंप्स इसे रफ-टफ लुक देते हैं।

    जरूरी आंकड़े:

    212 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस है जो काफी है।

    • साइड से इसका बॉक्सी सिल्हूट इसे दमदार लुक देता है और यह ज्यादा शौकीनों को निश्चित रूप से पसंद आएगा।

    2026 Renault Duster

    • 18-इंच अलॉय व्हील पर बड़े स्कवायर व्हील आर्क हैं जो इसे बोल्ड स्टांस देते हैं। इसकी दमदार अपील को और बढ़ाने के लिए इसमें मोटी बॉडी क्लेडिंग दी गई है।

    छोटी-छोटी बातें:

    पीछे वाला डोर हैंडल सी-पिलर पर पोजिशन किया गया है जिससे इसे 3-डोर लुक मिलता है।

    • पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं और मोटी स्किड प्लेट इसके राउंड ऑफ डिजाइन को पूरा करती है। यहां नई रेनो डस्टर की फोटो गैलरी देखिए

    2026 Renault Duster

    • भारतीय मॉडल को अंतरराष्ट्रीय मॉडल से अलग दिखाने के लिए कुछ अलग डिजाइन टच दिए गए हैं।

    केबिन और डैशबोर्ड

    • केबिन में डार्क ब्लैक थीम के साथ लेयर्ड डैशबोर्ड दिया गया है। कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग और सिल्वर एलिमेंट्स इसे और आकर्षक बनाते हैं!

    2026 Renault Duster

    • दूसरी कारों की तरह, इसमें भी आपको मॉडर्न लुक के लिए ड्यूल-स्क्रीन लेआउट मिलता है।

    • इसकी सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ी है, और आगे वाली दोनों सीटें पावर एडजस्ट होती हैं और इनमें वेंटिलेशन फंक्शन भी है, जिससे आराम और सुविधा दोनों बढ़ती है।

    2026 Renault Duster

    छोटी-छोटी बातें:

    क्लाइमेट कंट्रोल जैसे सभी जरूरी फंक्क्शन फिजिकल कंट्रोल्स से ऑपरेट होते हैं। हमें यह बहुत पसंद आया।

    • पैनोरमिक सनरूफ दूसरी पंक्ति तक फैली है जिससे केबिन खुला-खुला लगता है, हालांकि पीछे सनशेड की कमी नजर आती है।

    2026 Renault Duster

    • सुविधा के लिए डस्टर गाड़ी में 4 टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और डेडिकेटेड फोन स्लॉट के साथ पीछे आर्मरेस्ट दिया गया है।

    बूट स्पेस

    • नई डस्टर का बूट स्पेस छत तक 700 लीटर है।

    2026 Renault Duster

    • पार्सल ट्रे तक 518 लीटर का बूट स्पेस है, जो आपकी विकंड ट्रिप के लिए काफी होगा।

    फीचर और सेफ्टी

    रेनो डस्टर 2026 मॉडल फीचर के मामले में पीछे नहीं है। इसमें एक से बढ़कर एक फीचर दिए गए हैं, यहां इसके खास फीचर की लिस्ट दी गई है:

    फीचर

    नोट

    10-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन

    यह नई स्क्रीन गूगल ओएस से लैस है, जो आपको बिल्ट-इन ऐप्स के साथ ज्यादा मॉडर्न और कनेक्टेड केबिन एक्सपीरियंस देती है।

    10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    सफर के दौरान डाइविंग जानकारी को साफ देखने के लिए बहुत काम की चीज है।

    ड्यूल-जोन ऑटो एसी

    ड्राइवर और उसके बगल वाली सीट पर बैठे पैसेंजर अपनी पसंद के हिसाब से अलग-अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं।

    वन-टच पावर विंडो (सभी दरवाजे)

    एक छोटा लेकिन बेहद उपयोगी फीचर!

    आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

    पावर्ड एडजस्टमेंट से सुविधा मिलती है, जबकि वेंटिलेशन भारत के गर्म मौसम खासकर लंबे सफर में एक असली वरदान है।

    पैनोरमिक सनरूफ

    इससे केबिन ज्यादा हवादार लगता है और विज़ुअल अपील भी बढ़ती है, भले ही आप इसे अक्सर न खोलें।

    पावर्ड टेलगेट

    इससे सामान लोड करना आसान होता है, खासकर जब हाथ भरे हों।

    सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक

    इससे आपको ब्रेक लगाने में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, खासकर हाईवे ड्राइविंग और इमरजेंसी स्थितियों में।

    कैमरा बेस्ड एडीएएस

    यह कोलिजन अलर्ट और लेन असिस्टेंस जैसे फीचर्स के साथ सेफ्टी को बेहतर बनाता है और डस्टर को अपने सेगमेंट में अप-टू-डेट रखता है।

    ऊपर बताए फीचर के अलावा, नई डस्टर में 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, और मल्टी-ड्राइव मोड जैसे फीचर भी दिए गए हैं। अन्य सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और 360 डिग्री कैमरा शामिल है।

    2026 Renault Duster

    इंजन और गियरबॉक्स

    डस्टर न्यू मॉडल को आर-जीएमपी (रेनो ग्रुप मॉड्यूलर) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसमें तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (माइल्ड हाइब्रिड के साथ)

    1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-sस्पीड डीसीटी

    8-स्पीड डीएचटी (डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन)

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    घोषणा होनी बाकी

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    घोषणा होनी बाकी

    • रेनो डस्टर में रेनो काइगर वाला छोटा 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    • ध्यान दें कि 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन नवंबर 206 से मिलेगा।

    कंपेरिजन

    जैसा कि हमने ऊपर बताया, नई रेनो डस्टर को आकर्षक प्राइस पॉइंट पर पेश किया जा सकता है, और ये अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर से थोड़ी किफायती हो सकती है।

    2026 Renault Duster

    अगर आप आज ही कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं, तो आपके पास फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और स्कोडा कुशाक जैसे अन्य विकल्प भी हैं।

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    R
    raghuveer
    Jan 27, 2026, 2:13:29 PM

    The adaptive cruise control and lane assist are something to look forward to at this price

