    बीएमडब्लू एक्स3 30 एम स्पोर्ट प्रो की भारत में लॉन्चिंग हुई कंफर्म, सबसे पावरफुल एक्स3 की बुकिंग भी हुई शुरू

     सबसे पावरफुल बीएमडब्ल्यू एक्स3 जल्द ही आ रही है!

    प्रकाशित: जनवरी 30, 2026 04:35 pm । स्तुति

    49 Views
    BMW X3 30 M Sport Pro

    बीएमडब्ल्यू ने एक्स3 एसयूवी के सबसे पावरफुल वेरिएंट 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो की लॉन्चिंग भारत में कंफर्म कर दी है। नए बदलावों के अलावा इसमें एम स्पोर्ट प्रोफेशनल पैकेज स्टैंडर्ड दिया जाएगा, जिससे इसमें स्पोर्टी एक्सटीरियर एलिमेंट के साथ शार्प डिजाइन, स्पेशियस इंटीरियर और फीचर लोडेड पैकेज मिलेगा। आइये जानते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में और यह कब तक होगा लॉन्च :- 

    एक्सटीरियर डिजाइन 

    • एक्स3 30 एम स्पोर्ट प्रो वेरिएंट का एक्सटीरियर लेआउट स्टैंडर्ड एक्स3 वेरिएंट जैसा होगा। इसमें शार्प और एजी डिजाइन मिलेगी। 

    • आगे की तरफ इसमें बड़ी किडनी ग्रिल दी गई है, जो एम स्पोर्ट प्रोफेशनल पैक में इल्युमिनेट होती है। 

    BMW X3 30 M Sport Pro

    • इसकी साइड प्रोफाइल स्टैंडर्ड कार जैसी है, लेकिन इसमें नए 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं।

    • पीछे की तरफ इसमें स्पोर्टी डिफ्यूजर के साथ नए डिजाइन का बंपर दिया जा सकता है।

    हमारी राय : बीएमडब्लू एक्स3 की डिजाइन हमेशा से मिनिमल रही है जिससे इसे सिंपल और क्लासी लुक मिलता है। इस नए एडिशन से एक्स3 30 का स्पोर्टी लुक ज्यादा आकर्षक बन जाएगा। 

    केबिन और डैशबोर्ड 

    • एक्स3 30 एम स्पोर्ट प्रो का इंटीरियर लोअर वेरिएंट जैसा हो सकता है यानि कि इसमें अच्छी क्वालिटी के मटीरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही इसमें स्पेशियस केबिन के साथ कई सारे कलर कॉम्बिनेशन भी मिल सकते हैं। 

    BMW X3 30

    • इसमें कई स्पोर्टी एलिमेंट जैसे नया स्टीयरिंग व्हील, नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शन और अपडेटेड ट्रिम और एक्सेंट दिए जा सकते हैं। 

    • पैनोरमिक सनरूफ इस गाड़ी के ऑल-ब्लैक केबिन को हवादार बनाने में मदद कर सकता है और इस फीचर के चलते इसमें केबिन के अंदर भरपूर रोशनी भी रह सकती है। डैशबोर्ड पर इसमें बड़ा 14.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। 

    फीचर और सेफ्टी 

    • इसमें स्टैंडर्ड एक्स3 वाले फीचर दिए जा सकते हैं जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 15-स्पीकर 750वाट हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर और हेड्स-अप डिस्प्ले शामिल हैं। 

    BMW X3 30

    • सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस सूट, 8 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसी), डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (डीएससी), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    • एक्स3 गाड़ी को यूरो एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    इंजन ऑप्शन 

    • इंजन के मामले में लोअर वेरिएंट के मुकाबले बीएमडब्लू एक्स3 30 को बड़ा अपडेट मिला है।

    • इसमें एक्स3 20 एक्सड्राइव वाला 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसका पावर आउटपुट बढ़ कर 258 पीएस हो सकता है। 

    • इंजन के साथ इसमें 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह एसयूवी कार 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को 6.2 सेकंड में पकड़ लेती है। 

    इंजन 

    2-लीटर ट्विन टर्बो पेट्रोल  

    पावर

    258 पीएस

    टॉर्क

    400 एनएम

    ट्रांसमिशन

    8-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन

    ऑल-व्हील-ड्राइव

    0 से 100 किमी/घंटे

    6.2 सेकंड 

    *संभावित आंकड़े

    • स्टैंडर्ड कार की तरह इस वेरिएंट में भी अच्छी ग्रिप और बेहतर रोड कंट्रोल के लिए एक्सड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया जा सकता है। 

    बुकिंग डिटेल और लॉन्च डेट 

    • एक्स3 30 एक्सड्राइव एम स्पोर्ट प्रो की बुकिंग बीएमडब्लू की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गई है। इच्छुक ग्राहक इस एसयूवी कार को बीएमडब्ल्यू की डीलरशिप पर जाकर भी बुक करवा सकते हैं। 

    BMW X3 30

    • बीएमडब्लू इस वेरिएंट को 16 फरवरी 2026 को लॉन्च करेगी। 

    संभावित कीमत और मुकाबला

    इस नए स्पोर्टी वेरिएंट को एक्स3 लाइनअप के टॉप में पोजिशन किया जा सकता है और इसकी कीमत 80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, लेक्सस एनएक्स, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट और ऑडी क्यू5 जैसी मिड-साइज लग्जरी एसयूवी कार से रहेगा।

