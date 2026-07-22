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    भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टॉप 5 सेडान कार

    डिजायर लिस्ट में सबसे टॉप पर है, और उसके बाद ऑरा और अमेज का नंबर आता है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 22, 2026 11:39 ist
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    published onJul 22, 2026 11:39 IST
    last updated onJul 22, 2026 11:39 IST
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    Five Most Selling Sedans

    भारत में एसयूवी सेगमेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद सेडान कार अपनी जगह बनाए हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के सेल्स के आंकड़े बताते हैं कि कंफर्ट, फीचर्स और बेहतर माइलेज चाहने वाले ग्राहकों के लिए सेडान कार आज भी एक पसंदीदा ऑप्शन है। टॉप 5 सेडान कार की मिलकर 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी, जो इस सेगमेंट की मजबूती को दिखाता है। आइए जानते हैं कि भारतीय ग्राहकों ने किन सेडान पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है।

    मारुति सुजुकी डिजायर

    मारुति डिजायर 2,60,075 यूनिट्स की बिक्री के साथ सेडान सेगमेंट की चैंपियन बनी हुई है। डिजायर की सफलता के पीछे इसका स्पेशियस और प्रैक्टिकल केबिन, मारुति का भरोसेमंद इंजन और शानदार माइलेज है। 2024 में लॉन्च हुई इसकी नई जनरेशन ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है।

    Maruti Dzire

    नई डिजायर में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 90 पीएस की पावर और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए 25.71 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है, जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार में से एक बनाता है। फीचर्स के मामले में भी यह काफी आगे है। इसमें ऑटोमैटिक एलईडी हेडलैंप्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं, और इसे भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसकी कीमत 6.26 लाख रुपये से 9.36 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    हुंडई ऑरा

    इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा है, जिसकी 74,258 यूनिट्स बिकी। ऑरा को आखिरी बड़ा अपडेट 2023 की शुरुआत में मिला था, लेकिन इसके बावजूद इसकी बिक्री लगातार अच्छी बनी हुई है। यह कार फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय है, जिसका मुख्य कारण इसकी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और शानदार केबिन स्पेस है। ऑरा एक स्टाइलिश और फीचर-लोडेड पैकेज पेश करती है।

    Hyundai Aura

    कीमत के लिहाज से यह काफी प्रतिस्पर्धी है, जो 6 लाख रुपये से शुरू होकर 8.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन, मल्टी-इंफॉर्मेशन ड्राइवर डिस्प्ले, एक्सेसरी वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और एक रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है।

    होंडा अमेज

    होंडा अमेज 37,342 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर है। अमेज अपने स्मूथ और रिफाइंड पेट्रोल इंजन, प्रैक्टिकल डिजाइन और सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के लिए जानी जाती है। यह उन ग्राहकों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो एक आरामदायक और सुरक्षित फैमिली सेडान कार चाहते हैं। होंडा की विश्वसनीयता भी इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है।

    Honda Amaze

    अमेज में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स और ऑटोमैटिक एलईडी हेडलैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं। सुरक्षा के लिए, इसमें सेगमेंट फर्स्ट कैमरा-बेस्ड एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, कीलेस एंट्री, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और लेन-वॉच कैमरा दिया गया है। डिजायर की तरह ही इसे भी 5-स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली है। होंडा अमेज की कीमत 7.51 लाख रुपये से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    वोक्सवैगन वर्टस

    चौथे नंबर पर वोक्सवैगन वर्टस है, जिसकी 23,685 यूनिट्स बिकी। वर्टस खासकर उन लोगों में पॉपुलर है जिन्हें पावरफुल परफॉर्मेंस और बेहतरीन राइड-हैंडलिंग पसंद है। इसका स्पोर्टी लुक और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इसे सेगमेंट में एक अलग पहचान देती है। हालांकि, जून 2026 में इसकी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखी गई, लेकिन फिर भी यह उत्साही ड्राइवरों की पसंदीदा बनी हुई है।

    Volkswagen Virtus

    वर्टस में पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, जो इसे चलाने में काफी मजेदार बनाते हैं। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी वाला 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा और एबीएस के साथ ईबीडी दिया गया है। उम्मीद है कि इस साल वर्टस का एक फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च किया जा सकता है, जो इसमें कुछ नए अपडेट्स लाएगा। इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये से 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है।

    स्कोडा स्लाविया

    इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर स्कोडा स्लाविया है, जिसकी 15,171 यूनिट्स बिकी। स्लाविया और वर्टस एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, लेकिन स्लाविया का फोकस रियर सीट कंफर्ट और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस पर ज्यादा है। यह उन खरीदारों को आकर्षित करती है जो ड्राइवर के साथ गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं या पिछली सीट पर आरामदायक अनुभव चाहते हैं। हाल ही में कंपनी ने इसके टॉप मॉडल मोंटे कार्लो के लिए दो नए कलर शेड्स भी लॉन्च किए हैं।

    Skoda Slavia

    इसकी फीचर लिस्ट में ऑटोमैटिक एलईडी हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस चार्जर और बेहतरीन साउंड सिस्टम शामिल है। सुरक्षा के लिए के लिए इसमें 6 एयरबैग, एक रियर-व्यू कैमरा, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और टीपीएमएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। स्कोडा स्लाविया के फेसलिफ्ट वर्जन को भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 18.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    आप इनमें से कौनसी कार लेना पंसद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

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    सोनू
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