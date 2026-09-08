2026 मारुति बलेनो के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां
नई बलेनो कार 7 मोनोटोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें नया टील शेड भी शामिल है!
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मारुति ने 2026 बलेनो फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, इसका आगे का डिजाइन नया है और कई नए फीचर व एक नया इंजन भी जोड़ा गया है।
अगर आप नई मारुति बलेनो कार को खरीदने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौनसा कलर सही है तो यहां इसकी वेरिएंट अनुसार कलर लिस्ट देखें:
2026 मारुति बलेनो कलर ऑप्शन
बलेनो फेसलिफ्ट अब 7 मोनोटोन कलर में उपलब्ध है:
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आर्कटिक व्हाइट
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ग्रैंडियर ग्रे
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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नेक्सा ब्लू
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ऑपुलेंट रेड
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ब्लूइश ब्लैक
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एनिग्मैटिक टील (नया)
आइए अब वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में जानते हैं:
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कलर
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सिग्मा
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डेल्टा
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जेटा
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अल्फा
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अल्फा(ओ)
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आर्कटिक व्हाइट
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ग्रैंडियर ग्रे
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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नेक्सा ब्लू
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ऑपुलेंट रेड
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ब्लूइश ब्लैक
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एनिग्मैटिक टील
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आर्कटिक व्हाइट, ग्रैंडियर ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर और नेक्सा ब्लू कलर बेस वेरिएंट सिग्मा से मिलता है।
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डेल्टा वेरिएंट से आपको ऑपुलेंट रेड और ब्लूइश ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन भी मिलते हैं।
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जेटा वेरिएंट में ऊपर बताए सभी कलर के अलावा नया एनिग्मैटिक टील रंग भी मिलता है।
लॉन्च के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यह स्टोरी पढ़ें।
फीचर और सेफ्टी
मारुति बलेनो न्यू मॉडल में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक सिंगल-पैन सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, और सेगमेंट फर्स्ट वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं।
सुरक्षा के लिए मारुति सुजुकी बलेनो में 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इनके अलावा, इसमें 360 डिग्री कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और लेवल-2 एडीएएस के तहत रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, और सेफ एग्जिट वार्निंग जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।
यहां आप बलेनो के वेरिएंट अनुसार फीचर की जानकारी देख सकते हैं।
इंजन
न्यू बलेनो गाड़ी अब एक नए 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1.2-लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन के साथ उपलब्ध है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी:
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इंजन
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी
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पावर
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83 पीएस
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77.5 पीएस
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टॉर्क
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112 एनएम
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98.5 एनएम
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गियरबॉक्स
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5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी
*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
प्राइस और कंपेरिजन
नई बलेनो कार की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला हुंडई आई20, टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा ग्लैंजा से है। इस प्राइस रेंज में इसकी टक्कर टाटा पंच, मारुति फ्रॉन्क्स और मारुति स्विफ्ट जैसी कार से भी है।
यह भी देखें: मारुति बलेनो ऑन रोड प्राइस