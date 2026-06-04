सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 फोक्सवैगन वर्टस टेस्टिंग के दौरान नजर आई, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

    सबसे लोकप्रिय मिडसाइज सेडान कार अपने मिड-लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट के लिए तैयार है!

    प्रकाशित: जून 04, 2026 12:04 pm । सोनू

    43 Views
    • Write a कमेंट

    Volkswagen Virtus Facelift

    टाइगन को अपडेट करने के बाद, अब फोक्सवैगन अपनी लोकप्रिय सेडान कार वर्टस को नया अपडेट देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में हमने नई वर्टस को टेस्ट करते दखा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इसे जल्द आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। आइए देखते हैं हमें तस्वीरों में क्या नजर आया और हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं।

    क्या नजर आया?

    सामने आई तस्वीरों के अनुसार, सेडान कार में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव की उम्मीद है, जिससे इसका डिजाइन फ्रैश लगेगा। वर्टस में आगे नए डिजाइन के साथ नई हेडलैंप यूनिट और नया बंपर दिया जा सकता है। इसके अलावा नई पतली ग्रिल में चमकीला फोक्सवैगन लोगो भी दिया जा सकता है, ठीक वैसा ही जैसा हमने टाइगन फेसलिफ्ट में देखा है।

    Volkswagen Virtus Facelift

    साइड से इसका शेप बिना किसी बड़े बदलाव के वैसा ही रहने की संभावना है। हालांकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें नई डिजाइन के अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    Volkswagen Virtus Facelift

    पीछे की तरफ बदलाव छोटे लेकिन साफ नजर आने वाले हैं। इसके टेललैंप में नया एलईडी लेआउट दिया जा सकता है। कैमरे में कैद हुई फोटो के अनुसार, इंडिकेटर पुराने मॉडल से अलग हैं और इसमें सिक्वेंशियल पेटर्न है।

    Volkswagen Virtus Facelift

    हमने जिस मॉडल को टेस्ट करते देखा है वह एक लेफ्ट-हैंड ड्राइव वर्जन है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डैशबोर्ड दोनों ही ढके हुए थे, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि इन हिस्सों को नया डिजाइन दिया जा सकता है।

    फीचर और सेफ्टी

    वर्टस पहले से फीचर से भरपूर सेडान कार है, आगामी वर्टस फेसलिफ्ट की फीचर लिस्ट और ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसमें बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एआई असिस्टेंट के साथ अपग्रेड 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। हालांकि, टेस्ट मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ नहीं है, जिससे पता चलता है कि शायद इसमें मौजूदा मॉडल की तरह सिंगल-पैन सेटअप मिल सकता है।

    Volkswagen Taigun
    Volkswagen Taigun

    नोट: फोक्सवैगन टाइगन की फोटो केवल संदर्भ के लिए इस्तेमाल की गई हैं

    सेफ्टी फीचर की बात करें तो वर्टस फेसलिफ्ट में आगे पार्किंग सेंसर मिलने की उम्मीद है। इस नए फीचर के अलावा मौजूदा सेफ्टी फीचर मिलने जारी रह सकते हैं, जिनमें 6 एयरबैग, टायर डिफलेक्शन वार्निंग सिस्टम, पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल वार्निंग सिस्टम, पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    इंजन

    फेसलिफ्ट वर्टस में मौजूदा मॉडल वाले 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए जा सकते हैं। टाइगन की तरह, इसमें भी 1-लीटर इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है, जिसे मौजूदा कार के 6-स्पीड गियरबॉक्स से रिप्लेस किया जाएगा। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    लॉन्च तारीख, संभावित कीमत और कंपेरिजन

    फेसलिफ्ट वर्टस की कीमत 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और इसे इस साल अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है।

    Volkswagen Virtus Facelift

    फोक्सवैगन वर्टस का मुकाबला स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी और हुंडई वरना जैसी दूसरी सेडान कार से है।

    was this article helpful ?

    फॉक्सवेगन वर्टस फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 फोक्सवैगन वर्टस टेस्टिंग के दौरान नजर आई, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है