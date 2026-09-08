सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुई शुरू, जल्द मिलेगी डिलीवरी

    अब आप 2026 Baleno फेसलिफ्ट को डीलरशिप पर जाकर देख सकते हैं!

    स्तुति
    स्तुति
    Published On सितंबर 08, 2026 10:21 ist
    info icon
    published onSep 08, 2026 10:21 IST
    last updated onSep 08, 2026 10:21 IST
    60 Views
    • Write a कमेंट

    2026 Maruti Baleno Facelift

    Maruti ने 2026 Baleno फेसलिफ्ट को 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर पेश कर दिया है। इस प्रीमियम हैचबैक कार में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें नए कलर ऑप्शन और ब्रांड न्यू इंजन भी जोड़ा गया है। यह गाड़ी अब मारुति के NEXA डीलरशिप्स पर पहुंचना भी शुरू हो गई है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :- 

    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट शोरूम्स में पहुंचना हुई शुरू 

    हमारे डीलर सूत्रों ने कंफर्म किया है कि 2026 Baleno अब देशभर के NEXA शोरूम्स में पहुंचना शुरू हो गई है। आप इसे करीब से देखने के लिए नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं। 

    2026 Maruti Baleno Facelift

    2026 Maruti Baleno Facelift

    यह हैचबैक कार सात कलर ऑप्शन : Enigmatic Teal, Grandeur Grey, Opulent Red, Bluish Black, Splendid Silver, Arctic White और Nexa Blue में उपलब्ध है। इसमें Swift वाला नया Z-सीरीज इंजन दिया गया है, जिससे इसकी माइलेज काफी बेहतर हो गई है। 

    नोट : 

    यह जानकारी हमें दिल्ली-NCR इलाके में मौजूद हमारे डीलर सूत्रों से मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको अपने लोकल NEXA डीलर से संपर्क करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अलग-अलग जगहों में गाड़ियों का डिस्पैच अलग-अलग हो सकता है।

    बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन  

    इच्छुक ग्राहक नई Baleno हैचबैक को 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं। आप इसे लोकल डीलरशिप या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। यहां देखें बुकिंग प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी। 

    2026 Maruti Baleno Facelift

    चूंकि शुरुआती यूनिट्स का डिस्पैच शुरू हो चुका है, इसलिए पूरी कीमत सामने आने के बाद अगले हफ्ते से डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। कुछ ही दिनों में टेस्ट ड्राइव भी शुरू होने वाली है। आप हमारी लॉन्च स्टोरी भी देख सकते हैं, जिसमें हैचबैक में किए गए सभी बदलावों की जानकारी दी गई है।

    कीमत और मुकाबला 

     2026 Baleno फेसलिफ्ट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला Tata Altroz, Hyundai i20 और Toyota Glanza से है। कीमत के मोर्चे पर यह गाड़ी Tata Punch, Maruti Fronx और Maruti Swift को भी कड़ी टक्कर देती है। 

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    Maruti Suzuki Baleno पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुई शुरू, जल्द मिलेगी डिलीवरी
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है