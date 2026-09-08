2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट डीलरशिप्स पर पहुंचना हुई शुरू, जल्द मिलेगी डिलीवरी
अब आप 2026 Baleno फेसलिफ्ट को डीलरशिप पर जाकर देख सकते हैं!
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Maruti ने 2026 Baleno फेसलिफ्ट को 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती कीमत पर पेश कर दिया है। इस प्रीमियम हैचबैक कार में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें नए कलर ऑप्शन और ब्रांड न्यू इंजन भी जोड़ा गया है। यह गाड़ी अब मारुति के NEXA डीलरशिप्स पर पहुंचना भी शुरू हो गई है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-
2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट शोरूम्स में पहुंचना हुई शुरू
हमारे डीलर सूत्रों ने कंफर्म किया है कि 2026 Baleno अब देशभर के NEXA शोरूम्स में पहुंचना शुरू हो गई है। आप इसे करीब से देखने के लिए नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं।
यह हैचबैक कार सात कलर ऑप्शन : Enigmatic Teal, Grandeur Grey, Opulent Red, Bluish Black, Splendid Silver, Arctic White और Nexa Blue में उपलब्ध है। इसमें Swift वाला नया Z-सीरीज इंजन दिया गया है, जिससे इसकी माइलेज काफी बेहतर हो गई है।
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नोट :
यह जानकारी हमें दिल्ली-NCR इलाके में मौजूद हमारे डीलर सूत्रों से मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको अपने लोकल NEXA डीलर से संपर्क करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अलग-अलग जगहों में गाड़ियों का डिस्पैच अलग-अलग हो सकता है।
बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन
इच्छुक ग्राहक नई Baleno हैचबैक को 11,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं। आप इसे लोकल डीलरशिप या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। यहां देखें बुकिंग प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी।
चूंकि शुरुआती यूनिट्स का डिस्पैच शुरू हो चुका है, इसलिए पूरी कीमत सामने आने के बाद अगले हफ्ते से डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। कुछ ही दिनों में टेस्ट ड्राइव भी शुरू होने वाली है। आप हमारी लॉन्च स्टोरी भी देख सकते हैं, जिसमें हैचबैक में किए गए सभी बदलावों की जानकारी दी गई है।
कीमत और मुकाबला
2026 Baleno फेसलिफ्ट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला Tata Altroz, Hyundai i20 और Toyota Glanza से है। कीमत के मोर्चे पर यह गाड़ी Tata Punch, Maruti Fronx और Maruti Swift को भी कड़ी टक्कर देती है।