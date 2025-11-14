भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 सीएनजी कार

सीएनजी कार मार्केट में मारुति सुजुकी, टाटा और हुंडई समेत कई कंपनियों की गाड़ी उपलब्ध है

अगर आप भारत में कम बजट वाली कार लेने की सोच रहे हैं और आप कम रनिंग कॉस्ट के लिए फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट को प्राथमिकता देते हैं, तो इस सेगमेंट में ढेर सारे विकल्प मिलते हैं जिनमें आपको फीचर और सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिलता है। यहां हमने 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 सीएनजी कार की लिस्ट बनाई है।

इस लिस्ट में अलग-अलग कंपनियों की गाड़ी शामिल है, और हमने इनके बारे में संक्षिप्त बताया है कि इनकी खासियतें क्या हैं।

मारुति एस-प्रेसो

कीमत: 4.62 लाख रुपये से 5.12 लाख रुपये

इस लिस्ट में पहले नंबर पर है लोकप्रिय मारुति एस-प्रेसो, जो एक माइक्रो एसयूवी कार है जिसे खासकर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है जो माइलेज और पैसों को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसकी प्रमुख खूबियां इसी कीमत वाली हैचबैक की तुलना में ज्यादा ऊंची सीटिंग पोजिशन, कम खरीद लागत, और मारुति कार की किफायती और विश्वसनीयता वाली छवि शामिल है।

एस-प्रेसो सीएनजी में 1.0-लीटर ड्यूलजेट इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 57 पीएस की पावर और 82.1 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

मारुति वैगन आर

कीमत: 5.89 लाख रुपये से 6.42 लाख रुपये

वैगन आर उन शहरी ग्राहकों की पसंदीदा कार बनी हुई है, जो सिंपल पैकेजिंग, कम मेंटेनेंस और अच्छी रिसेल वैल्यू चाहते हैं। पहली बार कार खरीद रहे ग्राहक फैक्ट्री फिटेड वैगन आर सीएनजी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।

इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट दी गई है। इस हैचबैक कार का पावर आउटपुट 57 पीएस और 82.1 एनएम है, और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

टाटा टियागो

कीमत: 5.49 लाख रुपये से 7.82 लाख रुपये

टाटा टियागो में शानदार सेफ्टी फीचर और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का एक बेहतरीन मिश्रण है, और इसका सीएनजी वेरिएंट सेगमेंट में सबसे किफायती विकल्प है। टियागो सीएनजी उन फैमिली के लिए अच्छा विकल्प है जो बजट में सीएनजी कार चाहते हैं।

इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। सीएनजी मोड में इसका पावर आउटपुट 73 पीएस और 95 एनएम है। इस किफायती सीएनजी हैचबैक कार के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प देकर टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है।

हुंडई ग्रैंड आई10 निओस

कीमत: 7.17 लाख रुपये से 7.67 लाख रुपये

अगर आप एक बेहतरीन ड्राविंग अनुभव और स्मार्ट केबिन वाली सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं तो हुंडई ग्रैंड आई10 निओस सीएनजी आपके लिए बिलकुल सही है। इसमें मुकाबले में मौजूद कारों की तुलना में ज्यादा प्रीमियम केबिन मिलता है और सीएनजी वेरिएंट में हाईवे पर कम रनिंग कॉस्ट के साथ आरामदायक ड्राइविंग अनुभव मिलता है।

ग्रैंड आई10 निओस सीएनजी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 69 पीएस की पावर और 95.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

मारुति स्विफ्ट

कीमत: 7.45 लाख रुपये से 8.39 लाख रुपये

मारुति स्विफ्ट भारत में लंबे समय से लोगों की पसंदीदा कार में से एक बनी हुई है। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी स्विफ्ट कार मजेदार ड्राइविंग अनुभव को बरकरार रखते हुए बेहतरीन माइलेज देती है। यह एक ऐसी हैचबैक कार भी है जिसे आप वैगन आर सीएनजी से थोड़ी ज्यादा कीमत पर अपग्रेड करने पर विचार कर सकते हैं।

स्विफ्ट सीएनजी कार में नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 70 पीएस की पावर और 102 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।

मारुति बलेनो

कीमत: 7.7 लाख रुपये से 8.6 लाख रुपये

अगर आप एक सीएनजी हैचबैक कार लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रीमियमनेस भी चाहते हैं, तो मारुति बलेनो सीएनजी एक अच्छा विकल्प है। बलेनो कार में स्पेशियस केबिन और ढेर सारे फीचर दिए गए हैं। फैक्ट्री फिटेड बलेनो सीएनजी कम रनिंग कॉस्ट के साथ जेब पर ज्यादा भार नहीं डालती है।

बलेनो का सीएनजी वर्जन 78 पीएस की पावर और 98 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

मारुति डिजायर

कीमत: 8.03 लाख रुपये से 9.04 लाख रुपये

अगर आपकी दिलचस्पी सेडान कार में है तो मारुति डिजायर सीएनजी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। डिजायर सीएनजी प्राइवेट ऑनर्स और फ्लीट ऑपरेटर दोनों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है। सेडान कार होने के कारण आपको इसमें ज्यादा केबिन स्पेस और बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है।

मारुति डिजायर में स्विफ्ट कार वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 70 पीएस की पावर और 102 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।

हुंडई एक्सटर

कीमत: 6.87 लाख रुपये से 8.77 लाख रुपये

हुंडई एक्सटर को एसयूवी कार जैसा स्टाइल दिया गया है और इसके कई वेरिएंट्स में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी विकल्प उपलब्ध है। एक्सटर सीएनजी में अच्छे फीचर, सेफ्टी और अच्छा स्पेस मिलता है, और इसके सीएनजी मॉडल की प्राइस बजट फ्रेंडली एसयूवी कार चाहने वाले ग्राहकों को आकर्षित करती है, जो छोटी हैचबैक पर शिफ्ट होए बिना कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं। ड्यूल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी की बदौलत बूट स्पेस में कोई समझौता नहीं करना पड़ता है।

इसमें 1़़2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। सीएनजी मॉडल का पावर आउटपुट 69 पीएस और 95.2 एनएम है।

टाटा पंच

कीमत: 6.68 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये

पंच टाटा की कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर कार है, जो पैकेजिंग, राइड क्वालिटी और सिटी में चलाने के हिसाब से काफी बेहतर है। इसका सीएनजी वेरिएंट उन लोगों के बेहतर विकल्प है जो बिना बजट बढ़ाए छोटी एसयूवी जैसा लुक और ऊंची सीटिंग पोजिशन चाहते हैं। टाटा ने पंच कार के कई वेरिएंट में सीएनजी विकल्प दिया है, जिससे शुरुआती कीमत किफायती बजट के दायरे में रहती है।

इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का विकल्प दिया गया है, जो 73.5 पीएस की पावर और 103 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

टाटा नेक्सन

कीमत: 8.23 लाख रुपये से 13.26 लाख रुपये

जो ग्राहक सुरक्षा और बड़ी कार को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए टाटा नेक्सन सीएनजी एक बेहतरीन पेशकश है। यह उन चुनिंदा कारों में से एक है जिसके टॉप मॉडल्स में सीएनजी किट मिलती है। हालांकि टॉप मॉडल की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन आप इसके निचले वेरिएंट्स को काफी कम प्राइस पर खरीद सकते हैं।

यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो ऊंची ड्राइविंग पोजिशन और स्पेशियस केबिन के साथ सीएनजी एसयूवी कार लेना चाहते हैं। नेक्सन सीएनजी में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सीएनजी मोड में 100 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह भारत में एकमात्र सीएनजी कार है जो टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है। आप नेक्सन सीएनजी को डार्क एडिशन में भी खरीद सकते हैं।

निष्कर्ष

इन सभी कार की अपनी-अपनी खूबियां हैं और आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही कार का चयन करना है। इनमें से किसी एक कार को चुनना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये सभी कार कंपनियों के आजमाए हुए और परखे हुए मॉडल है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन कारों के पेट्रोल मॉडल की कीमत कम होगी, इसलिए अगर आप ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो हम आपको सीएनजी कार लेने की सलाह देते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अलग-अलग राज्य में आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट और उन पर ऑफर के हिसाब से इन कार की ऑन प्राइस अलग-अलग होगी।

