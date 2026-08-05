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    2026 किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस VS एचटीएक्स : कौनसे वेरिएंट को खरीदना है बेहतर ऑप्शन?

    एचटीके प्लस वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है, जबकि एचटीएक्स वेरिएंट में अच्छे कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं

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    Published On अगस्त 05, 2026 13:05 ist
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    published onAug 05, 2026 13:05 IST
    last updated onAug 05, 2026 13:05 IST
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    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    अगर आप ऑफिस आने-जाने, रोजमर्रा के सभी काम निपटाने और वीकेंड पर लंबी रोड ट्रिप के लिए 15 से 18 लाख रुपये की रेंज में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो नई किआ सिरोस ईवी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। सिरोस ईवी के बेस वेरिएंट की कीमत 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह गाड़ी पांच वेरिएंट : एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में उपलब्ध है। बेस एचटीके वेरिएंट को छोड़कर, बाकी सभी वेरिएंट में एक्सटेंडेड-रेंज बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिलता है। सिरोस ईवी के शुरुआती दो बेस वेरिएंट में भी काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन एचटीएक्स वेरिएंट की तरह बाकी टॉप वेरिएंट में ज्यादा कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है? आइए जानते हैं आगे :- 

    कीमत

    वेरिएंट

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस

    किआ सिरोस ईवी एचटीएक्स

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    15 लाख रुपये से 17 लाख रुपये (ईआर)

    16 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (ईआर)

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस वेरिएंट के 42 केडब्लूएच बैटरी पैक वर्जन की कीमत 15 लाख से शुरू होती है और 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक वर्जन) तक जाती है। वहीं, एचटीएक्स वेरिएंट की प्राइस 16 लाख रुपये (42 केडब्ल्यूएच बैटरी) से 18 लाख रुपये (51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक) (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मतलब है कि बड़े बैटरी पैक वाले एचटीएक्स वेरिएंट के लिए आपको छोटे बैटरी पैक वर्जन के मुकाबले लगभग 2 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। 

    डिजाइन 

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    पहली नजर में आपको एचटीके प्लस और एचटीएक्स वेरिएंट की डिजाइन में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा। इन दोनों वेरिएंट में किआ की सिग्नेचर डिजाइन, वर्टिकल एलईडी हेडलैंप्स, बॉडी-कलर फ्रंट के साथ एक स्प्लिट ग्रिल सेटअप, बंपर पर बॉडी कलर्ड इंसर्ट और पतले एलईडी फोग लैंप्स मिलते हैं।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो इनमें लगे व्हील्स का साइज बैटरी पैक पर निर्भर करता है, इन दोनों ही वेरिएंट में छोटे 42 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ 16-इंच के अलॉय व्हील्स और 51.4 केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ बड़े 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इनमें फ्लश डोर हैंडल्स, डोर पर बॉडी कलर्ड इंसर्ट, चौड़ी व्हील आर्क क्लैडिंग, ओआरवीएम्स के साथ टर्न इंडिकेटर और फ्रंट फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट फ्लैप भी दिए गए हैं। 

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    असली फर्क कार के दोनों वेरिएंट के पीछे वाले हिस्से में है। जहां एचटीएक्स वेरिएंट में आपको रियर वाइपर के साथ वॉशर, रियर डिफॉगर और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं, वहीं एचटीके प्लस वेरिएंट में यह फीचर्स नहीं दिए गए हैं। दोनों ही वेरिएंट में स्प्लिट एलईडी टेललैंप सेटअप और बंपर पर बॉडी कलर्ड इंसर्ट दिया गया है। 

    कलर ऑप्शन : 

    सिरोस ईवी के टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट में सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं। जबकि, एक्स-लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट कलर दिया गया है। यहां देखें किआ सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    सिरोस ईवी के दोनों वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट एक जैसा है, जिसमें मॉडर्न ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है। सीटों पर डुअल-टोन ब्लू-ग्रे सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री स्टैंडर्ड दी गई है, जो केबिन को प्रीमियम फील देती है। यहां सबसे बड़ा अंतर पीछे वाली सीटों पर देखने को मिलता है, एचटीएक्स वेरिएंट में रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, स्लाइड और रेक्लाइन फंक्शन के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीट दी गई है जो केबिन एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाती है। यह सभी फीचर्स एचटीके प्लस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। 

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    ज्यादा लग्जरी?

    अगर आप पीछे वाली सीट पर एचटीएक्स वेरिएंट से भी ज्यादा कंफर्ट चाहते हैं, तो सिरोस ईवी के एचटीएक्स प्लस और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में रियर सीट वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है। 

    फीचर्स 

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    सिरोस ईवी के एचटीके प्लस और एचटीएक्स वेरिएंट में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत 12.3-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले शामिल है। इसके अलावा इनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ट्वीटर के साथ 4 स्पीकर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ड्राइव मोड (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट), रियर एसी वेंट, फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर यह है कि एचटीके प्लस वेरिएंट में मैनुअल आईआरवीएम दिया गया है, जबकि एचटीएक्स वेरिएंट में ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिलता है। एचटीएक्स वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो अप/डाउन फंक्शन  वाली चारों पावर विंडो (जिन्हें स्मार्ट की से भी ऑपरेट किया जा सकता है), कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एलईडी पर्सनल लैंप और रिक्लाइन फंक्शन के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीट जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिलते हैं। 

    सेफ्टी

    सुरक्षा के लिए दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के मामले में दोनों वेरिएंट के बीच कोई अंतर नहीं है। 

    बैटरी पैक ऑप्शन 

    सिरोस ईवी में इन दोनों वेरिएंट के साथ दो बैटरी पैक ऑप्शन : 42 केडब्लूएच और 51.4 केडब्लूएच दिए गए हैं। यदि आप कोई ऐसी इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे हैं जो शहर में चलाने के हिसाब से अच्छी हो या फिर जिसे ऑफिस ले जाया जा सके तो इसका छोटा बैटरी पैक आपके लिए अच्छा रहेगा। जबकि, लंबी दूरी के सफर के लिए इसका बड़ा बैटरी पैक अच्छा है। यहां देखें इसके बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी

    42 केडब्लूएच 

    51.4 केडब्लूएच 

    पावर

    135 पीएस

    171 पीएस

    टॉर्क

    255 एनएम

    255 एनएम

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)

    443 किमी

    526 किमी
         

    किआ सिरोस ईवी चार्जिंग पोर्ट

    मुकाबला 

    किआ सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से है। 

    कारदेखो का क्या है कहना…

    तो, आपको कौनसा वेरिएंट चुनना चाहिए? इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। किआ सिरोस ईवी में वो सभी जरूरी फीचर्स और सेफ्टी फीचर मिलते हैं जिनकी आपको जरूरत हो सकती है। साथ ही, इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप वाला प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस भी मिलता है, जो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड दिया गया है।

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस Vs एचटीएक्स

    अगर आप ज्यादातर सफर ड्राइवर के साथ करते हैं, तो एचटीएक्स वेरिएंट में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर जैसे पीछे वाली सीटों के लिए स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन और कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट आपके केबिन एक्सपीरिएंस को और भी आरामदायक बनाएंगे। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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