2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में इन पांच फीचर की है कमी

हाल ही में मारुति ने फेसलिफ्ट ब्रेजा को नए टर्बो-पेट्रोल इंजन, कई कॉस्मेटिक बदलावों और नए फीचर्स के साथ भारत में पेश किया है, जिससे यह अपने प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले अब नई लगने लगी है। हालांकि, इस एसयूवी कार में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी की कमी है जो कि इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में मिलती हैं। यहां हमनें उन पांच फीचर्स का जिक्र किया है जो कि नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में नहीं मिलते हैं, आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

आजकल फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले लगभग हर नई कार में मिलना आम बात हो चुकी है। यह केबिन को मॉडर्न और हाई-टेक लुक देता है। नई मारुति ब्रेजा एसयूवी में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहां पुराने जमाने के ट्विन-पॉड एनालॉग डायल्स ही दिए गए हैं जिसके बीच में एक मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) मिलता है। चूंकि यह फीचर विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा जैसी कारों में भी मिलता है, तो ब्रेजा फेसलिफ्ट में ट्विन-पॉड एनालॉग क्लस्टर देखकर थोड़ा अटपटा लगता है। यह सेटअप काम चलाऊ है और जरूरी जानकारी भी दिखाता है, मगर सेगमेंट की दूसरी कारों के सामने यह पुराना पड़ जाता है।

पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ना केवल केबिन को अपमार्केट फील देती है, बल्कि यह सीट को एकदम सही पोजिशन में सेट करने में भी मदद करती है जिससे पैसेंजर्स को अच्छा कंफर्ट मिलता है। अफसोस की बात यह है कि नई ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में यह फीचर नहीं दिया गया है।

प्रीमियम ऑडियो सेटअप

आजकल के कार खरीदार एंटरटेनमेंट को काफी अहमियत देते हैं, और ऑडियो सिस्टम इसका बड़ा हिस्सा है। नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम मिलता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह ठीक-ठाक है, मगर हमारे रोड टेस्ट में हमें हाई वॉल्यूम पर इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी फ्लैट लगी। किआ सोनेट में बोस का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम है और टाटा नेक्सन में जेबीएल के स्पीकर्स, दोनों ही ऑडियो एक्सपीरिएंस के मामले में ब्रेजा से आगे निकल जाते हैं।

लेवल 2 एडीएएस

नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में सिलेक्ट लेवल 1 एडीएएस फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (आरसीटीए), ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग (बीएसडब्लू) और सेफ एग्जिट वार्निंग (एसईडब्लू) शामिल हैं। हालांकि, नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के मुकाबले में मौजूद गाड़ियों में लेवल 2 एडीएएस सूट मिलता है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल हैं। हमें लगता है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ एक बेहतर एडीएएस सिस्टम भी मिलना चाहिए था क्योंकि यह फीचर असल जिंदगी में काफी काम का साबित होता है।

रियर विंडो सनशेड

रियर विंडो सनशेड मास मार्केट कारों में मिलने वाला एक कॉमन फीचर बन गया है। यह एक छोटा-सा फीचर लग सकता है, मगर गर्मियों के दिनों में बेहद काम का साबित होता है। हमनें नई ब्रेजा फेसलिफ्ट का टेस्ट मुंबई में बारिश के दिनों में किया, लेकिन हमारे यहां की भीषण गर्मी और तेज धूप में यह सच में बहुत काम का फीचर साबित होता है। रियर विंडो सनशेड पीछे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर्स को कड़ी धूप और गर्मी से बचाता हैं, जिससे केबिन का माहौल काफी बेहतर बन जाता है। ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में ना रियर सनशेड हैं और ना ही यूवी-कट ग्लास, जबकि मारुति की सस्ती कार फ्रॉन्क्स में ये दोनों फीचर मिलते हैं।

ये सभी फीचर नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में नहीं मिलते हैं। आपको इनमें से कौनसा फीचर सबसे महत्वपूर्ण लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।