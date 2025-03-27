सभी
    ये हैं भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 ऑटोमैटिक कार

    प्रकाशित: नवंबर 13, 2025 06:49 pm । सोनू

    26 Views
    इस लिस्ट में न केवल कम बजट वाली हैचबैक बल्कि अलग-अलग ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली एसयूवी और सेडान कार भी शामिल हैं

    Amaze

    भारत में सस्ती ऑटोमैटिक कार की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अधिकांश ग्राहक अब सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं। हैचबैक कार से लेकर एंट्री-लेवल एसयूवी तक, कार कंपनियां ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए लगभग सभी गाड़ी में ऑटोमैटिक का विकल्प दे रही हैं। अगर आप 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हैं, तो यहां हमने 10 सस्ती ऑटोमैटिक गाड़ी की लिस्ट बनाई है जिन्हें आप घर ला सकते हैं।

    मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

    वेरिएंट: वीएक्सआई (ओ) एजीएस

    कीमत: 4.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 5-स्पीड एएमटी

    Maruti S-Presso

    एस-प्रेसो भारत में सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार में से एक बनी हुई है। गाड़ी पर जीएसटी दर कम होने के बाद अब एस-प्रेसो भारत की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार बन गई है। हालांकि इसका साइज छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें 4 लोगों के बैठने के लिए अच्छा स्पेस मिलता है। एस-प्रेसो गाड़ी में 68 पीएस 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है।

    मारुति सुजुकी वैगन आर

    वेरिएंट: वीएक्सआई एजीएस

    कीमत: 5.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 5-स्पीड एएमटी

    Maruti WagonR Side

    मारुति वैगन आर में वीएक्सआई वेरिएंट से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। अच्छी बात ये है कि आप 1-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दोनों के साथ एएमटी का विकल्प चुन सकते हैं। वैगन आर के ऊंचे डिजाइन से यह सुनिश्चित होता है कि इसमें पर्याप्त हेडरूम स्पेस मिलता है जिससे कार में प्रवेश करना और बाहर निकलना आसान हो जाता है, और ये रोजाना शहर में आने-जाने वाले बुजुर्गों के लिए एक शानदार विकल्प है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मारुति वैगन आर का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू पढ़ें

    टाटा टियागो

    वेरिएंट: एक्सटीए

    कीमत: 6.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 5-स्पीड एएमटी

    Tata Tiago Profile

    अगर आप टाटा मोटर्स की एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक कार लेना चाहते हैं तो टियागो कार एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों के साथ 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है। यह अभी भी आकर्षक दिखती है और इसमें आपको सभी जरूरी फीचर मिलते हैं, जिनमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और आगे दो एयरबैग शामिल है।

    मारुति सुजुकी स्विफ्ट

    वेरिएंट: वीएक्सआई एजीएस

    कीमत: 7.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 5-स्पीड एएमटी

    Maruti Swift front design

    स्विफ्ट भारत में मारुति की सबसे लोकप्रिय कार में से एक है, जो अपने मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। इसमें वीएक्सआई वेरिएंट से नए 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह इंजन 82 पीएस की पावर और 111 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। स्विफ्ट गाड़ी की फीचर लिस्ट में एक 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, मल्टी-इंफो डिस्प्ले के साथ एनालॉग डायल्स, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, पावर विंडो और क्रूज कंट्रोल शामिल है।

    हुंडई आई20

    वेरिएंट: मैग्ना आईवीटी

    कीमत: 8.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: सीवीटी

    Hyundai i20 Side

    अगर आप प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अच्छे फीचर वाली ऑटोमैटिक कार लेना चाहते हैं, तो हुंडई आई20 एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप आई20 ऑटोमैटिक पर विचार कर रहे हैं तो इसमें सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जो एएमटी की तुलना में ज्यादा स्मूद ड्राइव एक्सपीरियंस देता है।

    रेनो ट्राइबर

    वेरिएंट: इमोशन

    कीमत: 8.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 5-स्पीड एएमटी

    Renault Triber front design

    इस लिस्ट में रेनो ट्राइबर एकमात्र एमपीवी कार है, जो 4 मीटर से छोटी होने के बावजूद 7 लोगों के बैठने की सुविधा देती है। ट्राइबर इमोशन एएमटी में 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है। अगर आपकी नजर ऑटोमैटिक ट्राइबर पर है, तो आपके पास टॉप मॉडल लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे ग्राहकों के पास सीमित विकल्प हैं।

    होंडा अमेज

    वेरिएंट: वी

    कीमत: 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 7-स्टेप सीवीटी ऑटोमैटिक

    Honda Amaze

    होंडा अमेज सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला दूसरा विकल्प है, जो इसे मुकाबले में मौजूद एएमटी कार से आगे रखता है। अच्छी बात ये है कि होंडा सभी वेरिएंट्स में सीवीटी गियरबॉक्स दे रही है। अमेज में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 90 पीएस की पावर और 110 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ 7-स्टेप सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

    टाटा नेक्सन

    वेरिएंट: स्मार्ट प्लस एएमटी

    कीमत: 8.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 6-स्पीड एएमटी

    Tata Nexon

    10 लाख रुपये से सस्ती ऑटोमैटिक कार की लिस्ट में टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा फीचर वाली सब-कॉम्पैक्क्ट एसयूवी है। नेक्सन स्मार्ट प्लस एएमटी वेरिएंट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, इसके साथ 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है। हालांकि, टाटा ने नेक्सन कार में 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया है, जिसके लिए आपको टॉप मॉडल्स पर विचार करना होगा।

    टाटा नेक्सन गाड़ी में 1.5-लीटर डीजल इंजन भी दिया गया है, जिसके साथ ही 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। नेक्सन की टक्कर नई हुंडई वेन्यू से है, और वेन्यू में टाटा कार की तुलना में कुछ फीचर का एडवांटेज मिलता है

    टाटा अल्ट्रोज

    वेरिएंट: क्रिएटिव एस डीसीए

    कीमत: 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक

    Tata Altroz front

    अगर आपको ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स पसंद है तो आप टाटा अल्ट्रोज डीसीए पर विचार कर सकते हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 88 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, इसके साथ 6-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। अगर आपका बजट कम है, लेकिन फिर भी आप अल्ट्रोज ऑटोमैटिक लेना चाहते हैं, तो आपको यह जानकार खुशी होगी कि टाटा इसमें 5-स्पीड एएमटी का विकल्प भी देती है। यहां देखिए टाटा अल्ट्रोज के वेरिएंट अनुसार इंजन विकल्प

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

    वेरिएंट: एमएक्स2 प्रो

    कीमत: 9.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    गियरबॉक्स: 6-स्पीड एटी

    Mahindra XUV 3XO front

    इस लिस्ट में आखिरी कार महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ है। एक्सयूवी 3एक्सओ एमएक्स2 प्रो वेरिएंट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110 पीएस की पावर और 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सयूवी 3एक्सओ में टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ भी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, लेकिन इनके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। एक्सयूवी 3एक्सओ में ढेर सारे फीचर हैं, लेकिन 2025 हुंडई वेन्यू में एक्सयूवी 3एक्सओ की तुलना में 10 फीचर का एडवांटेज मिलता है

    तो ये हैं 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली 10 ऑटोमैटिक कार की लिस्ट। आप इनमें से कौनसी गाड़ी घर लाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    ये हैं भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 ऑटोमैटिक कार
