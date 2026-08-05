सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा पंच ने 8 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा किया पार

    टाटा पंच ने 8 लाख यूनिट्स की बिक्री और 5 साल का सफर पूरा कर लिया है, जिससे यह सबसे तेजी से बिकने वाली माइक्रो एसयूवी कार बन गई है

    स्तुति
    स्तुति
    Published On अगस्त 05, 2026 14:49 ist
    info icon
    published onAug 05, 2026 14:49 IST
    last updated onAug 05, 2026 14:49 IST
    4 Views
    • Write a कमेंट

    2026 टाटा पंच

    भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 5 कारों में से एक टाटा पंच ने 8 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार किया है। 2021 में लॉन्च हुई टाटा पंच और 2024 में आई पंच ईवी, दोनों मिलकर देश में सबसे तेजी से बिकने वाली कारों में से एक रही हैं। यह माइक्रो एसयूवी कार अपनी अच्छी प्रैक्टिकैलिटी, शानदार फीचर्स और वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज देने के लिए जानी जाती है।

    बिक्री का सफर और सफलता के कारण 

    अक्टूबर 2021 में टाटा पंच एसयूवी को 5.49 लाख रुपये शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था। इस एसयूवी कार का केवल 5 सालों के अंदर 8 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा छूना भारत के कार बाजार में एक बड़ी उपलब्धि है। जनवरी 2026 में टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया गया था जिसकी शुरुआती कीमत 5.69 लाख रुपये रखी गई थी। पिछले 5 सालों में इस गाड़ी की कीमत में केवल 20,000 रुपये की मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि इस दौरान इसमें कई नए सेफ्टी फीचर्स और एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी जोड़ा गया। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण दमदार एसयूवी लुक, अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस और कॉम्पेक्ट साइज रहा है, जो इसे शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों और खराब रास्तों, दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है। 90-डिग्री एंगल पर खुलने वाले दरवाजे इसमें एंट्री और एग्जिट को आसान बनाते हैं, जो खासकर बुज़ुर्गों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है।

    टाटा पंच कार अपने इलेक्ट्रिक वर्जन में भी उपलब्ध है, जो इसे इस सेगमेंट में टॉप बजट ईवी ऑप्शन में से एक बनाते हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है, जिससे यह शहर में आने-जाने और वीकेंड ड्राइव दोनों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन साबित होती है।

    इस गाड़ी की वर्सटैलिटी ने शहर और ग्रामीण इलाकों, दोनों जगह खुद को साबित किया है। यह उन युवाओं के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और यह उन बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छी है जो आरामदायक सफर चाहते हैं। 

    टाटा पंच और टाटा पंच ईवी से जुड़ी जानकारी 

    2026 टाटा पंच

    2026 टाटा पंच ईवी

    टाटा पंच एसयूवी को पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जो इसे एक वर्सेटाइल पैकेज बनाता है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी इसकी डिजाइन है। अपनी कीमत के हिसाब से, यह काफी दमदार दिखने वाली कारों में से एक है और उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो कम बजट में एसयूवी जैसी दिखने वाली कार लेना चाहते हैं। टाटा पंच और पंच ईवी की शेप एक जैसी है, लेकिन दोनों को अलग दिखाने के लिए फ्रंट डिजाइन में बदलाव किया गया है। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद, पंच ईवी और आईसीई दोनों का फ्रंट लुक साफ-सुथरा और प्रीमियम लगता है, इसकी वजह इसमें दी गई पतली डीआरएल्स, बड़ा बंपर और दोनों कोनों पर एलईडी हेडलैंप्स हैं, जो इसके फ्रंट लुक को और बेहतर बनाते हैं।

    2026 टाटा पंच

    2026 टाटा पंच ईवी

    साइड से देखने पर यह एक बड़ी 'टॉल-बॉय' हैचबैक जैसी लगती है। नीचे की तरफ दी गई चौड़ी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग इसे दमदार लुक देती है। डुअल-टोन 16-इंच अलॉय व्हील्स, शार्क-फिन एंटीना, रियर दरवाजों के लिए छिपे हुए हैंडल और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर इसे प्रीमियम लुक देता है। पीछे की तरफ इसमें एलईडी लाइट बार के साथ टेललैंप्स और बड़ा ब्लैक बंपर दिया गया है, जो कार के ओवरऑल प्रोपोर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें बूटलिड पर 'पंच' और 'पंच ईवी' बैजिंग दी गई है।

    टाटा पंच गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जर, सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इस माइक्रो एसयूवी कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। 

    इस गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन फेसलिफ्ट वर्जन के साथ पेश किया गया था।

    2026 टाटा पंच

    यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    88 पीएस

    73.5 पीएस

    120 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    103 एनएम

    170 एनएम

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी (नया)

    6-स्पीड मैनुअल

    2026 टाटा पंच ईवी

    पंच ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन : स्मॉल 30 केडब्लूएच और 40 केडब्लूएच दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी पैक  

    30 केडब्लूएच 

    40 केडब्लूएच 

    पावर

    88 पीएस

    129 पीएस

    टॉर्क 

    154 एनएम 

    154 एनएम 

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    365  किलोमीटर -375 किलोमीटर 

    468 किलोमीटर 

    कीमत और मुकाबला 

    टाटा पंच आईसीई मॉडल की कीमत 5.69 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि पंच ईवी की शुरूआती प्राइस 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। 

    टाटा पंच का मुकाबला हुंडई एक्सटर, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स से है। जबकि, पंच ईवी सिट्रोएन ईसी3 और एमजी कॉमेट ईवी को कड़ी टक्कर देती है। यह गाड़ी टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी के मुकाबले में भी एक अच्छा ऑप्शन है।

    कारदेखो का क्या है कहना 

    टाटा पंच अपनी आकर्षक डिजाइन, मजबूत सेफ्टी रेटिंग और कई सारे पावरट्रेन विकल्पों के साथ टाटा के पोर्टफोलियो का एक बेहद सफल प्रोडक्ट बन गया है। यह पहली बार कार खरीदने वालों, एक छोटी फैमिली या शहर में चलाने के लिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके आसान ड्राइविंग मैनर्स इसे हर उम्र के ड्राइवर के लिए उपयुक्त बनाते हैं। हालांकि, टाटा को अपने कुछ मॉडल्स में क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन एरिया में सुधार किया जाता है, तो टाटा पंच आने वाले समय में अपनी सफलता को और भी आगे ले जा सकती है।

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा पंच ने 8 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा किया पार
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है