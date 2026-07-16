निसान टेक्टॉन Vs मारुति ग्रैंड विटारा: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

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Published On जुलाई 16, 2026 12:44 ist

Jul 16, 2026 12:44 IST

last updated on Jul 16, 2026 12:44 IST

Jul 16, 2026 12:44 IST

published on Jul 16, 2026 12:44 IST

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निसान ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन को लॉन्च किया है, जिसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा से है। एक तरफ निसान टेक्टॉन ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ आई है, तो वहीं ग्रैंड विटारा अपने ज्यादा माइलेज वाले हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन के लिए जानी जाती है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक एसयूवी कार को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह सवाल सबसे अहम है: क्या आपको ज्यादा पावर चाहिए या कम रनिंग कॉस्ट? आइए, इन दोनों एसयूवी की कीमत, फीचर्स, साइज और इंजन स्पेसिफिकेशन को विस्तार से समझते हैं ताकि आप एक सही फैसला ले सकें।

कीमत

मॉडल निसान टेक्टॉन मारुति ग्रैंड विटारा कीमत (एक्स-शोरूम) 10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये 10.76 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये

कीमत के मामले में निसान टेक्टॉन, मारुति ग्रैंड विटारा पर थोड़ी बढ़त बनाती है। निसान टेक्टॉन की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.59 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत 10.76 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मतलब है कि एंट्री-लेवल वेरिएंट पर टेक्टॉन लगभग 27,000 रुपये सस्ती है। यह अंतर टॉप-एंड वेरिएंट पर और भी बढ़ जाता है, जहां टेक्टॉन, ग्रैंड विटारा से करीब 1.13 लाख रुपये तक सस्ती पड़ती है।

साइज

मॉडल निसान टेक्टॉन मारुति ग्रैंड विटारा अंतर लंबाई 4348 मिलीमीटर 4345 मिलीमीटर +3 मिलीमीटर चौड़ाई 1815 मिलीमीटर 1795 मिलीमीटर +20 मिलीमीटर ऊंचाई 1674 मिलीमीटर 1645 मिलीमीटर +29 मिलीमीटर व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर 2600 मिलीमीटर +57 मिलीमीटर बूट स्पेस 518 लीटर 373 लीटर* +145 लीटर

साइज के मामले में निसान टेक्टॉन लगभग हर पहलू में ग्रैंड विटारा से बड़ी है। हालांकि दोनों की लंबाई लगभग बराबर है, लेकिन टेक्टॉन ज्यादा चौड़ी, ऊंची है और इसका व्हीलबेस भी लंबा है। सबसे बड़ा अंतर बूट स्पेस में देखने को मिलता है।

निसान टेक्टॉन का व्हीलबेस 57 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है, जिसका सीधा मतलब है कि केबिन के अंदर, खासकर पीछे की सीटों पर पैसेंजर्स को बेहतर लेगरूम मिलता है। यह लंबी यात्राओं को ज्यादा आरामदायक बनाता है। इसके अलावा, टेक्टॉन का 518 लीटर का बूट स्पेस ग्रैंड विटारा के 373 लीटर के मुकाबले 145 लीटर ज्यादा है। यह अतिरिक्त स्पेस उन परिवारों के लिए बहुत प्रैक्टिकल है जिन्हें वीकेंड ट्रिप पर या एयरपोर्ट जाने के लिए ज्यादा सामान रखने की जरूरत पड़ती है।

कलर ऑप्शन

निसान टेक्टॉन मारुति ग्रैंड विटारा पर्ल व्हाइट* नेक्सा ब्लू फ्लेयर गार्नेट रेड* आर्कटिक व्हाइट* ओनिक्स ब्लैक स्प्लेंडिड सिल्वर* इंडिगो ब्लू* ग्रेंडयोर ग्रे मूनबो ग्रे* चेस्टनट ब्राउन ब्लेड सिल्वर* ओपूलेंट रेड* - मिडनाइट ब्लैक

दोनों एसयूवी में कई आकर्षक कलर ऑप्शन मिलते हैं। निसान टेक्टॉन 6 मोनोटोन शेड्स में उपलब्ध है, जिनमें से ओनिक्स ब्लैक को छोड़कर बाकी सभी के साथ ब्लैक रूफ का डुअल-टोन ऑप्शन भी मिलता है। वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा 7 मोनोटोन शेड्स में आती है, जिनमें से 3 के साथ डुअल-टोन ब्लैक रूफ का विकल्प है। यहां एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट से ही 5 कलर ऑप्शन मिलने लगते हैं, जबकि टेक्टॉन के बेस वेरिएंट में केवल 3 कलर मिलते हैं।

यहां निसान टेक्टाून के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

इंजन और परफॉर्मेंस

मॉडल निसान टेक्टॉन मारुति ग्रैंड विटारा इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेेउ माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी पावर 100 पीएस 163 पीएस 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 166 एनएम 280 एनएम 139 एनएम 144 एनएम 122 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड मैनुअल ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

इंजन और परफॉर्मेंस ही वह जगह है जहां इन दोनों एसयूवी का कैरेक्टर पूरी तरह से अलग हो जाता है। निसान टेक्टॉन पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर फोकस करती है और इसमें दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर, मारुति ग्रैंड विटारा का फोकस माइलेज और पावरट्रेन की वैरायटी पर है।

अगर आपकी प्राथमिकता पावर और थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो निसान टेक्टॉन का 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 163 पीएस पावर और 280 एनएम टॉर्क के साथ सेगमेंट में सबसे पावरफुल ऑप्शन में से एक है। वहीं, ग्रैंड विटारा उन ग्राहकों के लिए है जो रनिंग कॉस्ट को प्राथमिकता देते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेहतरीन माइलेज देती है, सीएनजी का ऑप्शन रोजाना की रनिंग की कॉस्ट को कम कर देता है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर निसान टेक्टॉन मारुति ग्रैंड विटारा ऑटो एलईडी हेडलैंप ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप ✅ ✅ व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील 17-इंच अलॉय व्हील रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन 9-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले 7-इंच डिस्प्ले वायरलेस फ़ोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्कमी ट्यून्ड 6-स्पीकर कैलेरियन ब्रांडेड ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज़ कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन सिंगल-जोन आगे पावर्ड सीट ✅ 8-तरह, केवल ड्राइव पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीट्स ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक) ✅(केवल ऑटोमैटिक) मल्टी-ड्राइव मोड्स ✅ ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ इन-बिल्ट गूगल ✅ ❌ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ एयरबैग 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पीछे डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ ❌

फीचर के मामले में दोनों ही गाड़ियां अच्छी हैं। पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और ऑटो एलईडी हेडलाइट्स जैसे फीचर्स दोनों कार में मिलते हैं। हालांकि, निसान टेक्टॉन कुछ अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स के साथ आगे निकल जाती है।

टचस्क्रीन: टेक्टॉन में 10.1-इंच की बड़ी टचस्क्रीन है, जबकि ग्रैंड विटारा में 9-इंच की यूनिट मिलती है।

ड्राइवर डिस्प्ले: टेक्टॉन में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो ग्रैंड विटारा के 7-इंच क्लस्टर से ज्यादा मॉडर्न और बड़ा है।

क्लाइमेट कंट्रोल: टेक्टॉन में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि ग्रैंड विटारा में सिंगल-जोन यूनिट है।

अन्य फीचर्स: टेक्टॉन में मल्टी-ड्राइव मोड्स, बिल्ट-इन गूगल असिस्टेंट और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स भी हैं, जो ग्रैंड विटारा में नहीं मिलते।

6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दोनों कार में कॉमन हैं। लेकिन, टेक्टॉन में लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर हैं, यह सेफ्टी फीचर ग्रैंड विटारा में नहीं है। इसके अलावा, टेक्टॉन में आगे और पीछे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जबकि ग्रैंड विटारा में सिर्फ पीछे सेंसर है।

यहां निसान टेक्टाून के वेरिएंट अनुसार फीचर ऑप्शन देखें।

अन्य विकल्प

निसान टेक्टॉन और मारुति ग्रैंड विटारा के अलावा आप इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसे मॉडल्स पर भी विचार कर सकते हैं।