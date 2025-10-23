महिंद्रा बोलेरो vs महिंद्रा बोलेरो नियो: कौनसी बोलेरो कार खरीदें?
प्रकाशित: अक्टूबर 23, 2025 06:51 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
महिंद्रा बोलेरो ज्यादा किफायती है, लेकिन बोलेरो नियो ज्यादा पावरफुल और फीचर से भरपूर है
महिंद्रा ने हाल ही में नई बोलेरो और बोलेरो नियो एसयूवी कार को लॉन्च किया है, इन्हें डिजाइन में मामूली बदलाव और कुछ अतिरिक्त फीचर के साथ पेश किया गया है। बोलेरो नियो की कीमत थोड़ी ज्यादा है, जो रेगुलर बोलेरो के मुकाबले कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ आती है। यहां हमने फीचर और स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों बोलेरो कार का कंपेरिजन किया है, तो कौनसी एसयूवी कार को खरीदना फायदेमंद रहेगा जानेंगे आगे:
कीमत
|
महिंद्रा बोलेरो
|
महिंद्रा बोलेरो नियो
|
7.99 लाख रुपये से 9.69 लाख रुपये
|
8.49 लाख रुपये से 10.49 लाख रुपये
सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।
महिंद्रा बोलेरो की कीमत बोलेरो नियो बेस और टॉप मॉडल दोनों से क्रमश: 50,000 रुपये और 80,000 रुपये तक कम है।
साइज
|
महिंद्रा बोलेरो
|
महिंद्रा बोलेरो नियो
|
अंतर
|
लंबाई
|
3995 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
अंतर नहीं
|
चौड़ाई
|
1745 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
(-) 50 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1880 मिलीमीटर
|
1817 मिलीमीटर
|
+ 63 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2680 मिलीमीटर
|
2680 मिलीमीटर
|
अंतर नहीं
-
महिन्द्रा बोलेरो और महिंद्रा बोलेरो नियो दोनों की लंबाई और व्हीलबेस एकदम समान है।
-
हालांकि, बोलेरो नियो रेगुलर बोलेरो कार से 50 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है, लेकिन बोलेरो की ऊंचाई नियो से 63 मिलीमीटर ज्यादा है।
-
दोनों महिंद्रा एसयूवी कार 7-लीटर कॉन्फिगरेशन में आती हैं और तीसरी पंक्ति में जंप सीटें दी गई हैं।
यह भी पढ़ें: 2025 महिंद्रा बोलेरो का मिड-वेरिएंट बी6 वेरिएंट कैसा दिखता है, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
इंजन
|
स्पेसिफिकेशन
|
महिंद्रा बोलेरो
|
महिंद्रा बोलेरो नियो
|
इंजन
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर डीजल
|
पावर
|
76 पीएस
|
100 पीएस
|
टॉर्क
|
210 एनएम
|
260 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी
|
5-स्पीड एमटी
|
ड्राइव
|
रियर-व्हील-ड्राइव
-
बोलेरो गाड़ी के दोनों वर्जन में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, रेगुलर बोलेरो की तुलना में बोलेरो नियो का पावर आउटपुट 24 पीएस और 50 एनएम ज्यादा है।
-
ज्यादा पावर और टॉर्क का सीधा मतलब है कि इसमें हाईवे पर ज्यादा आरामदायक क्रूजिंग स्पीड और बेहतर एसेलरेशन मिलता है।
-
दोनों एसयूवी में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जो पीछे वाले पहियों पर पावर सप्लाई करता है।
यह भी पढ़ें: 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो : इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
फीचर
|
महिंद्रा बोलेरो
|
महिंद्रा बोलेरो नियो
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
-
80,000 रुपये अतिरिक्त कीमत के साथ, बोलेरो नियो टॉप मॉडल में बोलेरो की तुलना में अधिक प्रीमियम फीचर मिलते हैं। हाइलाइट फीचर में बड़ा 9-इंच टचस्क्रीन, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) शामिल है।
-
वहीं स्टैंडर्ड बोलेरो में 7-इंच टचस्क्रीन, मैनुअल एसी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, और हीटर के साथ मैनुअल एसी जैसे सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं।
-
बोलेरो के दोनों वर्जन में सुरक्षा के लिए आगे दो एयरबैग, एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे डिफॉगर, और पीछे वाइपर वाशर दिए गए हैं। हालांकि, बोलेरो नियो में आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और पीछे पार्किंग कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें: 2025 महिंद्रा बोलेरो के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां
कौनसी बोलेरो कार खरीदें?
इस कंपेरिजन के बाद यह साफ है कि महिंद्रा बोलेरो नियो स्टैंडर्ड बोलेरो से ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसकी कीमत 80,000 रुपये अधिक है। इसके अलावा, आपको क्रूज कंट्रोल, बड़ी टचस्क्रीन, और पीछे एक पार्किंग कैमरा जैसे जरूरी फीचर भी मिलते हैं, ये सभी फीचर स्टैंडर्ड महिंद्रा बोलेरो में नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा, बोलेरो नियो के ज्यादा पावर आउटपुट का मतलब है कि यह हाईवे पर ज्यादा आरामदायक होगी।
तो क्या रेगुलर बोलेरो के बजाय बोलेरो नियो के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना वाकई फायदेमंद है? अगर आप फीचर और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं, और ज्यादातर शहरी इलाकों में ड्राइव करना पसंद करते हैं, तो जाहिर तौर पर बोलेरो नियो ज्यादा सही है। लेकिन अगर आपके लिए मजबूत और टिकाऊपन ज्यादा मायने रखता है और आप ग्रामीण या ऑफ-रोडिंग रास्तों पर गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, तो स्टैंडर्ड बोलेरो एक भरोसेमंद विकल्प है।
आप कौनसी बोलेरो कार चुनेंगे और क्यों? हमें नीचे कमेंट में बताएं।