सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    महिंद्रा ने एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म से उठा पर्दा:विजन एस,विजन एक्स,विजन टी,विजन एसएक्सटी होंगी तैयार

    प्रकाशित: अगस्त 15, 2025 02:42 pm । भानु

    1 View
    • Write a कमेंट

    महिंद्रा ने भारत के 79वे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म से पर्दा उठाया है। ये नया मोनाकॉक प्लेटफॉर्म कई तरह की बॉडी स्टाइल,पावरट्रेन वाली कारें तैयार करने में सक्षम है और इसपर किसी भी साइज की कार तैयार हो सकती है। यहां तक कि इस प्लेटफॉर्म पर ही अपकमिंग विजन एस,विजन एक्स,विजन टी और विजन एसएक्सटी भी तैयार की जाएगी जिनसे कॉन्सेप्ट फॉर्म के तौर पर पर्दा उठा है। इस नए प्लेटफॉर्म की खासियतों पर आगे डालिए नजर:

    महिंद्रा एनयू आईक्यू: ओवरव्यू

    Mahindra Vision X Side Profile

    महिंद्रा का एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म एक काफी फ्लेक्सिबल है और इसपर कई तरह के पावरट्रेन वाली कारें तैयार हो सकती है। इसपर पेट्रोल/डीजल के साथ साथ ऑल इलेक्ट्रिक पावरट्रेन वाली कार तैयार की जा सकती है। महिंद्रा का कहना है कि इसपर तैयार होने वाली कारों की सीटिंग पोजिशन सबसे शानदार होगी और प्रॉपर एसयूवी वाली वाइब्स देने के लिए इन कारों का ग्राउंड क्लीयरेंस 227 मिलीमीटर होगा। 

    साइज और ऑफ रोड क्ष्मता

    केवल इतन ही नहीं,ये प्लेटफॉर्म अलग अलग साइज और बॉडी स्टाइल वाली कारें तैयार करने में भी सक्षम है। इसपर 2.6 मीटर के व्हीलबेस के साथ 4.3 मीटर से लेकर 4.5 मीटर लंबी कारें तैयार की जा सकेंगी। इसकी सबसे शानदार बात इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता है और मोनोकॉक प्लेटफॉर्म के हिसाब से इसके आंकड़े काफी रोचक लगते हैं जो इस प्रकार से है:

    पैरामीटर

    महिंद्रा एनयू आईक्यू

    एप्रोच एंगल 

    28 डिग्री

    ब्रेकओवर एंगल 

    28.2 डिग्री

    डिपार्चर एंगल

    34.9 डिग्री 

    सेफ्टी और हैंडलिंग 

    Mahindra Vision SXT

    सेफ्टी और महिंद्रा का तो वैसे ही चोली दामन का साथ है और अब कंपनी का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाली एसयूवी कारों को ग्लोबल एनकैप और यूरो एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की पूरी संभावना है। इस नए प्लेटफॉर्म में लग्जरी कारों की तरह 5 लिंक रियर सस्पेंशन दिए गए हैं जिससे कोई भी कार किसी भी चुनौती का सामना आराम से कर लेगी। 

    इंटीरियर और बूट स्पेस

    इसमें बैठने वालों का भी पूरा ध्यान रखा गया है और खासतौर से पीछे बैठने वालों को फ्लैट फ्लोर मिलेगा। कंपनी ने इसके इंटीरियर स्पेस की डीटेल्स भी साझा की है जो इस प्रकार से है:

    पैरामीटर्स 

    महिंद्रा एनयू आईक्यू

    फ्रंट और रियर में दो लोगों के बीच का स्पेस

    830 मिलीमीटर

    दूसरी रो में लेगरूम

    937 मिलीमीटर

    दूसरी रो में शोल्डर रूम

    1404 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    सीटबैक तक 450 लीटर/रूफ तक 644 लीटर

    इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और क्लाउड सपोर्ट भी मिलेगा जिससे इसपर तैयार होने वाले मॉडल्स में लेटेस्ट फीचर्स और टेक्नोलॉजी मिल सके। 

    Mahindra Vision T

    इस प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाला पहला मॉडल विजन टी होगा जिसका प्रोडक्शन 2027 में शुरू होने की संभावना है। यदि आपको विजन टी के साथ साथ शोकेस किए दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में अधिक जानना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पूरी जानकारी देख सकते हैं:

    was this article helpful ?

    महिंद्रा विज़न टी पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    महिंद्रा ने एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म से उठा पर्दा:विजन एस,विजन एक्स,विजन टी,विजन एसएक्सटी होंगी तैयार
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है