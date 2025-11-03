अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुई इन सभी 11 कारों पर डालिए एक नजर

अक्टूबर 2025 वाकई एक व्यस्त महीना रहा, जिसमें कई रोमांचक नई कारें लॉन्च हुईं। हमने सात नई कारें लॉन्च होते देखीं, जिनमें छह एसयूवी और एक परफॉर्मेंस सेडान शामिल हैं। मास-मार्केट मॉडल से लेकर भारी-भरकम कीमतों वाले मॉडल तक, जानिए अक्टूबर में लॉन्च हुई सभी नई कारों के बारे में:

2025 महिंद्रा थार

कीमत: 9.99 लाख रुपये से लेकर 16.99 लाख रुपये

पिछले महीने लॉन्च हुई नई महिंद्रा थार में शायद आपको पहली नज़र में कोई खास बदलाव नज़र न आए। हालांकि, भारतीय ब्रांड ने इस नई थार में कुछ फीचर और एर्गोनॉमिक सुधार ज़रूर किए हैं। इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें दो नए कलर विकल्प शामिल हैं। हालांकि, इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अभी भी 2-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के विकल्प उपलब्ध है।

2025 महिंद्रा बोलेरो

कीमत: 7.99 लाख रुपये से लेकर 9.69 लाख रुपये

थार के अलावा, महिंद्रा ने अपनी बोलेरो को भी अपडेट दिया है। इस एसयूवी को आज के भीड़-भाड़ वाले एसयूवी बाज़ार में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इसमें छोटे मोटे लेकिन अच्छे अपडेट दिए गए हैं। नए टॉप-वेरिएंट्स, नए डिज़ाइन अपडेट, तीन नए कलर विकल्पों और कुछ अतिरिक्त फीचर्स के साथ, बोलेरो में अब एक नई जान आ गई है। इसमें पहले की तरह 75 पीएस 1.5-लीटर डीजल इंजन मौजूद है जो केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

2025 महिंद्रा बोलेरो नियो

कीमत: 8.49 लाख रुपये से लेकर 9.99 लाख रुपये

महिंद्रा की एक और पॉपुलर कार, महिंद्रा बोलेरो नियो, भी अपने नए और यंग डिज़ाइन, दो नए कलर विकल्पों और दो नए केबिन थीम के साथ और भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। इसमें अब अपडेटेड 9-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दे दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें पहले की तरह 100 पीएस 1.5-लीटर डीज़ल इंजन मौजूद है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स

कीमत: 8.29 लाख रुपये से लेकर 13.49 लाख रुपये

बसाल्ट और सी3 में नए टॉप-ऑफ-द-लाइन एक्स वेरिएंट के ट्रैंड को जारी रखते हुए, सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स को इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के नए टॉप-वेरिएंट के रूप में लॉन्च किया गया। एयरक्रॉस एक्स में एक नया ग्रीन कलर दिया गया है जो पहले नहीं था, साथ ही कुछ ज़रूरी फ़ीचर भी जोड़े गए हैं। अंदर, एयरक्रॉस एक्स को पूरी तरह से नए डैशबोर्ड के साथ पूरी तरह से नया डिज़ाइन दिया गया है। इस एसयूवी में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है और यह तीन वेरिएंट में उपलब्ध है।

मर्सिडीज-बेंज जी 450डी

कीमत: 2.90 करोड़ रुपये

मर्सिडीज़-बेंज ने अपनी काफी पॉपुलर जी-वैगन को अब तीनों पावरट्रेन विकल्पों: पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और डीजल में उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि अक्टूबर में ही डीजल इंजन वाली जी 450डी लॉन्च की गई थी। जी 450डी, जी-क्लास लाइनअप में एंट्री-लेवल कार है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है और ये एक बॉक्सी शेप की कार है। इसमें पहले बंद हो चुके जी 400डी की तुलना में इस बार ज़्यादा पावरफुल डीज़ल इंजन दिया गया है। इससे इस एसयूवी को पहले के मुकाबले 37 पीएस ज़्यादा पावर और 50 एनएम ज़्यादा टॉर्क मिलता है।

मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू

कीमत: 64.90 लाख रुपये

मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू (जॉन कूपर वर्क्स) अक्टूबर में भारत में लॉन्च हुई थी। स्टैंडर्ड कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक के विपरीत, इस एसयूवी के इस वर्जन में पेट्रोल इंजन दिया गया है। जेसीडब्ल्यू सेगमेंट में, इसमें स्पोर्टी लुक, ज़्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन और बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए कुछ अन्य मैकेनिकल इंप्रूवमेंट शामिल हैं।

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

कीमत: 49.99 लाख रुपये

स्कोडा ऑक्टेविया आरएस को पिछले महीने कुछ नाटकीय अंदाज़ में लॉन्च किया गया था। सीबीयू के रूप में वापस लाई गई ऑक्टेविया नाम की इस कार की सिर्फ़ 100 यूनिट्स ही बिक पाईं और लॉन्च से पहले ही सभी बिक गईं। जिन भाग्यशाली लोगों ने इसे बुक करा लिया है, वे 6 नवंबर से इस परफॉर्मेंस सेडान को घर ला सकते हैं। ऑक्टेविया आरएस में इसके हैचबैक वर्जन फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई की तरह 265 पीएस 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, और यह केवल 6.4 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में सक्षम है।

बोनस- स्पेशल एडिशन!

अंत में, इन रोमांचक नए मॉडलों के अलावा, इस अक्टूबर में चार नए स्पेशल एडिशन भी लॉन्च हुए हैं, जिनमें एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन, टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन, टोयोटा हाइराइडर एयरो एडिशन और जीप कंपास ट्रैक एडिशन शामिल हैं। तीनों एडिशन अपने स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में कई कॉस्मेटिक एलिमेंट्स और एक्सेसरीज़ के साथ पेश किए गए हैं। आप इन पर विस्तार से निम्नलिखित रिपोर्ट्स में जानकारी देख सकते हैं:

तो, इन नई कारों में से किस कार ने आपका सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन इंडिया है