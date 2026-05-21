निसान टेक्टन से 9 जुलाई को उठेगा, रेनो डस्टर को देगी टक्कर

प्रकाशित: मई 21, 2026 03:56 pm । सोनू

पिछले साल निसान ने अपनी आगामी टेक्टन एसयूवी कार का टीजर जारी किया था, और अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इससे 9 जुलाई को पर्दा उठेगा। इसे रेनो डस्टर वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा और यह निसान के फ्यूचर प्लान का पहला नया प्रोडक्ट होगा। क्या आप इसका बेशब्री से इंतजार कर रहे हैं? आइए जानते हमें इसके बारे में अब तक क्या कुछ पता चला है:

एक्सटीरियर

टेक्टन को निसान की नई डिजाइन थीम पर तैयार किया जाएगा, और इसमें शार्प और ऐजी प्रोपोर्शन को ज्यादा मैच्योर और स्क्वेयर स्टाइल में बदला गया है। टीजर के अनुसार इसमें आगे की तरफ एक बड़ी ग्रिल के साथ क्रोम पट्टियां, एक कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और सी आकार के हेडलैंप्स मिलेंगे। इसमें रफ एंड टफ लुक के लिए चंकी ग्रे क्लेडिंग और एक स्कल्प्टेड बोनट भी मिलेगा।

साइड से देखने पर इसमें डस्टर की तरह अपराइट स्टांस के साथ मस्कुलर हंच मिलेगा। इसमें पीछे वाले डोर हैंडल विंडो के पीछे पोजिशन किए गए हैं, जिससे इसे ‘टू-डोर’ लुक मिलता है। हालांकि इसमें नई डिजाइन के अलॉय व्हील और डोर ट्रिम मिलेगी।

पीछे का स्टाइल काफी सिंपल और सॉबर है। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। आगे की तरह, यहां भी आपको बंपर पर मोटी क्लेडिंग मिलती है, साथ ही एक रूफ स्पॉइलर और नया टेलगेट भी दिया है।

केबिन

निसान ने हमें अभी तक टेक्टन को अंदर से नहीं दिखाया है, लेकिन अब तक जारी हुए स्केच से पता चलता है कि डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में ग्लॉस ब्लैक पैनलिंग होगी, साथ में ब्रास कलर एक्सेंट भी दिए गए हैं। इसे और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए केबिन में बॉडी कलर टच भी दिए जा सकते थे।

फीचर और सेफ्टी

टेक्टन फीचर से भरपूर एसयूवी कार हो सकती है। इसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फोन चार्जर, एयर प्यूरीफायर और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर मिल सकते हैं।

इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

इंजन

इसमें डस्टर वाले ही इंजन मिल सकते हैं, जिसमें 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

खास बात यह है कि डस्टर के लिए तैयार किया गया 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन बाद में टेक्टन में भी दिया जा सकता है। यह इंजन 160 पीएस का पावर दे सकता है और इसमें 1.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक होगा।

लॉन्च तारीख, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

निसान टेक्टन से 9 जुलाई को पर्दा उठेगा, और उम्मीद है कि इसे इस साल अगस्त या सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है और इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और कर्व, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस से रहेगा।