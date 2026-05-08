टेस्ला मॉडल वाई: प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव Vs एल प्रीमियम ऑल व्हील ड्राइव -कौनसा वेरिएंट है ज्यादा अच्छी चॉइस

प्रकाशित: मई 08, 2026 04:43 pm । भानु

टेस्ला ने मॉडल वाई के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में एंट्री ले ली है, जो देश के लिए ब्रांड की पहली पेशकश थी। इसके साथ ही, टेस्ला ने हाल ही में भारत में मॉडल वाई एल भी लॉन्च किया है, जो स्टैंडर्ड मॉडल वाई पर बेस्ड है लेकिन इसमें लंबी बॉडी और तीन-रो वाली सीटिंग लेआउट दिया गया है।

हालांकि दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी का डिज़ाइन और मिनिमल्स्टिक एप्रोच काफी हद तक समान है, मॉडल वाई एल में कुछ एक्सट्रा फीचर्स के साथ-साथ ज्यादा प्रैकिटकेलिटी भी मिलती है। तो आइए, देखें इन दोनों का विस्तार से कंपेरिजन ।

टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम बनाम मॉडल वाई एल प्रीमियम एडब्ल्यूडी: कीमत

वेरिएंट प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव एल प्रीमियम ऑल व्हील ड्राइव कीमत (एक्स-शोरूम) 59.89 लाख रुपये 61.99 लाख रुपये

जैसा कि ऊपर देखा गया है, मॉडल वाई एल, बेस मॉडल वाई आरडब्ल्यूडी वेरिएंट से 2.10 लाख रुपये ज्यादा महंगा है। इस एक्सट्रा कीमत में आपको क्या मिलता है? जानिए आगे:

बाहर का डिजाइन

मॉडल वाई और मॉडल वाई एल दोनों में एक साफ-सुथरा और सिंपल फ्रंट डिज़ाइन है, जिसमें क्लोज्ड ऑफ बंपर, लाइट बार से जुड़ी आकर्षक एलईडी डीआरएल और बंपर पर नीचे मौजूद हेडलाइट्स दी गई हैं।

साइड से देखने पर, दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी क्रॉसओवर जैसी दिखती हैं, जिनमें स्लोपिंग रूफलाइन, फ्लश डोर हैंडल और 19 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं। हालांकि, मॉडल वाई एल में अलग तरह के एयरो-डिजाइन वाले अलॉय व्हील और एक्सट्रा सीटों के लिए ज्यादा सीधी बनावट दी गई है।

पीछे की तरफ, दोनों मॉडलों में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप, बूटलिड स्पॉइलर और बंपर पर क्लैडिंग दी गई है। मॉडल वाई एल में एक बड़ा स्पॉयलर भी दिया गया है, जो इसे थोड़ा अलग लुक देता है।

दोनों मॉडलों में सबसे बड़ा अंतर उनके साइज और सीटिंग मैनेजमेंट में है। मॉडल वाई एल, स्टैंडर्ड मॉडल वाई से 179 मिलीमीटर लंबा और 44 मिलीमीटर ऊंचा है, जिससे इसमें 6 सीटों वाली (2+2+2) व्यवस्था संभव हो पाती है, जबकि रेगुलर मॉडल वाई 5 सीटों वाला है।

कलर विकल्प

मॉडल वाई प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव मॉडल वाई एल प्रीमियम ऑल व्हील ड्राइव स्टैल्थ ग्रे स्टैल्थ ग्रे पर्ल व्हाइट मल्टी कोट पर्ल व्हाइट मल्टी कोट डायमंड ब्लैक डायमंड ब्लैक ग्लेशियर ब्लू ग्लेशियर ब्लू क्विक सिल्वर कॉस्मिक सिल्वर अल्ट्रा रेड अल्ट्रा रेड

मॉडल वाई और मॉडल वाई एल दोनों छह कलर के विकल्प में उपलब्ध हैं। हालांकि, मॉडल वाई एल में क्विक सिल्वर की जगह कॉस्मिक सिल्वर रंग मिलता है, जिसका रंग हल्का बेज जैसा है। आप यहां कलर की विस्तृत जानकारी भी देख सकते हैं।

इंटीरियर

दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी के इंटीरियर में टेस्ला की सिग्नेचर मिनिमलिस्ट डिज़ाइन शैली देखने को मिलती है। दोनों संस्करणों में स्टैंडर्ड तौर पर ऑल-ब्लैक केबिन थीम मिलती है, जबकि डुअल-टोन ब्लैक-एंड-ग्रे थीम वैकल्पिक रूप से उपलब्ध है। डैशबोर्ड का लेआउट साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित है, जिसमें सॉफ्ट-टच फिनिश और चौड़ाई में फैली एक पतली एम्बिएंट लाइटिंग स्ट्रिप है।

केबिन में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो लगभग कार में सभी चीजों को ऑपरेट करता है। इसमें स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल के साथ तीन स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील और ढके हुए स्टोरेज स्पेस के साथ एक चौड़ा सेंटर कंसोल भी मिलता है। पीछे बैठने वालों के लिए इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट और मनोरंजन और नियंत्रण के लिए 8 इंच का टचस्क्रीन मिलता है।

मॉडल वाई एल में डैशबोर्ड का डिज़ाइन और केबिन का लेआउट काफी हद तक पहले जैसा ही है। हालांकि, सबसे बड़ा अंतर सेकंड रो में कैप्टन सीट्स और एक एक्सट्रा थर्ड रो का होना है, जिससे यह 6-सीटर लेआउट बन जाता है। दोनों वेरिएंट में समान फीचर्स भी मिलते हैं, जिनके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे।

फीचर्स

मॉडल वाई और मॉडल वाई एल दोनों ही कई शानदार फीचर्स से लैस हैं, जिनमें 16-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीटें, पावर से चलने वाली फ्रंट और रियर सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एयर प्योरिफायर और फ्रंट स्टोरेज स्पेस तक आसान पहुंच के लिए पावर से चलने वाला टेलगेट शामिल हैं। साथ ही, इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 9-स्पीकर साउंड सिस्टम और पैसेंजर्स के लिए 8-इंच की रियर टचस्क्रीन भी मिलती है।

मॉडल वाई एल में इससे भी बेहतर 19-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है। सभी वेरिएंट्स की विस्तृत जानकारी के लिए आप यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के लिए इनमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं। टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग (एफएसडी) पैकेज भी दोनों मॉडलों में एक ऑप्शनल फीचर के रूप में उपलब्ध होगा, जिसे भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक्टिव किया जाएगा।

पावरट्रेन

टेस्ला ने मॉडल वाई की बैटरी साइज या पावर आउटपुट जैसे कुछ पैरामीटर्स का खुलासा नहीं किया है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर ध्यान केंद्रित किया है। मॉडल वाई का स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

वेरिएंट प्रीमियम रियर व्हील ड्राइव एल प्रीमियम ऑल व्हील ड्राइव दावाकृत रेंज 500 km 681 km मोटर की संख्या 1 2 ड्राइवट्रेन रियर व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव एक्सलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे) 5.9 सेकंड्स 5 सेकंड्स टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे 201 किलोमीटर प्रति घंटे

इसके इंजन की बात करें तो, वाई एल का डुअल-मोटर सेटअप ज्यादा पावर जनरेट करता है, जिससे यह मात्र 5 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। साथ ही, यह लोअर वेरिएंट की तुलना में लगभग 20 किमी की अतिरिक्त रेंज प्रदान करता है।

विशेष रूप से, मॉडल वाई एल की एक और खासियत इसमें उपलब्ध अडेप्टिव डैम्पर्स हैं, जो अलग अलग रोड सरफेस पर बेहतर राइड क्वालिटी देते हैं।

टेस्ला मॉडल वाई: कंपेरिजन

टेस्ला मॉडल वाई का मुकाबला हुंडई आयनिक 5, किआ ईवी6, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1, बीवाईडी सीलायन 7 और वोल्वो ईसी40 जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से है।