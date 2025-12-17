सभी
    इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 के तीनों कैटेगरी के नॉमिनी की पूरी लिस्ट जारी, 18 दिसंबर को की जाएगी विजेताओं की घोषणा

    प्रकाशित: दिसंबर 17, 2025 06:58 pm । भानु

    ICOTY 2026

    भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई कार मैन्यूफैक्चरर्स के लिए 2025 एक और महत्वपूर्ण साल रहा, क्योंकि इस साल कई नए और पुराने ब्रांड्स ए​क बार फिर जीवित हुए और पेश हुए। अब जब हम साल के अंत में हैं, तो सालाना इंडियन कार ऑफ द ईयर (आईसीओटीवाय) अवॉर्ड्स का एक और दौर शुरू होने वाला है।

    इस प्रक्रिया के तहत, ऑटो इंडस्ट्री के कुछ सलेक्टेड एक्सपर्ट्स तीन श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ तीन कारों का चयन करते हैं: ओवरऑल, प्रीमियम कार सेगमेंट में और ग्रीन कार (ईवी) सेगमेंट में। आइए, 18 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा से पहले, आईसीओटीवाय 2026 की तीनों श्रेणियों के लिए दावेदारों की अंतिम सूची पर डालते हैं एक नजर:

    ओवरऑल वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय कार 

    प्रीमियम कार अवॉर्ड (आईसीओटीवाय)

    ग्रीन कार अवॉर्ड (आईसीओटीवाय)

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

    बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी

    बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्ल्यूबी

    2025 हुंडई वेन्यू

    2025 बीएमडब्ल्यू एक्स3

    बीवायडी सीलॉयन 7

    किआ कैरेंस ईवी

    मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

    किआ साइरोस

    एमजी साइबरस्टर

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई

    2025 स्कोडा कोडिएक

    एमजी साइबरस्टर

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई

    स्कोडा रैपिड

    2025 टोयोटा कैमरी

    टाटा हैरियर ईवी

    टाटा हैरियर ईवी

    2025 फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई

    2025 टेस्ला मॉडल वाई

    मारुति, महिंद्रा और टाटा जैसे ब्रांड के आईसीओटीवाय 2026 के लिए नामांकित कारों की सूची में एक-एक मॉडल शामिल है, जबकि हुंडई, किआ और बीएमडब्ल्यू जैसे कारमेकर्स के दो-दो मॉडल विभिन्न श्रेणियों में रखे गए हैं। हालांकि, स्कोडा के सबसे ज्यादा 3 मॉडल लिस्टेड हैं, और ये सभी पेट्रोल/डीजल से चलने वाले व्हीकल्स हैं।

    इंडियन कार ऑफ द ईयर से जुड़ी अधिक जानकारी

    जैसा कि पहले बताया गया है, इंडियन कार ऑफ द ईयर एक एनुअल प्रोग्राम है जिसमें भारत के सभी प्रमुख पब्लिकेशंस के पत्रकारों की एक जूरी नामांकित कारों का मूल्यांकन करती है और तीन श्रेणियों में विजेता का चयन करती है। हमारे मुख्य संपादक, तुषार कामथ भी इस जूरी का हिस्सा हैं जो ऊपर बताई गई कारों का आकलन करेंगे। विजेता का चयन कीमत, माइलेज, स्टाइल, कंफर्ट, सेफ्टी और परफॉर्मेंस जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर वोटिंग द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली कार को संबंधित श्रेणी में विजेता घोषित किया जाता है।

    Mahindra Thar Roxx front profile
    2025 एडिशन में, महिंद्रा थार रॉक्स ने इंडियन कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड जीता था, जबकि एमजी विंडसर ईवी और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास ने क्रमशः ग्रीन कार और प्रीमियम कार अवॉर्ड हासिल किए थे।

    प्रत्येक श्रेणी में कौन सी कार विजेता बनकर उभरती है,यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें । आपको क्या लगता है कि इस साल प्रतिष्ठित इंडियन कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड कौन सी कार जीतेगी? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

