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    भारत में अप्रैल में लॉन्च हुई ये 7 नई कारें, देखिये पूरी लिस्ट

    इस लिस्ट में इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल्स और इलेक्ट्रिक कारें दोनों शामिल रही

    प्रकाशित: मई 01, 2026 11:05 am । स्तुति

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    Cars Launched In April 2026

    नए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का पहला महीना भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए व्यस्त रहा क्योंकि इसमें काफी हलचल देखने को मिली। पिछले महीने कई मास-मार्केट और लग्जरी गाड़ियों को लॉन्च होते देखा गया, जिसमें चार इलेक्ट्रिक गाड़ियां (ईवी) भी शामिल रही जो भारतीय बाजार में बिक्री के लिए भी उपलब्ध हुईं। चलिए अब अप्रैल 2026 में लॉन्च हुई सभी कारों पर डालते हैं एक नजर :- 

    विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 

    कीमत : 24.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

    विनफास्ट ने वीएफ एमपीवी 7 कार भारत में लॉन्च कर दी है, जो कि कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है। यह गाड़ी सिंगल वेरिएंट में आती है जिसमें केवल एक बैटरी पैक दिया गया है। जैसा की नाम से पता चलता है, वीएफ एमपीवी 7 गाड़ी में सात पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। इसके डिजाइन हाइलाइट में पतली एलईडी डीआरएल्स को कनेक्ट करती एलईडी हेडलाइट, 19-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड एलईडी टेललाइट शामिल हैं। इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर वाला म्यूज़िक सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें चार एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर मिलते हैं। 

    VinFast VF MPV 7

    यहां देखें इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी पैक 

    60.13 केडब्ल्यूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    पावर 

    204 पीएस 

    टॉर्क 

    280 एनएम 

    एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 

    9 सेकंड से कम

    डीसी फास्ट चार्जिंग (10-70 प्रतिशत)

    30 मिनट

    सर्टिफाइड रेंज (एआरएआई) 

    517 किलोमीटर 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन 

    कीमत - 11 लाख रुपये से 19.30 लाख रुपये 

    तीन साल से ज्यादा समय की बिक्री के बाद फोक्सवैगन टाइगन को भारत में पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में ना केवल कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, बल्कि इसके इंजन ऑप्शन में भी कई बदलाव हुए हैं। इसमें नई एलईडी हेडलाइट (कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप के साथ), 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, पीछे की तरफ इल्युमिनेटेड 'फोक्सवैगन' लोगो और नए डिजाइन का बंपर दिया गया है।

    Volkswagen Taigun Facelift front

    नई टाइगन फेसलिफ्ट कार में 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए  इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    यहां देखें 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार के इंजन स्पेसिफिकेशन :-  

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर 

    115 पीएस 

    150 पीएस

    टॉर्क 

    178 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (नई)

    7-स्पीड डीसीटी 

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

    2026 किआ सिरोस 

    कीमत : 8.40 लाख रुपये से 15.80 लाख रुपये 

    हाल ही में किआ सिरोस को नया मॉडल ईयर 26 (मॉडल ईयर) अपडेट मिला है, जिसके चलते इसमें कई नए वेरिएंट शामिल हुए हैं, साथ ही इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी बदलाव किए गए हैं और इसमें तीन नए कलर ऑप्शन भी शामिल हुए हैं। इसमें अपडेटेड बंपर, 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के साथ नियॉन ब्रेक कैलिपर्स और मॉडिफाइड रियर बंपर दिया गया है। सिरोस एसयूवी कार की फीचर लिस्ट में भी बदलाव हुए हैं, इसमें से 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) हट गया है। 

    Kia Syros

    नई किआ सिरोस के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-  

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर 

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    172 एनएम

    250 एनएम

    सर्टिफाइड माइलेज 

    18.2 किमी/लीटर (एमटी), 17.68 किमी/लीटर (डीसीटी)

    20.75 किमी/लीटर (एमटी), 17.65 किमी/लीटर (एटी),

    डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक 

    कीमत - 55 लाख रुपये से 64 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) 

    मर्सिडीज-बेंज ने सीएलए इलेक्ट्रिक को भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह इलेक्ट्रिक सेडान कार दो वेरिएंट में आती है और इसका स्पेशल लॉन्च एडिशन भी उपलब्ध है। इसके डिजाइन हाइलाइट में ऑल-एलईडी लाइटिंग (आगे और पीछे कनेक्टेड लाइट बार समेत), इल्युमिनेटेड ग्रिल, 18-इंच एरोडायनेमिक डिजाइन अलॉय व्हील्स, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स और इंटीग्रेटेड बूट लिप स्पॉइलर शामिल है। इसमें 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस फ़ोन चार्जर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टीपीएमएस, 360-डिग्री कैमरा और लेवल  2+ एडीएएस फीचर दिए गए हैं। 

    Mercedes-Benz CLA Electric Front Quarter

    सीएलए इलेक्ट्रिक के बैटरी स्पेसिफिकेशन और ड्राइविंग रेंज इस प्रकार है :- 

    स्पेसिफिकेशन 

    सीएलए 200

    सीएलए 250+

    बैटरी पैक 

    58 केडब्लूएच 

    85 केडब्लूएच 

    पावर

    228 पीएस

    277 पीएस 

    टॉर्क 

    335 एनएम 

    335 एनएम 

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव 

    रियर-व्हील-ड्राइव 

    रेंज (डब्लुएलटीपी)

    542 किलोमीटर

    792 किलोमीटर

    नोट : 

    मर्सिडीज-बेंज ने अपनी पॉपुलर सेडान कार सी-क्लास और ई-क्लास का सेलिब्रेशन एडिशन भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत क्रमशः 62.40 लाख रुपये और 82.70 लाख रुपये रखी गई है। इन दोनों कारों के लिमिटेड एडिशन मॉडल की केवल 140 यूनिट्स तैयार की गई है। 

    टेस्ला मॉडल वाय एल 

    कीमत - 61.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

    मॉडल वाई को लॉन्च करने के बाद टेस्ला ने अब मॉडल वाई एल को भी भारत में लॉन्च कर दिया है, जो कि भारत में इस एसयूवी कार का लॉन्ग व्हीलबेस वेरिएंट है। इसकी कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट से 2.10 लाख रुपये ज्यादा है और इसकी बुकिंग भी अब शुरू हो गई है, जबकि डिलीवरी आने वाले कुछ महीनों में शुरू होगी। यह दिखने में रेगुलर मॉडल वाई जैसी लगती है, लेकिन लॉन्ग व्हीलबेस वेरिएंट की एक्सटीरियर डिजाइन में कई अंतर जरूर हैं। इसमें 19-इंच एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स और ब्लैक स्पॉइलर दिया गया है। यह गाड़ी स्टैंडर्ड मॉडल वाई से 179 मिलीमीटर लंबी और 44 मिलीमीटर ऊंची है। लेकिन, इसकी चौड़ाई टेस्ला मॉडल वाई के बराबर है। स्टैंडर्ड मॉडल वाई (5-सीटर ऑप्शन) के मुकाबले यह गाड़ी 6-सीटर लेआउट में आती है। 

    Tesla Model Y L

    इसमें रेगुलर मॉडल वाई वाले फीचर दिए गए हैं, जिसमें 16-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट रो और हीटेड सेकंड सीटें, और 18-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम शामिल है। सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, ईएससी, एडीएएस और फुल ऑटोनॉमस ड्राइविंग फंशनेलिटी जैसे फीचर दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) सेटअप दिया गया है और इसकी डब्लूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 681 किलोमीटर है।

    2026 हुंडई आयोनिक 5 

    कीमत - 55.70 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ साल पहले नई आयोनिक 5 लॉन्च होने के बाद अब हुंडई ने इसे भारत में पेश कर दिया है और इसे सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने के साथ आयोनिक 5 कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई छोटे-मोटे बदलाव हुए हैं, जिसमें नए डिजाइन के फ्रंट और रियर बंपर, नई अलॉय व्हील डिज़ाइन और नई स्किड प्लेट शामिल हैं। हालांकि, इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह दो 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं, लेकिन हुंडई ने इसमें इल्युमिनेटेड मोर्स कोड और हीटिंग फंक्शन के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया है। आयोनिक 5 फेसलिफ्ट मॉडल में कई काम के एडीएएस फंक्शन भी दिए गए हैं, जिनमें रियर पार्किंग कोलिजन अवॉयडेंस असिस्ट और साइड पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग शामिल है।

    Hyundai Ioniq 5

    बैटरी पैक 

    84 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव*

    पावर 

    229 पीएस*

    टॉर्क 

    350 एनएम*

    सर्टिफाइड रेंज 

    690 किलोमीटर

    अंतरराष्ट्रीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार

    मिनी कूपर एस कन्वर्टिबल जेसीडब्लू 

    कीमत - 61.50 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) 

    हाल ही में मिनी ने कूपर एस कन्वर्टिबल का जेसीडब्ल्यू पैक भारत में 61.50 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च किया है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल से 3 लाख रुपये महंगा है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव हुए हैं और इसकी केवल सीमित यूनिट्स ही उपलब्ध है।  इसमें दो नए कलर ऑप्शन, ग्रिल पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश, ओआरवीएम्स हाउसिंग, डोर हैंडल्स, साइड स्कर्ट, व्हील आर्क और बंपर, ब्लैक 17-इंच अलॉय व्हील्स, जेसीडब्लू स्पेसिफिक ब्रेक्स और जेट ब्लैक फैब्रिक रूफ दी गई है। केबिन के अंदर इसमें सीट अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड ट्रिम पर ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, साथ ही इसमें जेसीडब्लू स्पेसिफिक स्पोर्ट सीटें और स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 

    MINI Cooper S Convertible JCW

    इस गाड़ी में 9.4-इंच ओएलईडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, हेड्स-अप डिस्प्ले और हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    204 पीएस 

    टॉर्क

    300 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी*

    डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

    अप्रैल 2026 में इन सभी कारों को लॉन्च होते देखा गया। आप इनमें से कौनसी गाड़ी को खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

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