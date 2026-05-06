टेस्ला मॉडल वाई के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: मई 06, 2026 10:54 am । स्तुति

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हाल ही में टेस्ला मॉडल वाई एल को भारत में लॉन्च किया गया है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल वाई का लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन है। इसकी कीमत 61.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम महाराष्ट्र) रखी गई है। मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार दो वेरिएंट : मॉडल वाई प्रीमियम और मॉडल वाई प्रीमियम लॉन्ग-रेंज में आती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हैं।

यहां देखें नई मॉडल वाई कार के साथ मिलने वाले कलर ऑप्शन की जानकारी :-

स्टेल्थ ग्रे

पर्ल व्हाइट (मल्टी-कोट)

डायमंड ब्लैक

ग्लेशियर ब्लू

अल्ट्रा रेड

क्विक सिल्वर

कॉस्मिक सिल्वर

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में केवल एक कलर ऑप्शन स्टैंडर्ड (स्टेल्थ ग्रे) दिया गया है। मॉडल वाई एल कार के साथ मिल रहे अलग-अलग कलर ऑप्शन की कितनी है कीमत, चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कलर ऑप्शन कीमत पर्ल व्हाइट 95,000 रुपये डायमंड ब्लैक 95,000 रुपये ग्लेशियर ब्लू 1.25 लाख रुपये अल्ट्रा रेड 1.85 लाख रुपये क्विक सिल्वर 1.85 लाख रुपये कॉस्मिक सिल्वर 1.85 लाख रुपये

इंटीरियर कलर ऑप्शन के मामले में भी ऐसी ही बात देखने को मिलती है। इस गाड़ी में ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम स्टैंडर्ड दी गई है, जबकि टेस्ला ज़ेन ग्रे इंटीरियर के लिए 95,000 रुपये अतिरिक्त चार्ज करती है।

टेस्ला मॉडल वाई वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

वेरिएंट पर्ल व्हाइट डायमंड ब्लैक ग्लेशियर ब्लू अल्ट्रा रेड क्विक सिल्वर कॉस्मिक सिल्वर मॉडल वाई प्रीमियम ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ मॉडल वाई प्रीमियम लॉन्ग-रेंज ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ मॉडल वाई एल प्रीमियम ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ✅

कॉस्मिक सिल्वर कलर मॉडल वाई एल वेरिएंट में एक्सक्लूसिव मिलता है, जबकि बाकी दोनों वेरिएंट में क्विक सिल्वर ऑप्शन दिया गया है। वहीं, बाकी पांच कलर तीनों वेरिएंट के साथ स्टैंडर्ड मिलते हैं।

अन्य फीचर और सेफ्टी

टेस्ला मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में एक बड़ा 16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट रो और हीटेड सेकंड रो सीटें, और 18-स्पीकर वाला म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा के लिए मॉडल वाई एल कार में कई सारे एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), और फुली ऑटोनॉमस ड्राइविंग फ़ंक्शनेलिटी दी गई है।

इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी

टेस्ला ने अपनी कारों के बैटरी पैक से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन हमें पता है कि मॉडल वाई एल में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (एडब्लूडी) सेटअप दिया गया है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 681 किलोमीटर है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल वाई से 20 किलोमीटर ज्यादा है। मॉडल वाई एल कार 0 से 100किमी/ घंटे की रफ्तार को महज 5 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि इसकी अधिकतम स्पीड 201 किमी/घंटे है।

कंपेरिजन

भारत में टेस्ला मॉडल वाई का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार में फिलहाल कोई 3-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार मौजूद नहीं है। हालांकि, आप किआ ईवी 6, बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस, वॉल्वो ईसी40 और बीवाईडी सिलायन 7 जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।