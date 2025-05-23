सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    भारत में 2025 में लॉन्च हुई ये टॉप 10 इलेक्ट्रिक कार, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: दिसंबर 18, 2025 07:34 pm । सोनू

    49 Views
    • Write a कमेंट

    चाहे आपकी प्राथमिकता प्रैक्टिकैलिटी, रेंज या फिर परफॉर्मेंस हो, ये इलेक्ट्रिक कार सबसे अलग हैं

    Top EVs Launched In 2025

    इस साल भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार में काफी सारी नई गाड़ी लॉन्च हुई और इन्हें अलग-अलग सेगमेंट में पेश किया गया। अब यह सिर्फ उन ग्राहकों पर फोकस नहीं करती जो ईवी को दूसरी गाड़ी के तौर पर चुनते हैं, बल्कि इनमें कई तरह के बॉडी स्टाइल, प्राइस रेंज और यूज केस शामिल हैं। इस रिपोर्ट में हम भारत में 2025 में लॉन्च हुई टॉप 10 इलेक्ट्रिक कार पर नजर डालेंगे, जिनमें एसयूवी से लेकर प्रीमियम गाड़ी शामिल है। हम यह भी बताएंगे कि इनमें से प्रत्येक को क्यों खरीदना चाहिए।

    इसी बीच भारत में 2025 में लॉन्च हुई इन टॉप 10 एसयूवी कार पर भी एक नजर डालिए।

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

    कीमत: 18.02 लाख रुपये से 24.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट में भारत की सबसे लोकप्रिय एसयूवी कार है। इसमें क्रेटा कार वाली खूबियां हैं, जिनमें आरामदायक केबिन, अच्छी रोड़ प्रजेंस और फीचर से भरपूर केबिन शामिल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी पैक: 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच का विकल्प है। क्रेटा ईवी की फुल चार्ज में रेंज 510 किलोमीटर तक है। जो लोग आईसीई पावर्ड क्रेटा वाले फीचर, कंफर्ट और स्पेस के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी कार लेना चाहते हैं, उनके लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक सही विकल्प है।

    Hyundai Creta Electric

    टाटा हैरियर ईवी

    कीमत: 21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    टाटा हैरियर ईवी एक फुल साइज और प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है। इसे डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस, स्पेशियस केबिन और अपमार्केट ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर फोकस है। यह 65 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक विकल्प के साथ आती है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 627 किलोमीटर तक है। आप इसमें रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की सोच रहे हैं जिसका लुक शानदार हो, काफी जगह हो, और ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप हो तो हैरियर इलेक्ट्रिक कार आपके लिए सही विकल्प हो सकती है।

    Tata Harrier EV

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    कीमत: 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस कंपनी की पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है। महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई के विपरीत इसका डिजाइन अलग है, 9एस ज्यादा पारंपरिक और जानी-पहचानी लगती है। महिंद्रा ने एक्सईवी 9एस में तीन बैटरी पैक का विकल्प रखा है और इसकी फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 679 किलोमीटर तक बताई गई है। फीचर से भरपूर लोअर वेरिएंट्स और 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के साथ, एक्सईवी 9एस एक भरोसेमंद ऑल-राउंड ईवी पैकेज साबित होती है जिस पर आप विचार कर सकते हैं।

    Mahindra XEV 9S

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी

    कीमत: 17.99 लाख रुपये से 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    किआ कैरेंस क्लाविस ईवी एक फैमिली फोकस्ड इलेक्ट्रिक एमपीवी कार है। यह थ्री-रो लेआउट और प्रैक्टिकल केबिन के साथ इलेक्ट्रिक एसयूवी से भरे बाजार में अलग दिखती है। यहां किआ का फोकस साफ तौर पर आराम, प्रैक्टिकैलिटी, और रोजाना इस्तेमाल पर है। इसमें 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प है, जिसकी सर्टिफाइड रेंज 490 किलोमीटर तक है। अगर आपकी मुख्य प्राथमिकता इलेक्ट्रिक कार से एक शहर से दूसरे शहर में जाने की है तो कैरेंस क्लाविस ईवी एक सही विकल्प हो सकती है।

    Kia Carens Clavis EV driving

    विनफास्ट वीएफ7

    कीमत: 20.89 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    विनफास्ट वीएफ7 के साथ भारत में वियतनामी कार कंपनी की एंट्री हुई। यह एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जो टाटा हैरियर ईवी और बीवाईडी एटो 3 की तुलना में ज्यादा किफायती विकल्प है। इसमें एक बोल्ड, मॉडर्न डिजाइन और टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन है, जिसका मकसद उन ग्राहकों को अपनी ओर खींचना है जो आम विकल्प से कुछ अलग चाहते हैं। इसे दो बैटरी पैक विकल्प में पेश किया गया है जिसकी फुल चार्ज में रेंज 532 किलोमीटर तक है। वीएफ7 भी एक मास-मार्केट ईवी है जो फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन में आती है।

    VinFast VF7 front

    विनफास्ट वीएफ6

    कीमत: 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    विनफास्ट वीएफ6 एक छोटी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से है। इसे विनफास्ट कार लाइनअप में वीएफ7 के नीचे पोजिशन किया गया है। छोटी साइज होने के बावजूद इसमें मॉडर्न केबिन और ढेर सारे फीचर दिए गए हैं। यह 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक में उपलब्ध है जिसकी सर्टिफाइड रेंज 468 किलोमीटर है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक एसयूवी कार चाहते हैं जो आम गाड़ियों से अलग हो तो वीएफ6 आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

    VinFast VF6 front

    वोल्वो ईएक्स30

    कीमत: 41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    वोल्वो ईएक्स30 कंपनी की सबसे छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसका अंदर और बाहर से डिजाइन सिंपल है। छोटे साइज के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है और केबिन एक्सपीरियंस प्रीमियम है। यह 69 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ आती है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 480 किलोमीटर तक है। ईएक्स30 उन ग्राहकों के लिए है जो क्लीन और मॉडर्न अप्रोच वाली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं।

    Volvo EX30 driving

    एमजी एम9

    कीमत: 69.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    एमजी एम9 एक प्रीमियम एमपीवी कार है जो किआ कैरेंस और टोयोटा वेलफायर का इलेक्ट्रिक विकल्प है। इसमें बीच वाली पंक्ति में आराम, स्पेशियस केबिन और सुविधाजनक फीचर पर ध्यान दिया गया है। यह 90 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ आती है जिसकी सर्टिफाइड रेंज 548 किलोमीटर है। एम9 एक प्रीमियम ईवी है, जो उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं।

    MG M9 driving

    टेस्ला मॉडल वाय

    कीमत: 59.89 लाख रुपये से 73.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    टेस्ला मॉडल वाय ढेर सारी टेक्नोलॉजी के साथ एक शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के तौर पर भारत के बाजार में आ चुकी है। सिंपल केबिन और जबरदस्त एसेलरेशन के अलावा, इसमें अच्छा केबिन स्पेस मिलता है और ये रोजाना इस्तेमाल के लिए सही है। मॉडल वाई की वास्तविक रेंज लगभग 400 से 500 किलोमीटर है, ऐसे में इससे सिटी ड्राइविंग और लंबे ट्रिप आराम से किए जा सकते हैं। इसकी कीमत लग्जरी सेगमेंट में है, लेकिन मॉडल वाई का ओवरऑल एक्सपीरियंस इसकी कीमत को जायज ठहराता है।

    Tesla Model Y driving

    एमजी साइबरस्टर

    कीमत: 75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    एमजी साइबरस्टर इस लिस्ट की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी से अलग है।  एक परफॉर्मेंस फोकस इलेक्ट्रिक रोडस्टर के तौर पर यह प्रैक्टिकैलिटी के बजाय डिजाइन, स्पीड, और ड्राइविंग को प्राथमिकता देती है। अपने लो स्टांस और स्पोर्टी प्रोपोर्शन के साथ यह लोगों के लिए है जो सच में कुछ यूनिक चाहते हैं। साइबरस्टर में 77 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 580 किलोमीटर तक है।

    MG Cyberster

    2025 में इलेक्ट्रिक कार अब सिर्फ एक तरह के खरीददारों तक सीमित नहीं है। चाहे आप एक प्रैक्टिकल फैमिली ईवी देख रहे हो, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी या एक परफॉर्मेंस फोकस इलेक्ट्रिक कार, अब अलग-अलग जरूरतों और बजट के हिसाब से काफी सारे विकल्प मौजूद हैं।

    हमें कमेंट में बताएं कि आप इनमें से 2025 में कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में आपको 2025 में लॉन्च हुई टॉप हैचबैक कार के बारे में जानकारी मिलेगी।

    was this article helpful ?

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    भारत में 2025 में लॉन्च हुई ये टॉप 10 इलेक्ट्रिक कार, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है