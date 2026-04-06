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    टेस्ला ने नवी मुंबई लगाया नया सुपरचार्जर

    टेस्ला अपने चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए धीमी और स्थिर रणनीति अपना रही है।

    प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 06:21 pm । भानु

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    Tesla Supercharger

    टेस्ला इंडिया ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक नया 'सुपरचार्जर' स्थापित करके भारत में अपने सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है। इस कदम के साथ, ग्राहक अब पूरे भारत में 5 सेंटर्स पर अपनी मॉडल वाई कार को फास्ट चार्ज कर सकेंगे, और भविष्य में और भी सेंटर्स जोड़े जाएंगे। यहां सारी डीटेल्स दी गई हैं:

    टेस्ला ने अपने सुपरचार्जर नेटवर्क का विस्तार किया

    तीन शहरों में फैले 5 स्थानों पर मौजूद इस नेटवर्क का लेटेस्ट 'सुपरचार्जर' अब महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित नेक्सस सीवुड्स मॉल में चालू हो गया है। इस स्थान पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर ने 4 एसी फास्ट-चार्जर और 4 डीसी फास्ट-चार्जर स्थापित किए हैं, जिनकी कुल क्षमता एक समय में 8 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की है।

    Tesla Supercharger

    विशेष रूप से, इस सुविधा से इस क्षेत्र में आने वाले टेस्ला ग्राहकों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को 250 किलोवाट तक की सुपरफास्ट दर से चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। इसका मतलब है कि मॉडल वाई ओनर्स केवल 15 मिनट के चार्जिंग में 275 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त कर सकते हैं, जो लंबी सड़क यात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा।

    नोट: 

    सुपरचार्जर नेटवर्क केवल टेस्ला कारों के लिए ही उपलब्ध है।

    टेस्ला मॉडल वाई:ओवरव्यू

    भारत में टेस्ला की एकमात्र पेशकश फिलहाल इसकी कूपे-एसयूवी, मॉडल वाई है। डिज़ाइन के मामले में, यह एसयूवी अपने सिंपल और आकर्षक डिज़ाइन के कारण टेस्ला की पहचान बन जाती है। सामने की तरफ, इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स दिए गए हैं।

    Tesla Model Y

    साइड प्रोफाइल में फ्लश-फिट डोर हैंडल, कूपे जैसी रूफलाइन और 19 इंच के अलॉय व्हील शामिल हैं। पीछे का डिज़ाइन भी सिंपल है, जिसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर सेंटर में है। स्पोर्टी लुक के लिए इसमें दमदार बंपर और बूटलिड में इंटीग्रेटेड स्पॉयलर भी दिया गया है।

    Tesla Model Y
    मॉडल वाई के इक्विपमेंट लिस्ट में 16 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पीछे बैठने वालों के लिए 8 इंच का टचस्क्रीन, 9-स्पीकर साउंड सिस्टम और पावर से चलने वाला टेलगेट शामिल हैं।

    Tesla Model Y

    इसके सेफ्टी फीचर लिस्ट में मल्टीपल एयरबैग, बिल्ट-इन डैशकैम, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और बहुत कुछ शामिल हैं। आप 6 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत पर फुल सेल्फ-ड्राइविंग क्षमता का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसे भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से रोल आउट किया जाएगा।

    टेस्ला मॉडल वाई: पावरट्रेन

    कारमेकर ने मॉडल वाई को स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज वर्जन में पेश किया है। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    वर्जन 

    स्टैंडर्ड रेंज 

    लॉन्ग रेंज

    क्लेम्ड रेंज (डब्ल्यूएलटीपी)

    500 किलोमीटर

    661 किलोमीटर

    एक्सलरेशन(0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    5.9 सेकंड्स

    5.6 सेकंड्स

    टॉप स्पीड

    201 किलोमीटर प्रति घंटे

    ड्राइवट्रेन

    रियर व्हील ड्राइव

    Tesla Model Y

    कीमत और मुकाबला

    टेस्ला मॉडल वाई की कीमत 59.89 लाख रुपये (रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट) से शुरू होकर 67.89 लाख रुपये (लॉन्ग रेंज वर्जन) (एक्स-शोरूम) तक जाती है। भारत में मॉडल वाई का मुकाबला किआ ईवी6, बीवाईडी सीलायन 7, हुंडई आयोनिक 5, वोल्वो ईएक्स40 और वोल्वो ईसी40 से है।  

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