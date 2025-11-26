टॉप-5 चीजें जो टाटा सिएरा को बनाती है कंपनी और आपके परिवार के लिए एक सेफ कार!

लंबे समय से, टाटा मोटर्स और पैसेंजर सेफ्टी का चोली-दामन का साथ रहा है। चाहे पंच जैसी छोटी कार हो या टॉप-ऑफ़-द-लाइन सफारी, टाटा ने हमेशा अपनी कारों के सुरक्षा पहलू पर काफी ध्यान दिया है।

इसलिए जब 2025 सिएरा पहली बार सामने आई थी, तो इसकी सुरक्षा को लेकर उम्मीदें पहले से ही आसमान छू रही थीं, और अब इसकी सेफ्टी डीटेल्स सामने आने के बाद हमें पता चला कि टाटा ने निराश नहीं किया। यहां इसके सेफ्टी पैकेज की 5 खास बातें दी गई हैं जो यह सुनिश्चित करेंगी कि यह आपको और दूसरों को सड़क पर कैसे सुरक्षित रखेगी।

लेवल 2 एडीएएस

पिछले कुछ सालों में, एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) एक लोकप्रिय फीचर बनने लगा है, इतना कि अब आप सब-कॉम्पैक्ट सेडान में भी एडीएएस पा सकते हैं। लेकिन कई कारों के विपरीत, टाटा मॉडल में एडीएएस भारतीय सड़कों और भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुरूप काफी अच्छे से काम करता है।

आईएसए (टीएसआर) – ट्रैफ़िक साइन के साथ इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट

आईएसए (मैप) – मैप के साथ इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट

बीएसडी – ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन

एलसीए – लेन चेंज अलर्ट

आरसीटीए – रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट

आरसीडब्ल्यू – रियर कोलिजन वार्निंग

डीओए – डोर ओपन अलर्ट

बीएसएम – ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर

ओएसए – ओवर स्पीड अलर्ट

एसीसी – स्टॉप एंड गो के साथ अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल

एफसीडब्ल्यू – पेडेस्ट्रियन: फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग (पेडेस्ट्रियन)

एफसीडब्ल्यू – कार: फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग (कार)

एफसीडब्ल्यू – साइकिल्स्टि: फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग (साइकिल्स्टि)

एलडीडब्ल्यू– लेन डिपार्चर वार्निंग

एलकेए – लेन कीप असिस्ट

एलसीएस – लेन सेंटरिंग सिस्टम

एएसए – एसीसी के साथ अडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट

एचबीए – हाई बीम असिस्ट

टीएसआर – ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन

एईबी – पेडिस्ट्रियन: ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (पेडिस्ट्रियन)

एईबी – कार: ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (कार)

एईबी – साइकिल्स्टि: ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (साइकिल्स्टि)

टाटा सिएरा लेवल 2+ एडीएएस फीचर्स से लैस है, जिनमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है। ये सेफ्टी टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती हैं कि आप सुरक्षित रहें, भले ही आप या आपके आस-पास कोई गाड़ी चलाते समय ध्यान न दे रहा हो।

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा

पार्किंग करते समय, संकरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय, या लेन बदलते समय छोटी-मोटी दुर्घटनाएं आसानी से हो सकती हैं। ऐसा होने से रोकने और आपको और आपकी कार को सुरक्षित रखने के लिए, सिएरा में 360-डिग्री कैमरा लगा है। कई व्यूइंग एंगल और 3डी व्यू के साथ, आप अपनी गाड़ी को किसी भी पार्किंग में आसानी से पार्क कर सकते हैं, और संकरी सड़कों पर गाड़ी चलाना और भी सुविधाजनक हो जाता है।

लेन बदलते समय ब्लाइंड व्यू मॉनिटर काम आता है, क्योंकि यह आपको दिखाता है कि रियरव्यू मिरर क्या देख नहीं पा रहा है। जैसे ही आप इंडिकेटर देते हैं, आपके ब्लाइंड स्पॉट की फीड स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है, और आपको पता चल जाता है कि कोई आपके पीछे है या नहीं।

बूट में टेल लैंप

सिएरा की डिज़ाइन की एक खासियत इसके सिंगल-पीस कनेक्टेड टेल लैंप हैं, जो वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय किसी काम के लिए बूट खोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं बचता जिससे किसी को पता चल सके कि आप उनके सामने हैं।

इस समस्या को हल करने और डिज़ाइन को बरकरार रखने के लिए, टाटा ने बूट के अंदर छोटे रेड कलर के इमरजेंसी लैंप भी लगाए हैं। इससे अगर आप बूट का दरवाज़ा खुला रखकर गाड़ी चला रहे हैं, तब भी आपके पीछे वाले लोग आपके टेल लैंप देख पाएंगे, और इससे दुर्घटना से बचा जा सकेगा।

बेस वेरिएंट से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

स्टैंडर्ड 6 एयरबैग अब आम बात हो गई है क्योंकि हर नई कार में ये एयरबैग दिए जाते हैं, और नई सिएरा में भी यही बात है। एयरबैग के अलावा, इसमें बेस वेरिएंट स्मार्ट+ से ऑटो होल्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आता है।

तो, कार पार्क करने के लिए आपको अपने बाएं हाथ से ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उंगली से एक हल्का सा झटका ही काम कर देगा।

अपेक्षित 5 स्टार रेटिंग

सिएरा के लॉन्च के साथ, हमें भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग की उम्मीद थी। और हालांकि रेटिंग अभी तक नहीं आई है, लेकिन टाटा का पिछले रिकॉर्ड ने हमारी उम्मीदें बरकरार रखी हैं।

कंपनी की दूसरी कारों की तरह, हमें उम्मीद है कि टाटा सिएरा को वयस्क और चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में 5 स्टार मिलेंगे, और असल क्रैश टेस्ट रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है।

बोनस: टाटा अपने स्तर पर ही दिखा चुकी इसका दमखम

हालांकि अभी तक आधिकारिक क्रैश टेस्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन टाटा ने सिएरा की मज़बूती और बिल्ड क्वालिटी दिखाने के लिए कुछ इंटरनल सेफ्टी टेस्ट ज़रूर किए हैं।

इसे किसी दीवार या खंभे से भिड़ाने के बजाय, टाटा ने दो सिएरा को आपस में भिड़ाने का फैसला किया, और नतीजे हैरान करने वाले थे। दोनों गाड़ियों के केबिन सही सलामत दिख रहे हैं और उन्हें कम से कम नुकसान हुआ है, जिसे आप इस रील में देख सकते हैं।

टाटा सिएरा की कीमत और कंपेरिजन

नई टाटा सिएरा कार की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन इंडिया)रखी गई है। सिएरा की पूरी कीमतें दिसंबर 2025 की शुरुआत में घोषित की जाएंगी। आप इस स्टोरी में बुकिंग और डिलीवरी की जानकारी भी देख सकते हैं।

2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस और फोक्सवैगन टाइगन से है।

क्या आपको लगता है कि 2025 टाटा सिएरा आपके परिवार के लिए पर्याप्त सुरक्षित है? हमें अपने विचार बताने के लिए नीचे कमेंट करें!