सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल ​के एक वेरिएंट एचएक्स 5 में ही मिलेगा हर इंजन का विकल्प,क्या इसे लेना रहेगा बेहतर? जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 06, 2025 07:06 pm । भानु

    80 Views
    • Write a कमेंट

    Hyundai Venue

    हुंडई ने भारत में 2025 वेन्यू लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसके 8 वेरिएंट विकल्पों में से, एचएक्स 5 एकमात्र ऐसा वेरिएंट है जिसमें सभी इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। 

    यह टॉप वेरिएंट को चुनने की ज़रूरत के बिना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस रिपोर्ट में हमने एचएक्स 5 में  इसके इंजन विकल्पों से लेकर फ़ीचर्स और कलर विकल्पों तक, का विश्लेषण किया है जो इस प्रकार है:

    2025 वेन्यू एचएक्स 5 वेरिएंट ओवरव्यू 

    एचएक्स 5 पर सीधे जाने से पहले, यह समझना ज़रूरी है कि यह लाइनअप में कहां स्थित है। एचएक्स 5, 2025 वेन्यू रेंज का तीसरा वेरिएंट है, जो एचएक्स4 और एचएक्स6 के बीच स्थित है। यह एकमात्र ऐसा वेरिएंट भी है जिसमें सभी इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। आइए एचएक्स 5 के साथ मिलने वाले पावरट्रेन पर डालिए एक नजर:

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    83 पीएस 

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम 

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (नया)

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    अब जब आपने एचएक्स 5 में उपलब्ध इंजन और गियरबॉक्स विकल्पों को देख लिया है, तो यदि आप सोच रहे हैं कि अन्य वेरिएंट चुनने पर आपको कौन से पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे, तो हमारी ये वेरिएंट-अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन स्टोरी आपको सभी विवरण देगी।

    2025 ​वेन्यू एचएक्स5 कलर ऑप्शंस

    Hyundai Venue Colours

    कलर विकल्पों की बात करें तो 2025 वेन्यू एचएक्स 5 वेरिएंट में सभी मोनोटोन शेड्स उपलब्ध हैं। इनमें हेज़ल ब्लू, मिस्टिक सफायर, ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और टाइटन ग्रे शामिल हैं। इस वेरिएंट में आपको डुअल-टोन रंग विकल्प भी मिलते हैं, और आप इन्हें अन्य वेरिएंट में उपलब्ध कलर के साथ यहां देख सकते हैं।

    2025 वेन्यू एचएक्स 5 फीचर्स

    फीचर्स की बात करें तो, 2025 वेन्यू का एचएक्स 5 वेरिएंट सभी ज़रूरी फीचर्स से लैस है। इसके प्रमुख फीचर्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4.2-इंच मल्टी-इंफो डिस्प्ले वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, सिंगल-पैनल सनरूफ, मैनुअल एयर कंडीशनिंग और आगे व पीछे पावर विंडो शामिल हैं। पेट्रोल वेरिएंट में रिमोट इंजन स्टार्ट, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स भी मिलते हैं।

    इसके अलावा, हमने 2025 वेन्यू के विभिन्न वेरिएंट्स के अनुसार फीचर्स का भी विश्लेषण किया है, और आप हमारी विस्तृत रिपोर्ट में उन्हें देख सकते हैं।

    सुरक्षा की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट और पार्किंग सेंसर वाला रियर-व्यू कैमरा दिया गया है।

    हालांकि यह फीचर लिस्ट आम आदमी को खुश रखेगी, लेकिन यदि आप बड़ी 12.3 इंच की स्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर्स चाहते हैं, तो आपको टॉप वेरिएंट पर विचार करना होगा।

    कारदेखो ओपिनियन...

    2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 5 की कीमत 9.15 लाख रुपये से शुरू होकर 11.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। एचएक्स 5 वेरिएंट की विस्तार कीमत नीचे दी गई टेबल में दी गई है।

    वेरिएंट 

    एक्सशोरूम कीमत

    एचएक्स 5 पेट्रोल मैनुअल

    9.15 लाख रुपये

    एचएक्स 5 टर्बो पेट्रोल मैनुअल

    9.74 लाख रुपये

    एचएक्स 5 टर्बो पेट्रोल डीसीटी

    10.67 लाख रुपये

    एचएक्स 5 डीजल मैनुअल

    10.64 लाख रुपये

    एचएक्स 5 डीजल ऑटोमैटिक

    11.58 लाख रुपये

    इसमें मौजूद फीचर्स और आकर्षक कीमत को देखते हुए, हमें लगता है कि एचएक्स5 वेरिएंट 2025 वेन्यू के लाइनअप में सबसे किफायती वेरिएंट में से एक है। बेशक, इसमें कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन इसकी फीचर लिस्ट इस वेरिएंट को खरीदने वाले ज़्यादातर ग्राहको को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा, इस वेरिएंट में सभी पावरट्रेन विकल्पों की उपलब्धता एक अतिरिक्त लाभ है।

    मुकाबला

    नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा। 

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल ​के एक वेरिएंट एचएक्स 5 में ही मिलेगा हर इंजन का विकल्प,क्या इसे लेना रहेगा बेहतर? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है