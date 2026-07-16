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    निसान टेक्टॉन vs एमजी एस्टर: कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा?

    निसान टेक्टॉन की बाजार में नई एंट्री हुई है जबकि एमजी एस्टर पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 16, 2026 10:50 ist
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    published onJul 16, 2026 10:50 IST
    last updated onJul 16, 2026 10:50 IST
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    Nissan Tekton vs MG Astor

    निसान ने टेक्टॉन के साथ भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में कदम रखा है, जिसका सीधा मुकाबला एमजी एस्टर जैसी गाड़ियों से है। एस्टर अपनी किफायती कीमत और आसान शहरी ड्राइविंग के लिए जानी जाती है, जबकि टेक्टॉन लेटेस्ट फीचर्स, ज्यादा स्पेस और पावरफुल इंजन के साथ एक प्रीमियम अनुभव का वादा करती है। यहां स्पेसिफिकेशन, कीमत और फीचर्स के आधार पर दोनों एसयूवी का कंपेरिजन किया गया है, ताकि यह समझने में मदद मिले कि कौनसी कार आपके लिए बेहतर है।

    कीमत

     

    निसान टेक्टॉन

    एमजी एस्टर

    कीमत

    10.49 लाख रुपये से 18.59 लाख रुपये

    9.79 लाख रुपये से 15.30 लाख रुपये

    एमजी एस्टर की शुरुआती कीमत 9.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो इसे बजट के प्रति सचेत खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 15.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। वहीं दूसरी ओर, निसान टेक्टॉन की प्राइस 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि एंट्री-लेवल पर एस्टर लगभग 70,000 रुपये सस्ती है, जबकि टेक्टॉन का टॉप मॉडल एस्टर के टॉप वेरिएंट से  3.29 लाख रुपये तक महंगा है। टेक्टॉन की बड़ी प्राइस रेंज से पता चलता है कि यह ज्यादा खरीदारों की जरूरतों को पूरा कर सकती है, जो ज्यादा फीचर्स और पावर के लिए अधिक खर्च करने को तैयार हैं।

    साइज

    मॉडल

    निसान टेक्टॉन

    एमजी एस्टर

    अंतर

    लंबाई

    4349 मिलीमीटर

    4323 मिलीमीटर

    +26 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1815 मिलीमीटर

    1809 मिलीमीटर

    +6 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1674 मिलीमीटर

    1650 मिलीमीटर

    +24 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2657 मिलीमीटर

    2585 मिलीमीटर

    +72 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    518 लीटर

    448 लीटर

    +30 लीटर

    Nissan Tekton
    MG Astor

    जब बात साइज की आती है, तो निसान टेक्टॉन साफ तौर पर आगे निकल जाती है। यह एमजी एस्टर की तुलना में 26 मिलीमीटर लंबी, 6 मिलीमीटर चौड़ी और 24 मिलीमीटर ऊंची है। इसका व्हीलबेस भी 72 मिलीमीटर लंबा है, जिसका मतलब है कि पीछे बैठे यात्रियों को बेहतर लेगरूम मिलेगा, जो लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाता है। बूट स्पेस के मामले में भी टेक्टॉन आगे है। इसमें 518 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि एस्टर में 448 लीटर का स्पेस है। यह अतिरिक्त स्पेस परिवारों के लिए वीकेंड ट्रिप्स पर सामान रखने के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है।

    Nissan Tekton
    MG Astor

    कलर ऑप्शन

    निसान टेक्टॉन 

    एमजी एस्टर

    पर्ल व्हाइट*

    हवाना ग्रे

    फ्लेयर गार्नेट रेड*

    ऑरोरा सिल्वर

    ओनिक्स ब्लैक

    ग्लेज रेड

    इंडिगो ब्लू*

    कैंडी व्हाइट*

    मूनबो ग्रे*

    स्टारी ब्लैक

    ब्लेड सिल्वर*

    -

    दोनों ही गाड़ियां कई आकर्षक रंगों में उपलब्ध हैं। एमजी एस्टर में कैंडी व्हाइट के साथ एक डुअल-टोन शेड मिलता है। वहीं टेक्टॉन के इंडिगो ब्लू और मूनबो ग्रे जैसे शेड्स काफी यूनिक हैं और सड़क पर इसे एक अलग और प्रीमियम पहचान देते हैं।

    यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    मॉडल

    निसान टेक्टॉन

    एमजी एस्टर

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    163  पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    144 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी*

    5-स्पीड एमटी/सीवीटी

    Nissan Tekton
    MG Astor

    एमजी एस्टर में 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110 पीएस की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यह इंजन शहर में आरामदायक ड्राइविंग के लिए काफी अच्छा है। वहीं, निसान टेक्टॉन में परफॉर्मेंस पसंद करने वाले ग्राहकों को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है। पहला, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 100 पीएस की पावर और 166 एनएम का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। दूसरा, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 163 पीएस की पावर और 280 एनएम का टॉर्क देता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। टेक्टॉन का 1.3-लीटर इंजन सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजनों में से एक है और इसका डीसीटी गियरबॉक्स एस्टर के सीवीटी के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी ड्राइविंग अनुभव देता है।

    यह भी पढ़ें: निसान टेक्टॉन के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं, जानिए यहां

    फीचर

    फीचर

    निसान टेक्टॉन

    एमजी एस्टर

    ऑटो एलईडी हेडलैंप

    एलईडी फॉग लैंप

    एलईडी टेल लैंप

    ✅ (कनेक्टेड)

    व्हील्स

    18-इंच अलॉय व्हील

    17-इंच अलॉय व्हील

    रूफ रेल्स

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एम्बिएंट लाइटिंग

    ✅ (एसेसरीज के तौर पर उपलब्ध)

    इंफोटेनमेंट सेटअप

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    10.1-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    10.25-इंच डिस्प्ले

    7-इंच डिस्प्ले

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर आर्कमी ट्यून्ड

    6-स्पीकर

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅ (अडेप्टिव)

    ✅(अडेप्टिव)

    क्लाइमेट कंट्रोल

    ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    सिंगल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    पावर्ड आगे सीट्स

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पैनोरमिक सनरूफ

    पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    पैडल शिफ्टर

    ✅ (केवल ऑटोमैटिक)

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    इन-बिल्ट गूगल

    पावर्ड टेलगेट

    एयरबैग

    6

    6

    360-डिग्री कैमरा

    पार्किंग सेंसर

    ✅ (आगे, साइड और पीछे)

    ✅ (केवल आगे)

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    हिल डिसेंट कंट्रोल

    रेन सेंसिंग वाइपर

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

    Nissan Tekton 2026 features
    MG Astor

    फीचर के मामले में दोनों गाड़ियां अच्छी तरह से लैस हैं, लेकिन नई होने के कारण टेक्टॉन कुछ मॉडर्न और प्रीमियम फीचर के साथ बाजी मार लेती है। पैनोरमिक सनरूफ, आगे पावर्ड सीट, 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 6 एयरबैग और एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे कई फीचर्स दोनों में कॉमन हैं। लेकिन, नई होने के कारण टेक्टॉन में कुछ अतिरिक्त और एडवांस फीचर दिए गए हैं जो एस्टर में नहीं मिलते हैं। इनमें शामिल हैं:

    • एक बड़ा 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (एस्टर में 7-इंच)

    • पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमैटिक वेरिएंट में)

    • कूल्ड ग्लवबॉक्स

    • बिल्ट-इन गूगल

    • पावर्ड टेलगेट

    • बड़े 18-इंच के अलॉय व्हील्स (एस्टर में 17-इंच)

    • डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    • आगे साइड और पीछे पार्किंग सेंसर्स (एस्टर में सिर्फ फ्रंटआगे)

    ये फीचर्स निसान टेक्टॉन को टेक्नोलॉजी और सुविधा के मामले में एक कदम आगे रखते हैं।

    कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    MG Astor

    निसान टेक्टॉन और एमजी एस्टर दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं। दोनों में प्रीमियम केबिन और अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। एमजी एस्टर उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनका बजट थोड़ा कम है और जिन्हें मुख्य रूप से शहर में चलाने के लिए एक आरामदायक, फीचर से भरपूर और स्टाइलिश एसयूवी चाहिए। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था ऐसे में अब यह थोड़ी पुरानी लग सकती है, लेकिन अपनी कीमत पर यह आज भी एक मजबूत पैकेज है।

    Nissan Tekton

    वहीं, निसान टेक्टॉन उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादा स्पेस, बेहतर परफॉर्मेंस और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं।

    कंपेरिजन

    निसान टेक्टॉन और एमजी एक्स्टर का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस, और स्कोडा कुशाक जैसी एसयूवी कार से भी है।

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    सोनू
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