2026 रेनो डस्टर vs हुंडई क्रेटा vs किआ सेल्टोस vs मारुति ग्रैंड विटारा vs टाटा सिएरा vs टोयोटा हाइराइडर: बेस पेट्रोल इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

हाल ही में तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर से पर्दा उठा है, और अब इस एसयूवी कार की बुकिंग ऑनलाइन व डीलरशिप पर ऑफलाइन शुरू हो गई है। शोकेस के दौरान, रेनो ने भारतीय एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन की जानकारी दी थी। खास बात ये है कि नई डस्टर के बेस मॉडल में काइगर वाला ही 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

यहां हमने रेनो डस्टर और मुकाबले में मौजूद एसयूवी कारों के बेस पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशन का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

कीमत

नोट: टेबल में केवल बेस पेट्रोल इंजन की प्राइस दी गई है।

मॉडल 2026 रेनो डस्टर मारुति ग्रैंड विटारा मारुति विक्टोरिस टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर हुंडई क्रेटा किआ सेल्टोस स्कोडा कुशाक फॉक्सवैगन टाइगन होंडा एलिवेट नई टाटा सिएरा कीमत (एक्स-शोरूम) 10 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 10.77 लाख रुपये से18.73 लाख रुपये 10.50 लाख रुपये से 19.22 लाख रुपये 10.99 लाख रुपये से 18.48 लाख रुपये 10.79 लाख रुपये से 18.97 लाख रुपये 10.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये 10.59 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 11.42 लाख रुपये से 17.42 लाख रुपये 11.60 लाख रुपये से 16.67 लाख रुपये 11.49 लाख रुपये से 16.79 लाख रुपये

टॉप मॉडल की बात करें तो एलिवेट सबसे सस्ती एसयूवी कार है जिसकी कीमत 16.67 लाख रुपये है।

इंजन

स्पेसिफिकेशन 2026 रेनो डस्टर मारुति ग्रैंड विटारा/ मारुति विक्टोरिस/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर हुंडई क्रेटा/ किआ सेल्टोस स्कोडा कुशाक/ फॉक्सवैगन टाइगन होंडा एलिवेट नई टाटा सिएरा इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 100 पीएस 103 पीएस 115 पीएस 115 पीएस 121 पीएस 106 पीएस टॉर्क 160 एनएम 139 एनएम 144 एनएम 178 एनएम 145 एनएम 145 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी 6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (कुशाक), 6-स्पीड एटी (टाइगन) 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

2026 रेनो डस्टर: ओवरव्यू

तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई सालों से बिक रही है और अब रेनो ने इसे भारत में उतारने की योजना बनाई है, इसमें अंदर और बाहर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें थोड़ा नया डिजाइन, स्लीक आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल और ग्रिल पर बोल्ड ‘डस्टर’ लोगो दिया गया है। एसयूवी कार में 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और सी-पिलर पर पीछे वाले डोर हैंडल, सी-पिलर के विंडोलाइन में ऊपर की तरफ मोड़ और कनेक्टेड एलईडी टेल लाइटें हैं।

अंदर से डस्टर अपने अंतरराष्ट्रीय वर्जन से ज्यादा प्रीमियम है। रेनो ने केबिन में सॉफ्ट-टच मैटेरियल का काफी इस्तेमाल किया है, जिसमें डोर पेडल और डैशबोर्ड शामिल है। अंदर और बाहर नए 2डी ‘रेनो’ लोगो के साथ लेदरेट सीटें और एक मॉडर्न 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है।

डस्टर की फीचर लिस्ट में दो डिजिटल डिस्प्ले (एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टेबल सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

2026 रेनो डस्टर: संभावित लॉन्च

तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर को भारत में मार्च 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए रेनो डस्टर की शोकेस स्टोरी पढ़ें।