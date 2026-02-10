सभी
    2026 रेनो डस्टर vs हुंडई क्रेटा vs किआ सेल्टोस vs मारुति ग्रैंड विटारा vs टाटा सिएरा vs टोयोटा हाइराइडर: बेस पेट्रोल इंजन स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

    नई रेनो डस्टर के बेस मॉडल में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि इसके मुकाबले में मौजूद कुछ एसयूवी कार में बड़ा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है

    प्रकाशित: फरवरी 10, 2026 11:50 am

    67 Views
    • Write a कमेंट

    Duster Vs Rivals Base Powertrains

    हाल ही में तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर से पर्दा उठा है, और अब इस एसयूवी कार की बुकिंग ऑनलाइन व डीलरशिप पर ऑफलाइन शुरू हो गई है। शोकेस के दौरान, रेनो ने भारतीय एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन की जानकारी दी थी। खास बात ये है कि नई डस्टर के बेस मॉडल में काइगर वाला ही 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    यहां हमने रेनो डस्टर और मुकाबले में मौजूद एसयूवी कारों के बेस पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशन का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

    कीमत

    नोट: टेबल में केवल बेस पेट्रोल इंजन की प्राइस दी गई है।

    मॉडल

    2026 रेनो डस्टर

    मारुति ग्रैंड विटारा

    मारुति विक्टोरिस

    टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

    हुंडई क्रेटा

    किआ सेल्टोस

    स्कोडा कुशाक

    फॉक्सवैगन टाइगन

    होंडा एलिवेट

    नई टाटा सिएरा

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    10.77 लाख रुपये से18.73 लाख रुपये 

    10.50 लाख रुपये से 19.22 लाख रुपये

    10.99 लाख रुपये से 18.48 लाख रुपये

    10.79 लाख रुपये से 18.97 लाख रुपये

    10.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये

    10.59 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    11.42 लाख रुपये से 17.42 लाख रुपये

    11.60 लाख रुपये से 16.67 लाख रुपये

    11.49 लाख रुपये से 16.79 लाख रुपये

    • डस्टर के मुकाबले में मौजूद अधिकांश कारों के बेस मॉडल की प्राइस 10 लाख रुपये से ज्यादा है, जिनमें से कुछ की कीमत तो 11 लाख रुपये से भी अधिक है। हालांकि रेनो कार सभी से कम रेट करीब 10 लाख रुपये पर बिकेगी।

    • तीन कार फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और नई टाटा सियरा की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें एलिवेट का बेस मॉडल सबसे महंगा है जिसकी प्राइस 11.60 लाख रुपये है।

    Tata Sierra

    • टॉप मॉडल की बात करें तो एलिवेट सबसे सस्ती एसयूवी कार है जिसकी कीमत 16.67 लाख रुपये है।

    Honda Elevate

    इंजन

    स्पेसिफिकेशन

    2026 रेनो डस्टर

    मारुति ग्रैंड विटारा/ मारुति विक्टोरिस/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

    हुंडई क्रेटा/ किआ सेल्टोस

    स्कोडा कुशाक/ फॉक्सवैगन टाइगन

    होंडा एलिवेट

    नई टाटा सिएरा

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    100 पीएस

    103 पीएस

    115 पीएस

    115 पीएस

    121 पीएस

    106 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    139 एनएम

    144 एनएम

    178 एनएम

    145 एनएम

    145 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (कुशाक), 6-स्पीड एटी (टाइगन)

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • रेनो डस्टर, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगन को छोड़कर अन्य सभी एसयूवी कार के बेस मॉडल में बड़ा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    • होंडा एलिवेट का 1.5-लीटर इंजन सबसे पावरफुल है। फॉक्सवैगन और स्कोडा कार सबसे ज्यादा टॉर्क देती है।

    • सभी एसयूवी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है, मारुति और टोयोटा मॉडल में ज्यादा कन्वेंशनल 5-स्पीड यूनिट है।

    • हालांकि, केवल इन तीन एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है और वो भी केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ, इसके अलावा ये माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप वाली भी एकमात्र एसयूवी है। आप यहां रेनो डस्टर का ग्रैंड विटारा और हाइराइडर से कंपेरिजन देख सकते है, साथ ही डस्टर और विक्टोरिस का कंपेरिजन भी देखें।

    Maruti Grand Vitara

    • यहां ध्यान देने वाली एक और खास बात ये है कि केवल मारुति और टोयोटा एसयूवी के बेस मॉडल में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट दी गई है, और वह भी केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ।

    • गियरबॉक्स की बात करें तो डस्टर बेस मॉडल में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का अभाव है, जबकि अन्य में सीवीटी, डीसीटी और एटी ऑप्शन दिए गए हैं। हाल ही में फेसलिफ्ट कुशाक से पर्दा उठा है, जिसमें 8-स्पीड एटी शिफ्टर दिया गया है, जो फेसलिफ्ट टाइगन में मौजूदा 6-स्पीड एटी की जगह ले सकता है।

    Skoda Kushaq Facelift

    2026 रेनो डस्टर: ओवरव्यू

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई सालों से बिक रही है और अब रेनो ने इसे भारत में उतारने की योजना बनाई है, इसमें अंदर और बाहर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें थोड़ा नया डिजाइन, स्लीक आइब्रो स्टाइल एलईडी डीआरएल और ग्रिल पर बोल्ड ‘डस्टर’ लोगो दिया गया है। एसयूवी कार में 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और सी-पिलर पर पीछे वाले डोर हैंडल, सी-पिलर के विंडोलाइन में ऊपर की तरफ मोड़ और कनेक्टेड एलईडी टेल लाइटें हैं।

    Renault Duster

    अंदर से डस्टर अपने अंतरराष्ट्रीय वर्जन से ज्यादा प्रीमियम है। रेनो ने केबिन में सॉफ्ट-टच मैटेरियल का काफी इस्तेमाल किया है, जिसमें डोर पेडल और डैशबोर्ड शामिल है। अंदर और बाहर नए 2डी ‘रेनो’ लोगो के साथ लेदरेट सीटें और एक मॉडर्न 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है।

    Renault Duster

    डस्टर की फीचर लिस्ट में दो डिजिटल डिस्प्ले (एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टेबल सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर: संभावित लॉन्च

    तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर को भारत में मार्च 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए रेनो डस्टर की शोकेस स्टोरी पढ़ें

    
