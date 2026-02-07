2026 रेनो डस्टर vs मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर : इन तीनों में से कौनसी एसयूवी कार को चुनना होगा बेहतर?

7 Views

प्रकाशित: फरवरी 07, 2026 11:07 am

नए कार खरीददारों के लिए कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट सबसे पॉपुलर सेगमेंट में से एक बना हुआ है, क्योंकि इसमें हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। अब तीसरी जेनरेशन रेनो डस्टर भी इस सेगमेंट में जल्द वापसी करने वाली है। यहां हमनें नई रेनो डस्टर का कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी ऑन-रोड ज्यादा बेहतर साबित होती है :-

साइज

डाइमेंशन 2026 रेनो डस्टर मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर अंतर लंबाई 4,346 मिलीमीटर 4,345 मिलीमीटर/ 4,365 मिलीमीटर + 1 मिलीमीटर/ (- 19 मिलीमीटर) चौड़ाई 1,815 मिलीमीटर 1,795 मिलीमीटर + 20 मिलीमीटर ऊंचाई 1,703 मिलीमीटर 1,645 मिलीमीटर + 58 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,657 मिलीमीटर 2,600 मिलीमीटर + 57 मिलीमीटर बूट स्पेस 518 लीटर 373 लीटर + 145 लीटर

सभी मामलों में रेनो डस्टर ग्रैंड विटारा से बड़ी कार है, हालांकि इसकी लंबाई टोयोटा हाइराइडर से थोड़ी कम है। जबकि, बाकी मामलों में यह टोयोटा की एसयूवी कार से बड़ी है।

इंजन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन 2026 रेनो डस्टर मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.8-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन पावर 100 पीएस 163 पीएस सामने आनी बाकी 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम सामने आनी बाकी 139 एनएम 141 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी 8-स्पीड डीएचटी 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन^ एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी, एडब्लूडी (केवल एटी) एफडब्लूडी एफडब्लूडी

*डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी] - इलेक्ट्रॉनिकली कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन



^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन, - ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन

इन तीनों गाड़ियों में केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है।

इन तीनों एसयूवी कार में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप दिया गया है। यदि आप डस्टर का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट घर लाना चाहते हैं तो आपको बाकी दोनों इंजन ऑप्शन के मुकाबले थोड़ा इंतजार करना होगा।

ग्रैंड विटारा और हाइराइडर में एडब्लूडी सेटअप भी दिया गया है, हालांकि यह सेटअप इसमें केवल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन और एटी कॉम्बिनेशन के साथ ही मिलता है। इन दोनों एसयूवी कार में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट दी गई है जिसके साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

रेनो और मारुति-टोयोटा की कार में इकलौता अंतर यह है कि डस्टर में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि बाकी दोनों एसयूवी कार में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है।

फीचर

फीचर 2026 रेनो डस्टर मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट ✅ ✅ फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ❌ डुअल टोन अलॉय व्हील्स 18-इंच 17-इंच ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर ✅ ✅ डायनामिक टर्न इंडिकेटर ✅ ❌ रूफ रेल्स ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट ✅ ✅(केवल ग्रैंड विटारा) शार्कफिन एंटीना ✅ ✅ रियर एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ❌ रियर स्पॉइलर ✅ ✅ डुअल-टोन केबिन थीम ✅ ✅ लेदरेट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ कप होल्डर के साथ रियर फोल्ड आउट आर्मरेस्ट ✅ ✅ रियर विंडो सनशेड ❌ ✅ डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच 9-इंच वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल (डुअल-जोन) ✅ रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग (मल्टी-कलर) ✅ पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट ✅ (केवल 8-वे ड्राइवर साइड) वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅ हेडअप डिस्प्ले ❌ ✅ वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅ सभी डोर के लिए 1-टच अप/डाउन पावर विंडो ✅ ❌ पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(एडीएएस सूट के तहत अप्डेटिव) ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्केमि ट्यून्ड 6-स्पीकर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ गूगल बिल्ट-इन ✅ ❌ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(फ्रंट और रियर ✅(केवल रियर) लेवल-2 एडीएएस* ✅ ❌ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅ सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅ रियर डिस्क ब्रेक ✅ ✅

*एडीएएस - एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम

यह तीनों गाड़ियां फीचर लोडेड हैं और इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और छह एयरबैग (स्टैंडर्ड) जैसे फीचर दिए गए हैं।

डस्टर में कई यूनीक फीचर दिए गए हैं जिसमें बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स, पावर्ड टेलगेट, बड़ा 10.25-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और लेवल-2 एडीएएस शामिल है।

रेनो की एसयूवी कार के मुकाबले ग्रैंड विटारा और हाइराइडर में हेडअप डिस्प्ले और रियर विंडो सनशेड जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

इन तीनों कार में 360-डिग्री कैमरा, टीपीएमएस, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर कॉमन मिलते हैं।

कीमत और मुकाबला

2026 रेनो डस्टर मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर कीमत (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) 10 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 10.77 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये/ 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये



अनुमान है कि नई रेनो डस्टर की कीमत ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर के एंट्री-लेवल वेरिएंट से कम रखी जा सकती है। इन तीनों कार का मुकाबला टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, किआ सेल्टोस और एमजी एस्टर से है।

निष्कर्ष

मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर एसयूवी कार भारत में 2022 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और यह कारें कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहले ही अपनी पहचान बना चुकी हैं। इन दोनों गाड़ियों में मुकाबले में मौजूद कारों की तुलना में कई प्रीमियम फीचर की कमी है, लेकिन इनकी कम सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस आमतौर पर इस कमी को पूरा कर देती है। डस्टर, जो पहले ड्राइविंग के मामले में अपने मजबूत नेचर के लिए जानी जाती थी, उसे दो जाने-माने नामों से अब कड़ी टक्कर मिलेगी।

इन तीनों में से कौनसी कार ज्यादा बेहतर है, यह पता लगाने का एकमात्र तरीका उनके बीच एक डिटेल्ड कंपेरिजन टेस्ट करना है। नई रेनो डस्टर हमारे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में कैसा परफॉर्म करती है, इसके बारे में जानने के लिए कारदेखो से जुड़े रहें।