भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रिजल्ट: टाटा सिएरा के मुकाबले नई किआ सेल्टोस है ज्यादा सुरक्षित कार, यहां देखें दोनों कारों के बीच कंपेरिजन

प्रकाशित: मार्च 31, 2026 07:15 pm । स्तुति

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हाल ही में नई किआ सेल्टोस का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें इसे पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। किआ सेल्टोस ने अब तक टेस्ट की गई किसी भी आईसीई कार के मुकाबले सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किए हैं। यहां हमनें सेल्टोस के मुकाबले में मौजूद टाटा सिएरा के क्रैश टेस्ट स्कोर की तुलना सेल्टोस से की है जिससे यह पता लगाया जा सके कि टाटा सिएरा सुरक्षा के मामले में कहां ठहरती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा सिएरा को भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। यहां देखें इन दोनों गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कंपेरिजन :-

भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन

यहां देखें किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा को मिली भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर की जानकारी :-

पैरामीटर नई किआ सेल्टोस टाटा सिएरा वयस्क सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर 31.70/32 31.14/32 फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.70/16 15.14/16 साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 16/16 16/16 साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट ओके ओके चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर 45/49 44.73/49 चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर 24/24 23.73/24 सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/12 12/12 व्हीकल असेसमेंट स्कोर 9/13 9/13

2026 किआ सेल्टोस के क्रैश टेस्ट के नतीजे

2026 किआ सेल्टोस का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन रहा। इस एसयूवी का फ्रंटल इम्पेक्ट टेस्ट 64 किमी/घंटे की स्पीड से किया गया था जिसमें इसे ड्राइवर और पैसेंजर के सिर, गर्दन, छाती, जांघ और पेल्विस के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि को-ड्राइवर के टिबिया के हिस्से के लिए 'अच्छी' सुरक्षा मिली। हालांकि, ड्राइवर के बाएं टिबिया और दोनों पैर के हिस्सों की सुरक्षा 'पर्याप्त' पाई गई। साइड इम्पेक्ट (50 किमी/घंटे) और साइड पोल टेस्ट में ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए इसे 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी के लिए 12 में 12 स्कोर मिला। इस टेस्ट में सीआरएस को पीछे की तरफ फेसिंग करके इंस्टाल किया गया था। हालांकि, रिपोर्ट में बच्चे के सिर, छाती और गर्दन की सुरक्षा को लेकर जानकारी बहुत कम दी गई है।

टाटा सिएरा के क्रैश टेस्ट के नतीजे

भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में टाटा सिएरा की परफॉरमेंस भी शानदार रही। इसे वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन को लेकर 32 में से 31.4 स्कोर और पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। क्रैश टेस्ट में ड्राइवर और को-ड्राइवर की छाती, टिबिया और घुटने की सुरक्षा 'अच्छी' से लेकर 'पर्याप्त' पाई गई, जबकि पैर के हिस्से को 'अच्छी' सुरक्षा मिली। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल टेस्ट में इसे 16 में से 15.14 अंक मिले, जबकि साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में इसका स्कोर 16 में से 16 रहा, और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट को भी इस गाड़ी ने सफलतापूर्वक पास कर लिया।

चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन को लेकर इसे डायनामिक टेस्ट में 24 में से 23.73 पॉइंट और सीआरएस इंस्टॉलेशन के साथ पूरे 12 में से 12 अंक मिले। व्हीकल असेसमेंट टेस्ट में इसका स्कोर 13 में से 9 रहा और इस गाड़ी ने 18 महीने और 3 साल की बच्ची की डमी को अच्छा प्रोटेक्शन दिया।

निष्कर्ष

किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा दोनों गाड़ियों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, इसलिए आप किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। ऑन-रोड सेल्टोस का थोड़ा बेहतर साबित होना अच्छी बात है, जबकि सिएरा को टाटा की मज़बूत सुरक्षा छवि का फायदा मिलता रहा है। सुरक्षा इन दोनों के बीच फैसला लेने का मुख्य आधार नहीं है, इसलिए आपका निर्णय केवल क्रैश टेस्ट स्कोर की बजाय फीचर, ड्राइविंग अनुभव, कंफर्ट और ब्रांड की पसंद जैसी चीजों पर निर्भर करना चाहिए। यहां देखें इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के बीच कंपेरिजन।

सेफ्टी फीचर

किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा एसयूवी में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर कॉमन मिलते हैं। इनमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर भी दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

यहां देखें इन दोनों कॉम्पेक्ट एसयूवी कार की कीमत :-

मॉडल किआ सेल्टोस टाटा सिएरा कीमत (एक्स-शोरूम) 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये

आप कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में सेल्टोस और सिएरा के अलावा रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और अपकमिंग फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।