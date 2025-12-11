explore similar कारें

2026 किआ सेल्टोस vs 2025 टाटा सिएरा: कौनसी एसयूवी कार है बेहतर? जानिए यहां
प्रकाशित: दिसंबर 11, 2025 06:58 pm । सोनू
नई सेल्टोस और सिएरा दोनों मॉडर्न और बॉक्सी है, लेकिन दोनों में से कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है?
दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस से पर्दा उठ गया है, यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में नई पेशकश होगी जो नई 2025 टाटा सिएरा को टक्कर देगी। दोनों कंपनियों ने अपनी एसयूवी को आकर्षक और फीचर लोडेड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जब मुकाबला मजेदार हो गया है, तो आइए देखते हैं कागजों में दोनों एसयूवी कार में से कौनसी ज्यादा बेहतर है:
कीमत
|
किआ सेल्टोस 2026
|
टाटा सिएरा
|
कीमत
|
11.20 लाख रुपये से शुरू (संभावित)
|
11.49 लाख रुपये से शुरू
-
किआ सेल्टोस की कीमत की घोषणा 02 जनवरी 2026 को होगी, जबकि इसकी बुकिंग 25,000 रुपये टोकन राशि के साथ पहले ही शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।
-
टाटा ने सिएरा के केवल बेस और मिड वेरिएंट की कीमत की घोषणा की है, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस का खुलासा होना अभी बाकी है।
साइज
|
पैरामीटर
|
किआ सेल्टोस 2026
|
टाटा सिएरा
|
अंतर
|
लंबाई
|
4460 मिलीमीटर
|
4340 मिलीमीटर
|
+120 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1830 मिलीमीटर
|
1841 मिलीमीटर
|
(-11 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1635 मिलीमीटर
|
1715 मिलीमीटर
|
(-80 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2690 मिलीमीटर
|
2730 मिलीमीटर
|
(-40 मिलीमीटर)
|
बूट स्पेस
|
447 लीटर
|
622 लीटर
|
(-175 लीटर)
-
साइज के मामले में नई सेल्टोस कार अब काफी लंबी है, असल में यह अपने मुकाबले में मौजूद सभी कार से बड़ी है।
-
हालांकि, सही मायनों में सिएरा ही वह कार है जो आपको एक बड़ी कार का अहसास कराएगी, जिसकी वजह इसकी अतिरिक्त चौड़ाई, ऊंचाई और बड़ा व्हीलबेस है।
-
खास बात ये है कि ज्यादा लंबाई के बावजूद सेल्टोस का बूट स्पेस ज्यादा गहरा है, जबकि सिएरा का बूट काफी बड़ा है जो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को बेहतर बनाता है।
इंजन
|
मॉडल
|
किआ सेल्टोस 2026
|
टाटा सिएरा
|
इंजन
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
गियरबॉक्स*
|
6-स्पीड एमटी/ सीवीटी
|
6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी
|
6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
|
पावर
|
115 पीएस
|
160 पीएस
|
116 पीएस
|
106 पीएस
|
160 पीएस
|
118 पीएस
|
टॉर्क
|
144 एनएम
|
253 एनएम
|
250 एनएम
|
145 एनएम
|
255 एनएम
|
280 एनएम तक
सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
-
सेल्टोस और सिएरा दोनों के इंजन काफी हद तक एक जैसे हैं। दोनों एसयूवी कार में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल इंजन के साथ फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है।
-
सेल्टोस का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सिएरा से 7 पीएस ज्यादा पावर देता है, जबकि दोनों का टॉर्क आउटपुट एक समान है।
-
वहीं सिएरा का डीजल इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है।
-
सेल्टोस में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आपको आईएमटी गियरबॉक्स मिलता है, वहीं सिएरा में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।
|
महत्वूपर्ण बातें:
फीचर
|
किआ सेल्टोस 2026
|
टाटा सिएरा
|
एक्सटीरियर
|
|
|
केबिन
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
फीचर के मामले में सिएरा नई सेल्टोस से थोड़ी आगे है। डिजाइन के मामले में इसमें कुछ अतिरिक्त खासियतें और बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं।
फीचर की बात करें तो इसमें एक ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ को-पैसेंजर के लिए अतिरिक्त स्क्रीन, आगे वाली सीट में एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, एक पावर्ड टेलगेट, और ज्यादा स्पीकर हैं। निश्चित रूप से यह कार खरीदने का फैसला प्रभावित नहीं करते हैं, खासकर यह देखते हुए कि सेल्टोस में भी अच्छे खासे फीचर हैं। इसमें भी सिएरा की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर हैं जिनमें 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट और अधिक केबिन थीम शामिल है।
|
नोट: किआ सेल्टोस में अब लाइटिंग में वेलकम और गुडबाय एनिमेशन है, जिसके लिए आमतौर पर टाटा एसयूवी कार जानी जाती है।
कारदेखो का क्या है कहना
सेल्टोस लंबे समय से किआ मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, वहीं सिएरा एक पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रही है। दोनों एसयूवी कार भारत की सड़कों पर अपनी अनूठी छाप छोड़ती हैं। अगर आप टाटा कार के फैन हैं और सिएरा की चर्चाओं से सहमत हैं तो फिर यहां ऐसी कोई बहस नहीं है कि किसे चुनें। अगर आप आम इंसान हैं और दोनों को बराबर नजरिए से देख रहे हैं, तो हम आपको सलाह देंगे कि नई सेल्टोस के लॉन्च होने के बाद हमारे ड्राइव और रिव्यू का इंतजार करें। वैसे कागजों में दोनों कार की स्पेसिफिकेशन शीट बहुत अच्छी है और आप दोनों में से किसी के साथ भी गलत नहीं होंगे।
सिएरा को ड्राइव करने के बाद हमारे फर्स्ट इंप्रेशन देखना नहीं भूलें। अगर आपको ज्यादा महंगी और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली एसयूवी कार पसंद है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी हो, तो याद रखें कि सेल्टोस भी इस गेम में कोई नई नहीं है।
हमारे साथ बने रहें, हम जल्द ही सेल्टोस का हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस से कंपेरिजन करेंगे।