explore similar कारें

    2026 किआ सेल्टोस vs 2025 टाटा सिएरा: कौनसी एसयूवी कार है बेहतर? जानिए यहां

    प्रकाशित: दिसंबर 11, 2025 06:58 pm । सोनू

    248 Views
    नई सेल्टोस और सिएरा दोनों मॉडर्न और बॉक्सी है, लेकिन दोनों में से कौनसी एसयूवी कार ज्यादा बेहतर है?

    Kia Seltos vs Tata Sierra

    दूसरी जनरेशन किआ सेल्टोस से पर्दा उठ गया है, यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में नई पेशकश होगी जो नई 2025 टाटा सिएरा को टक्कर देगी। दोनों कंपनियों ने अपनी एसयूवी को आकर्षक और फीचर लोडेड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जब मुकाबला मजेदार हो गया है, तो आइए देखते हैं कागजों में दोनों एसयूवी कार में से कौनसी ज्यादा बेहतर है:

    कीमत

     

    किआ सेल्टोस 2026

    टाटा सिएरा

    कीमत

    11.20 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    11.49 लाख रुपये से शुरू

    • किआ सेल्टोस की कीमत की घोषणा 02 जनवरी 2026 को होगी, जबकि इसकी बुकिंग 25,000 रुपये टोकन राशि के साथ पहले ही शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।

    • टाटा ने सिएरा के केवल बेस और मिड वेरिएंट की कीमत की घोषणा की है, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस का खुलासा होना अभी बाकी है।

    साइज

    पैरामीटर

    किआ सेल्टोस 2026

    टाटा सिएरा

    अंतर

    लंबाई

    4460 मिलीमीटर

    4340 मिलीमीटर

    +120 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1830 मिलीमीटर

    1841 मिलीमीटर

    (-11 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1635 मिलीमीटर

    1715 मिलीमीटर

    (-80 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2690 मिलीमीटर

    2730 मिलीमीटर

    (-40 मिलीमीटर)

    बूट स्पेस

    447 लीटर

    622 लीटर

    (-175 लीटर)

    • साइज के मामले में नई सेल्टोस कार अब काफी लंबी है, असल में यह अपने मुकाबले में मौजूद सभी कार से बड़ी है।

    Kia Seltos 2026
    Tata Sierra

    • हालांकि, सही मायनों में सिएरा ही वह कार है जो आपको एक बड़ी कार का अहसास कराएगी, जिसकी वजह इसकी अतिरिक्त चौड़ाई, ऊंचाई और बड़ा व्हीलबेस है।

    • खास बात ये है कि ज्यादा लंबाई के बावजूद सेल्टोस का बूट स्पेस ज्यादा गहरा है, जबकि सिएरा का बूट काफी बड़ा है जो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को बेहतर बनाता है।

    इंजन

    मॉडल

    किआ सेल्टोस 2026

    टाटा सिएरा

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    116 पीएस

    106 पीएस

    160 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    250 एनएम

    145 एनएम

    255 एनएम

    280 एनएम तक

    सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • सेल्टोस और सिएरा दोनों के इंजन काफी हद तक एक जैसे हैं। दोनों एसयूवी कार में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल इंजन के साथ फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है।

    • सेल्टोस का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सिएरा से 7 पीएस ज्यादा पावर देता है, जबकि दोनों का टॉर्क आउटपुट एक समान है।

    • वहीं सिएरा का डीजल इंजन ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है।

    • सेल्टोस में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आपको आईएमटी गियरबॉक्स मिलता है, वहीं सिएरा में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

    महत्वूपर्ण बातें:

    फीचर

     

    किआ सेल्टोस 2026

    टाटा सिएरा

    एक्सटीरियर

    • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स

    • एलईडी डीआरएल

    • एलईडी डीआरएल फॉग लैंप

    • 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स

    • शार्क-फिन एंटीना

    • पीछे स्पॉइलर

    • नियॉन ब्रेक कैलिपर्स (जीटीएक्स वेरिएंट)

    • एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी टेललाइट्स

    • पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी डीआरएल

    • एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स

    • आगे और पीछे एलईडी फॉग लैंप

    • 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • आगे और पीछे स्किड प्लेट्स

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स

    • शार्क-फिन एंटीना

    • पीछे स्पॉइलर

    • बॉडी-कलर्ड बी-पिलर

    • फॉक्स अल्पाइन विंडो स्टाइल

    केबिन

    • मल्टीपल ऑप्शन में डुअल टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • आगे सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    • ब्लैक / बेज डुअल-टोन केबिन थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    • ड्राइवर और पैसेंजर के लिए एक्सटेंडेबल सनशेड के साथ वैनिटी मिरर

    • सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • फ्रंट सीट बैक पॉकेट

    • कपहोल्डर्स के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट

    • 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट

    • को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट

    • पीछे विंडो सनशेड

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • मल्टी-ड्राइव मोड

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पीछे वेंट के साथ डुअल-जोन ऑटो एसी

    • आगे वेंटिलेटेड सीटें

    • पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • को-ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट

    • मैनुअल बॉस मोड

    • पीछे विंडो सनशेड

    • आगे एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट वाली सीटें

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    • हेड-अप डिस्प्ले (चुनिंदा वेरिएंट)

    • पडल लैंप

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • बूट लैंप

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • मल्टी-ड्राइव मोड

    • टेरेन मोड

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (आगे और पीछे)

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    • पावर्ड टेलगेट

    इंफोटेनमेंट

    • 12.3-इंच टचस्क्रीन

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    • वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • 12.3-इंच टचस्क्रीन

    • 12.3-इंच को-पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन

    • साउंड बार के साथ 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स

    • वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    सेफ्टी

    • छह एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-स्टार्ट असिस्ट

    • ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

    • आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • छह एयरबैग

    • लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस)

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • पीछे डिस्क ब्रेक

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    फीचर के मामले में सिएरा नई सेल्टोस से थोड़ी आगे है। डिजाइन के मामले में इसमें कुछ अतिरिक्त खासियतें और बड़े अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    Kia Seltos 2026
    Tata Sierra

    फीचर की बात करें तो इसमें एक ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ को-पैसेंजर के लिए अतिरिक्त स्क्रीन, आगे वाली सीट में एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट, एक पावर्ड टेलगेट, और ज्यादा स्पीकर हैं। निश्चित रूप से यह कार खरीदने का फैसला प्रभावित नहीं करते हैं, खासकर यह देखते हुए कि सेल्टोस में भी अच्छे खासे फीचर हैं। इसमें भी सिएरा की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर हैं जिनमें 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट और अधिक केबिन थीम शामिल है।

    नोट: किआ सेल्टोस में अब लाइटिंग में वेलकम और गुडबाय एनिमेशन है, जिसके लिए आमतौर पर टाटा एसयूवी कार जानी जाती है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    सेल्टोस लंबे समय से किआ मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, वहीं सिएरा एक पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रही है। दोनों एसयूवी कार भारत की सड़कों पर अपनी अनूठी छाप छोड़ती हैं। अगर आप टाटा कार के फैन हैं और सिएरा की चर्चाओं से सहमत हैं तो फिर यहां ऐसी कोई बहस नहीं है कि किसे चुनें। अगर आप आम इंसान हैं और दोनों को बराबर नजरिए से देख रहे हैं, तो हम आपको सलाह देंगे कि नई सेल्टोस के लॉन्च होने के बाद हमारे ड्राइव और रिव्यू का इंतजार करें। वैसे कागजों में दोनों कार की स्पेसिफिकेशन शीट बहुत अच्छी है और आप दोनों में से किसी के साथ भी गलत नहीं होंगे।

    Kia Seltos 2026
    Tata Sierra

    सिएरा को ड्राइव करने के बाद हमारे फर्स्ट इंप्रेशन देखना नहीं भूलें। अगर आपको ज्यादा महंगी और फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली एसयूवी कार पसंद है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी हो, तो याद रखें कि सेल्टोस भी इस गेम में कोई नई नहीं है।

    हमारे साथ बने रहें, हम जल्द ही सेल्टोस का हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस से कंपेरिजन करेंगे।

    1 कमेंट
    1
    I
    indian sohan
    Dec 11, 2025, 5:14:49 PM

    Kia seltos is looking good and it is also packed with numerous features but it can't overtake TATA Sierra's legacy. Its world class features, safety, driving position, road presence is 5 star..!!

