    2026 किआ सेल्टोस vs टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा vs मारुति विक्टोरिस vs टोयोटा हाइराइडर: साइज कंपेरिजन

    प्रकाशित: दिसंबर 12, 2025 12:07 pm । सोनू

    254 Views
    नई सेल्टोस की लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस बढ़ा है जिससे इसकी रोड प्रजेंस बेहतर होगी, लेकिन क्या यह सच में सेगमेंट में सबसे बड़ी एसयूवी कार है? जानेंगे आगे

    Kia Seltos 2026

    2026 किआ सेल्टोस की सबसे खात बात ये है कि अब यह साइज में बड़ी है। कागजों में यह बड़ी एसयूवी कार बन गई है, जिससे यह सड़क पर अपनी शानदार मौजूदगी दर्शाएगी और बेहतर केबिन स्पेस मिलने की संभावना है। 2026 सेल्टोस अपने मुकाबले में मौजूद कारों को साइज के मामले में कहां तक टक्कर देगी, जानेंगे आगे:

    साइज कंपेरिजन

    पैरामीटर

    2026 किआ सेल्टोस

    टाटा सिएरा

    हुंडई क्रेटा

    होंडा एलिवेट

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

    स्कोडा कुशाक/फॉक्सवैगन टाइगन

    एमजी एस्टर

    लंबाई

    4460 मिलीमीटर

    4340 मिलीमीटर

    4330 मिलीमीटर

    4312 मिलीमीटर

    4360 मिलीमीटर

    4345 मिलीमीटर / 4365 मिलीमीटर 

    4225 मिलीमीटर/ 4221 मिलीमीटर

    4323 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1830 मिलीमीटर

    1841 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    1790 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    1795 मिलीमीटर

    1760 मिलीमीटर

    1809 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1635 मिलीमीटर

    1715 मिलीमीटर 

    1635 मिलीमीटर

    1650 मिलीमीटर

    1655 मिलीमीटर

    1645 मिलीमीटर

    1612 मिलीमीटर

    1650 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2690 मिलीमीटर

    2730 मिलीमीटर

    2610 मिलीमीटर

    2650 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    2600 मिलीमीटर

    2651 मिलीमीटर

    2585 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    447 लीटर 

    622 लीटर 

    433 लीटर

    458 लीटर

    446 लीटर

    373 लीटर

    385 लीटर

    488 लीटर

    • 4460 मिलीमीटर लंबाई के साथ नई सेल्टोस सेगमेंट में सबसे लंबी एसयूवी कार है। यह क्रेटा, एलिवेट, एस्टर, कुशाक/टाइगन और यहां तक कि हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा जैसी गाड़ी से लंबी है। 4365 मिलीमीटर लंबाई के साथ हाइराइडर सबसे करीब है, लेकिन लंबाई के मामले में सेल्टोस अभी भी आगे है।

    • 1830 मिलीमीटर चौड़ाई के साथ 2026 सेल्टोस लगभग टाटा सिएरा जितनी चौड़ी है, सिएरा 1841 मिलीमीटर चौड़ाई के साथ आगे है। हालांकि, सेल्टोस अभी भी क्रेटा, एलिवेट, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा/हाइराइडर, कुशाक/टाइगन और यहां तक कि एस्टर से ज्यादा चौड़ी है, चौड़ाई के मामले में यह सेगमेंट में दूसरे नंबर पर है।

    • नई सेल्टोस कार की ऊंचाई में थोड़ी सी कमी रह गई है। सेल्टोस की ऊंचाई 1635 मिलीमीटर है जो क्रेटा के बराबर है। यह कुशाक/टाइगन से थोड़ी ऊंची है, लेकिन सिएरा, एलिवेट, विक्टोरिस, एस्टर और हाइराइडर/ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल से कम ऊंची है।

    Kia Seltos 2026 X-Line

    • किया सेल्टोस का व्हीलबेस 2690 मिलीमीटर है, और इस मामले में यह सेगमेंट में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ टाटा सिएरा 2730 मिलीमीटर व्हीलबेस के साथ नई किआ कार को पीछे छोड़ती है। इसका व्हीलबेस क्रेटा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा/हाइराइडर, और एस्टर से बड़ा है, जबकि कुशाक/टाइगन, और एलिवेट के व्हीलबेस के करीब है। इससे निश्चित तौर पर सेल्टोस को केबिन में ज्यादा लेगरूम स्पेस के साथ बढ़त मिलेगी।

    • 447 लीटर बूट स्पेस के साथ, सेल्टोस में अपने ज्यादातर कॉम्पिटिटर के बराबर जगह है। इसमें क्रेटा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा/हाइराइडर, और कुशाक/टाइगन से ज्यादा लगेज रूम मिलता है। हालांकि होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी कार में सेल्टोस से ज्यादा बूट स्पेस दिया गया है। सिएरा 622 लीटर बूट स्पेस के साथ सेगमेंट में सबसे आगे है।

    क्या आप जानना चाहते हैं कि नई जनरेशन सेल्टोस का साइज पुराने मॉडल की तुलना में कैसा है? हमारी यह रिपोर्ट पढ़ें। आप नई किआ कार की फोटो गैलरी में इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं।

    फीचर हाइलाइट

    2026 किआ सेल्टोस की फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल पेनल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ड्यूल-पैन पैनोरमिक सनरूफ, और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    Kia Seltos 2026 Interior

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, आगे, पीछे और साइड में पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    प्राइस और कंपेरिजन

     

    2026 किआ सेल्टोस

    टाटा सिएरा

    हुंडई क्रेटा

    होंडा एलिवेट

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस

    मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

    स्कोडा कुशाक/फॉक्सवैगन टाइगन

    एमजी एस्टर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    11.2 लाख रुपये (संभावित)

    11.49 लाख रुपये से शुरू

    10.73 लाख रुपये से शुरू

    11 लाख रुपये से शुरू

    10.5 लाख रुपये से शुरू

    10.77 लाख रुपये से शुरू/10.95 लाख रुपये

    10.61 लाख रुपये से शुरू/11.39 लाख रुपये

    9.65 लाख रुपये से शुरू

    अगर आप नई जनरेशन 2026 किआ सेल्टोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसकी बुकिंग की सभी जानकारी यहां दी गई है। इसके वेरिएंट अनुसार इंजन की जानकारी यहां देखिए।

