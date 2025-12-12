2026 किआ सेल्टोस vs टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा vs मारुति विक्टोरिस vs टोयोटा हाइराइडर: साइज कंपेरिजन
प्रकाशित: दिसंबर 12, 2025 12:07 pm । सोनू
-
नई सेल्टोस की लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस बढ़ा है जिससे इसकी रोड प्रजेंस बेहतर होगी, लेकिन क्या यह सच में सेगमेंट में सबसे बड़ी एसयूवी कार है? जानेंगे आगे
2026 किआ सेल्टोस की सबसे खात बात ये है कि अब यह साइज में बड़ी है। कागजों में यह बड़ी एसयूवी कार बन गई है, जिससे यह सड़क पर अपनी शानदार मौजूदगी दर्शाएगी और बेहतर केबिन स्पेस मिलने की संभावना है। 2026 सेल्टोस अपने मुकाबले में मौजूद कारों को साइज के मामले में कहां तक टक्कर देगी, जानेंगे आगे:
साइज कंपेरिजन
|
पैरामीटर
|
2026 किआ सेल्टोस
|
टाटा सिएरा
|
हुंडई क्रेटा
|
होंडा एलिवेट
|
मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|
मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
|
स्कोडा कुशाक/फॉक्सवैगन टाइगन
|
एमजी एस्टर
|
लंबाई
|
4460 मिलीमीटर
|
4340 मिलीमीटर
|
4330 मिलीमीटर
|
4312 मिलीमीटर
|
4360 मिलीमीटर
|
4345 मिलीमीटर / 4365 मिलीमीटर
|
4225 मिलीमीटर/ 4221 मिलीमीटर
|
4323 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1830 मिलीमीटर
|
1841 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
1760 मिलीमीटर
|
1809 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1635 मिलीमीटर
|
1715 मिलीमीटर
|
1635 मिलीमीटर
|
1650 मिलीमीटर
|
1655 मिलीमीटर
|
1645 मिलीमीटर
|
1612 मिलीमीटर
|
1650 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2690 मिलीमीटर
|
2730 मिलीमीटर
|
2610 मिलीमीटर
|
2650 मिलीमीटर
|
2600 मिलीमीटर
|
2600 मिलीमीटर
|
2651 मिलीमीटर
|
2585 मिलीमीटर
|
बूट स्पेस
|
447 लीटर
|
622 लीटर
|
433 लीटर
|
458 लीटर
|
446 लीटर
|
373 लीटर
|
385 लीटर
|
488 लीटर
-
4460 मिलीमीटर लंबाई के साथ नई सेल्टोस सेगमेंट में सबसे लंबी एसयूवी कार है। यह क्रेटा, एलिवेट, एस्टर, कुशाक/टाइगन और यहां तक कि हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा जैसी गाड़ी से लंबी है। 4365 मिलीमीटर लंबाई के साथ हाइराइडर सबसे करीब है, लेकिन लंबाई के मामले में सेल्टोस अभी भी आगे है।
-
1830 मिलीमीटर चौड़ाई के साथ 2026 सेल्टोस लगभग टाटा सिएरा जितनी चौड़ी है, सिएरा 1841 मिलीमीटर चौड़ाई के साथ आगे है। हालांकि, सेल्टोस अभी भी क्रेटा, एलिवेट, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा/हाइराइडर, कुशाक/टाइगन और यहां तक कि एस्टर से ज्यादा चौड़ी है, चौड़ाई के मामले में यह सेगमेंट में दूसरे नंबर पर है।
-
नई सेल्टोस कार की ऊंचाई में थोड़ी सी कमी रह गई है। सेल्टोस की ऊंचाई 1635 मिलीमीटर है जो क्रेटा के बराबर है। यह कुशाक/टाइगन से थोड़ी ऊंची है, लेकिन सिएरा, एलिवेट, विक्टोरिस, एस्टर और हाइराइडर/ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल से कम ऊंची है।
-
किया सेल्टोस का व्हीलबेस 2690 मिलीमीटर है, और इस मामले में यह सेगमेंट में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ टाटा सिएरा 2730 मिलीमीटर व्हीलबेस के साथ नई किआ कार को पीछे छोड़ती है। इसका व्हीलबेस क्रेटा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा/हाइराइडर, और एस्टर से बड़ा है, जबकि कुशाक/टाइगन, और एलिवेट के व्हीलबेस के करीब है। इससे निश्चित तौर पर सेल्टोस को केबिन में ज्यादा लेगरूम स्पेस के साथ बढ़त मिलेगी।
-
447 लीटर बूट स्पेस के साथ, सेल्टोस में अपने ज्यादातर कॉम्पिटिटर के बराबर जगह है। इसमें क्रेटा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा/हाइराइडर, और कुशाक/टाइगन से ज्यादा लगेज रूम मिलता है। हालांकि होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी कार में सेल्टोस से ज्यादा बूट स्पेस दिया गया है। सिएरा 622 लीटर बूट स्पेस के साथ सेगमेंट में सबसे आगे है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि नई जनरेशन सेल्टोस का साइज पुराने मॉडल की तुलना में कैसा है? हमारी यह रिपोर्ट पढ़ें। आप नई किआ कार की फोटो गैलरी में इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं।
फीचर हाइलाइट
2026 किआ सेल्टोस की फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल पेनल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ड्यूल-पैन पैनोरमिक सनरूफ, और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स शामिल हैं।
पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, आगे, पीछे और साइड में पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
प्राइस और कंपेरिजन
|
|
2026 किआ सेल्टोस
|
टाटा सिएरा
|
हुंडई क्रेटा
|
होंडा एलिवेट
|
मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|
मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
|
स्कोडा कुशाक/फॉक्सवैगन टाइगन
|
एमजी एस्टर
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
11.2 लाख रुपये (संभावित)
|
11.49 लाख रुपये से शुरू
|
10.73 लाख रुपये से शुरू
|
11 लाख रुपये से शुरू
|
10.5 लाख रुपये से शुरू
|
10.77 लाख रुपये से शुरू/10.95 लाख रुपये
|
10.61 लाख रुपये से शुरू/11.39 लाख रुपये
|
9.65 लाख रुपये से शुरू
अगर आप नई जनरेशन 2026 किआ सेल्टोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इसकी बुकिंग की सभी जानकारी यहां दी गई है। इसके वेरिएंट अनुसार इंजन की जानकारी यहां देखिए।