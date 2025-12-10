2026 किआ सेल्टोस से उठा पर्दा: वेरिएंट, फीचर, स्पेसिफिकेशन और कई अन्य जानकारी सामने आई

संशोधित: दिसंबर 10, 2025 04:43 pm | सोनू

निश्चित यह बड़ी और अधिक मॉडर्न है! लेकिन क्या पहले से बेहतर है?

किआ मोटर्स ने नई जनरेशन 2026 सेल्टोस से भारत में पर्दा उठा दिया है। इसमें न केवल अंदर और बाहर के डिजाइन में बदलाव हुए हैं, बल्कि लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में इसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए इसमें अपग्रेड फीचर भी दिए गए हैं। इसकी बुकिंग 11 दिसंबर को शुरू होगी और इसकी कीमत का खुलासा 2 जनवरी 2026 को होगा।

2026 किआ सेल्टोस: कौनसे वेरिएंट में मिलेगी?

2026 सल्टोस के वेरिएंट लाइनअप लगभग पहले जैसे ही हैं। आप इसे एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (जो एक स्टाइल पैक है) में खरीद सकेंगे।

कौनसे वेरिएंट में कौनसा इंजन विकल्प मिलेगा?

नई सेल्टोस में ये वेरिएंट ध्यान देने लायक हैं:

एचटीके (ओ) - जरूरी चीजों और अच्छे फीचर का अच्छा बैलेंस।

जीटीएक्स ए - पूरी टेक्नोलॉजी और फीचर एक्सपीरियंस के लिए।

एक्स-लाइन - कूल स्टील्थ लुक के लिए।

2026 किआ सेल्टोस: बड़ा अपडेट!

4.4 मीटर लंबाई के साथ अब सेल्टोस अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी कार में से एक है। यहां देखिए नई सेल्टोस पुरानी कार से कितनी बड़ी हो गई है:

पैरामीटर पुरानी किआ सेल्टोस पुरानी किआ सेल्टोस अंतर लंबाई 4365 मिलीमीटर 4460 मिलीमीटर (+95 मिलीमीटर) चौड़ाई 1800 मिलीमीटर 1830 मिलीमीटर (+30 मिलीमीटर) ऊंचाई 1645 मिलीमीटर 1635 मिलीमीटर (-10 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2610 मिलीमीटर 2690 मिलीमीटर (+80 मिलीमीटर) बूट स्पेस 433 लीटर 447 लीटर (+14 लीटर)

2026 किआ सेल्टोस डिजाइन: नया लुक!

नई सेल्टोस का डिजाइन अपडेट किया गया है।

इसे यूरोपियन कार जैसा डिजाइन ना देकर दूसरी किआ कार की तरह ज्यादा शार्प डिजाइन दिया गया है।

लाइट में वेलकम और गुडबाय एनिमेशन है, कुछ ऐसा ही नई टाटा कार में भी देखा जा सकता है।

छोटी-छोटी बातें हमें यह चीज अच्छी लगी की हेडलाइट लगभग ग्रिल में इंटीग्रेट है!

सेल्टोस में अधिकांश मॉडर्न कार के ट्रेंड की तरह कनेक्टेड एलईडी डीआरएल नहीं है।

बड़ा साइज - बेहतर और ज्यादा शानदार लुक!

लोअर वेरिएंट में 16-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं जबकि ऊपर वाले वेरिएंट्स में 17-इंच और 18-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं।

फ्लश डोर हैंडल नया है और वे मोटराइज्ड हैं।

जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए! जीटीएक्स वेरिएंट में नियॉन ब्रेक कैलिपर्स हैं!

बॉडी क्लेडिंग ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक से फिनिश की गई है। कृपया पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाने के बारे सोचें क्योंकि इस पर आसानी से खरोंच लग सकते हैं।

सेल्टोस के सभी व्हील ऑप्शन में शानदार डिजाइन है!

2026 किआ सेल्टोस केबिन

हालांकि बाहर का डिजाइन एकदम नया है, लेकिन अंदर के लिए किआ ने अलग अप्रोच अपनाई है।

इसका डिजाइन ज्यादा बेहतर है और इसमें कई चीजें सिरोस और ईवी6 से ली गई है।

महत्वपूर्ण जानकारी स्टीयरिंग व्हील ईवी6 से लिया गया है, जबकि ट्रिपल स्क्रीन सेटअप सिरोस वाला है।

हमें यह चीज अच्छी लगी कि इंफोटेनमेंट और एयर-कॉन दोनों में डेडिकेटेड फिजिकल कंट्रोल हैं।

आपको प्रीमियम फील के लिए डैशबोर्ड पर काफी सॉफ्ट टच प्लास्टिक मिलता है।

एम्बिएंट लाइटिंग में आपको 64 शेड में से चुनने को मिलता है!

बढ़े हुए व्हीलबेस की वजह से अब पीछे वाली सीटें ज्यादा स्पेशियस होनी चाहिए।

2026 किआ सेल्टोस फीचर: पहले से बेहतर!

पहली जनरेशन सेल्टोस पहले से अच्छे फीचर वाली कार थी। नई कार उन्हीं बेसिक्स पर बनी है और इसके टॉप फीचर इस प्रकार हैं:

फीचर नोट 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम सिरोस जैसा ही। इसमें शानदार ग्राफिक्स और तेज रिस्पॉन्स टाइम है। कनेक्टेड कार टेक का मतलब है कि आप अपने फोन से कुछ फीचर एक्सेस कर सकते हैं। 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एक बार फिर, सिरोस वाला ही शेयर किया गया। कई व्यू और कस्टमाइजेशन देता है। साथ ही, जब आप इशारा करते हैं तो यह लेन वॉच के लिए फीड दिखाता है। 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल पेनल यह तो एक नौटंकी है! हम फिजिकल कंट्रोल्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि यह आसान है। 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम पुराने मॉडल की तुलना में स्पीकर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मेमोरी फंक्शन के साथ 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट इससे आप आसानी से अपनी सही ड्राइविंग पोजीशन ढूंढ सकते हैं। मेमोरी फंक्शन का इस्तेमाल मिरर सेटिंग सेव करने के लिए भी किया जा सकता है। ड्यूल-पैन पैनोरमिक सनरूफ इससे केबिन बड़ा लगता है! 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग यह केबिन को प्रीमियम लुक देता है, खासकर जब अंधेरा हो। हेड-अप डिस्प्ले विंडशील्ड पर ड्राइविंग की सभी ज़रूरी जानकारी दिखाता है।

सेल्टोस के अन्य खास फीचर में ये शामिल हैं:

आगे वेंटिलेटेड सीटें

ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

वायरलेस फोन चार्जर

ड्राइव और ट्रेक्शन मोड

2026 किआ सेल्टोस सेफ्टी: जाने-पहचाने सेफ्टी फीचर

जब आप सेल्टोस की सेफ्टी पर विचार करते हैं तो चीजें पहले जैसी ही नजर आती हैं। यहां देखिए इसके टॉप हाइलाइट्स:

6 एयरबैग

ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (केवल एटी)

आगे, पीछे और साइड (नया) में पार्किंग सेंसर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

हिल डिसेंट कंट्रोल

सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

हिल स्टार्ट असिस्ट

360 डिग्री कैमरा सिस्टम

लेवल-2 एडीएएस

2026 किआ सेल्टोस: इंजन

नई सेल्टोस के इंजन में बदलाव नहीं हुआ है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन पावर/टॉर्क गियरबॉक्स उद्देश्य 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 115 पीएस/ 144 एनएम 6-स्पीड एमटी/ सीवीटी अगर आप कुछ रिलैक्स्ड और रिफाइंड चाहते हैं, तो इसे चुनें। 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 160 पीएस/ 253 एनएम 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी चलाने में मजेदार ऑप्शन! हमारी पसंद डीसीटी होगी। 1.5-लीटर डीजल 116 पीएस/ 250 एनएम 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादा है तो इस पर विचार करें।

हमारी राय - क्या आपको यह खरीदनी चाहिए?

पहली जनरेशन किआ सेल्टोस की पहचान इसका अच्छा लुक, अच्छा केबिन, लंबी फीचर लिस्ट और कई इंजन विकल्प थे।

दूसरी जनरेशन मॉडल में चीजें और बेहतर हुई है। हालांकि फीचर के मामले में अपग्रेड ज्यादा बेहतर नहीं है, अगर आप एक बेहतरीन ऑल राउंडर कार चाहते हैं तो फिर सेल्टोस एक ऐसी कार है जिसके बारे में आपको एक बार सोचना चाहिए।

2026 किआ सेल्टोस: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

हमें उम्मीद है कि नई किआ सेल्टोस की कीमत करीब 11.2 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसकी प्राइस का खुलासा 2026 की शुरूआत में किया जा सकता है।