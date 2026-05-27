एमजी मैजेस्टर Vs 2026 स्कोडा कोडिएक कंपेरिजन: केपेबिलिटी vs कंफर्ट और आनंददायक ड्राइविंग!

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प्रकाशित: मई 27, 2026 06:44 pm । भानु

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50 लाख रुपये से कम कीमत में 7-सीटर एसयूवी खरीदते समय ज्यादातर लोगों की पहली पसंद टोयोटा फॉर्च्यूनर ही होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ केपेबिलिटी से बढ़कर कुछ और चाहिए, तो मार्केट में उनके लिए एमजी ने मैजेस्टर कार लॉन्च कर दी है, जो ग्लोस्टर का बड़ा, ज्यादा फीचर्स से लैस और सक्षम वर्जन है। इस नए रूप के साथ, एमजी मैजेस्टर का कंफर्ट और शानदार एक्सपीरियंस अब स्कोडा कोडिएक के बराबर हो गया है - एक ऐसी कार जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आप एक ऐसी बड़ी एसयूवी चाहते हैं जो आपको खुश कर दे।

तो अगर आप 7-सीटर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको कौन सी चुननी चाहिए?

एमजी मैजेस्टर Vs 2026 स्कोडा कोडिएक: कीमत

एमजी मैजेस्टर 2026 स्कोडा कोडिएक कीमत (एक्स-शोरूम) 44.99 लाख रुपये तक 36.99 लाख रुपये से 46.99 लाख रुपये तक

हाल ही में हुए अपडेट के बाद, 2026 स्कोडा कोडिएक की कीमतों में 3 लाख रुपये तक की कमी आई है। एमजी मैजेस्टर के टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 40.99 लाख रुपये से 44.99 लाख रुपये के बीच है, जबकि इसके बेस वेरिएंट की कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं। टॉप-एंड वेरिएंट की बात करें तो, मैजेस्टर की कीमत कोडिएक से 2 लाख रुपये कम है।

एमजी मैजेस्टर Vs 2026 स्कोडा कोडिएक: साइज

पैरामीटर एमजी मैजेस्टर 2026 स्कोडा कोडिएक अंतर लंबाई 5,046 मिलीमीटर 4,758 मिलीमीटर +288 मिलीमीटर चौड़ाई 2,016 मिलीमीटर 1,864 मिलीमीटर +152 मिलीमीटर ऊंचाई 1,870 मिलीमीटर 1,679 मिलीमीटर +191 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,950 मिलीमीटर 2,791 मिलीमीटर +159 मिलीमीटर बूट स्पेस 343 लीटर / 1350 लीटर 281 लीटर / 786 लीटर +62 लीटर / +564 लीटर

एमजी मैजेस्टर अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है, और स्कोडा कोडिएक के मुकाबले इसका अंतर बिल्कुल साफ है।

मैजेस्टर, स्कोडा कोडिएक से क्रमशः 288 मिलीमीटर, 152 मिलीमीटर और 191 मिलीमीटर लंबी, चौड़ी और ऊंची है।

यदि आपको तीनों रो में यात्रियों के साथ सामान ले जाना है, तो एमजी मैजेस्टर में आपको ज्यादा जगह मिलेगी। तीनों रो के साथ कोडिएक का बूट स्पेस 62 लीटर कम है।

थर्ड रो को फोल्ड करने पर, स्पेस का अंतर और भी बढ़ जाता है; एमजी मैजेस्टर कोडिएक के मुकाबले 564 लीटर ज्यादा स्पेस प्रदान करती है।

बड़े साइज, बड़े अलॉय व्हील्स और दमदार बॉडी के साथ, एमजी मैजेस्टर की रोड प्रजेंस पर एक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराती है। कोडिएक के सॉफेस्टिकेटेड लुक की तुलना में यह ज्यादा पावरफुल और प्रभावशाली प्रतीत होती है।

साइज के लाभ का एक और फायदा यह है कि एमजी मैजेस्टर में स्कोडा कोडिएक की तुलना में थर्ड रो में ज्यादा स्पेस मिलता है।

एमजी मैजेस्टर Vs 2026 स्कोडा कोडिएक: कलर विकल्प

एमजी मैजेस्टर 2026 स्कोडा कोडिएक मैटल ब्लैक मून व्हाइट पर्ल व्हाइट मैजिक ब्लैक मैटल ऐश ग्राफायर ग्रे कंक्रीट ग्रे रेस ब्लू — ब्रोंक्स गोल्ड

एमजी मैजेस्टर को काफी सिंपल कलर विकल्प में पेश किया गया है, जिसमें व्हाइट, ब्लैक और ग्रे जैसे सोबर और डल कलर शामिल हैं।

दूसरी ओर, स्कोडा कोडिएक इन सोबर कलर के साथ-साथ एक दिलचस्प ब्रोंक्स गोल्ड मेटैलिक शेड में भी उपलब्ध है। ये रेस ब्लू मेटैलिक कलर भी उपलब्ध है।

एमजी मैजेस्टर Vs 2026 स्कोडा कोडिएक: फीचर्स

फीचर्स एमजी मैजेस्टर 2026 स्कोडा कोडिएक एलईडी हेडलाइट्स ✅ (3 पीस) ✅ ऑटो हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ एलईडी फ्रंट फॉगलैंप ❌ ✅ रूफ रेल ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप ✅ (कनेक्टेड) ✅(कनेक्टेड) रियर फॉग लैंप ✅ ✅ अलॉय व्हील्स 19 इंच का ड्यूल-टोन एयरो कवर के साथ 18 इंच अपहोल्स्ट्री लेदरेट (ड्युअल कलर) लेदरेट (ड्युअल कलर) सीटिंग अरेंजमेंट 6 और 7 सीटर 5-सीटर / 7-सीटर पावर्ड फ्रंट सीट्स ✅(12-तरफ़ा ड्राइवर/ 8-तरफ़ा को-ड्राइवर) ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ✅ आगे की सीटों में मसाज फीचर ✅ ✅ पीछे की ओर धूप से बचाव के लिए कर्टेन ❌ ✅ इंफोटेनमेंट 12.3 इंच की टचस्क्रीन 12.9 इंच की टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्टरूमेंट क्लस्टर ✅ (कई लेआउट के साथ 12.3 इंच का पूरी तरह से डिजिटल डिस्प्ले) ✅(कई लेआउट वाला 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले) वायरलेस फ़ोन चार्जर ✅ड्युअल ✅ड्युअल साउंड सिस्टम 12 स्पीकर (जेबीएल ब्रांड के) 13 स्पीकर (कैंटन ब्रांड के) एयर प्योरिफायर ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) आॅटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (3-ज़ोन) ✅(3-ज़ोन) कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ़ पैनोरमिक पैनोरमिक आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें ✅ ✅ ड्राइव मोड ✅(स्पोर्ट/नॉर्मल/इको) ✅(स्पोर्ट/नॉर्मल/इको) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 9 पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) पार्किंग कैमरा 360 डिग्री 360 डिग्री ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक ✅ ✅ डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ❌ लेवल-2 एडीएएस ✅ ✅

एमजी ने मैजेस्टर को कई दमदार फीचर्स से लैस किया है, जिनमें न सिर्फ बेसिक फीचर्स शामिल हैं, बल्कि इस कीमत पर मिलने वाले सभी बेहतरीन फीचर्स भी मौजूद हैं। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि मैजेस्टर, ग्लोस्टर से किस तरह बेहतर है।

दोनों कारें फीचर्स और सेफ्टी पैकेज के मामले में लगभग एक जैसी हैं। मैजेस्टर में फ्रंट एलईडी फॉग लाइट्स और रियर सन ब्लाइंड्स की कमी है, जबकि कोडिएक में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं दिया गया है।

स्कोडा कोडिएक में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन एमजी मैजेस्टर का ड्राइवर डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है।

हैरानी की बात यह है कि मैजेस्टर में 6-सीटर कैप्टन सीट कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध है, जबकि स्कोडा कोडिएक में नहीं।

हालांकि, स्कोडा कोडिएक का बेस वेरिएंट 5-सीटर में उपलब्ध है।

स्कोडा कोडिएक में 9 एयरबैग्स दिए गए हैं जबकि मैजेंस्टेर में 6 ही एयरबैग दिए गए हैं, लेकिन कोडिएक में प्रॉपर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं दिया गया है।

एमजी मैजेस्टर Vs 2026 स्कोडा कोडिएक: पावरट्रेन विकल्प

एमजी मैजेस्टर 2026 स्कोडा कोडिएक इंजन 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 215 पीएस 204 पीएस टॉर्क 478.5 एनएम 320 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड ऑटोमैटिक 7-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन आरडब्ल्यूडी* / 4डब्ल्यूडी एडब्ल्यूडी^

*आरडब्ल्यूडी = रियर-व्हील ड्राइव, ^एडब्ल्यूडी = ऑल-व्हील ड्राइव

बॉडी के अंदरूनी हिस्सों की बात करें तो, एमजी मैजेस्टर और स्कोडा कोडिएक दो बिल्कुल अलग कारें हैं। एमजी मैजेस्टर एक लैडर-फ्रेम एसयूवी है, जबकि स्कोडा कोडिएक मोनोकोक चेसिस पर बनी है।

एमजी मैजेस्टर में आपको केवल डीजल इंजन का विकल्प मिलता है, जबकि कोडिएक केवल टर्बो-पेट्रोल एसयूवी है।

मैजेस्टर में आप रियर-व्हील ड्राइव या फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं, स्कोडा कोडिएक एक फुल-टाइम ऑल-व्हील ड्राइव एसयूवी है।

कागज़ी परफॉर्मेंस की बात करें तो एमजी मैजेस्टर में पावर और टॉर्क के आंकड़े बेहतर हैं, लेकिन असल में स्कोडा कोडिएक ज़्यादा तेज़ और फुर्तिली महसूस होगी।

ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एक रोचक तथ्य:

हालांकि दोनों एसयूवी में अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन में चारों पहियों को पावर सप्लाई करने वाले वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन एमजी मैजेस्टर की ऑफ-रोड क्षमता कोडिएक के बेसिक फुल-टाइम ऑल-व्हील ड्राइव से कहीं ज़्यादा है। दरअसल, मैजेस्टर 1 करोड़ रुपये से कम कीमत वाली एकमात्र एसयूवी है जिसमें तीन डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं: फ्रंट, सेंटर और रियर। इसके साथ ही, बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस इसे एक बेहद सक्षम ऑफ-रोड एसयूवी बनाती है जो स्कोडा कोडिएक की तुलना में कहीं ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकती है।

कारदेखो ओपिनियन…

एमजी मैजेस्टर और स्कोडा कोडिएक दो एसयूवी हैं जिनकी अपनी-अपनी अलग-अलग विशेषताएं हैं। मैजेस्टर एक पारंपरिक एसयूवी है जिसमें पुराने जमाने का लैडर-फ्रेम चेसिस, लो-रेंज फोर-व्हील ड्राइव और इतने डिफरेंशियल लॉक हैं कि आप अपने शहर के पास के पहाड़ों या नदियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। इसमें पर्याप्त क्षमता के साथ-साथ मॉर्डन फैमिली की सभी जरूरतें पूरी करने वाले फीचर्स और कंफर्ट भी मौजूद हैं।

दूसरी ओर, स्कोडा कोडिएक में यूरोपीय विशेषताएं गहराई से समाई हुई हैं। यह उस एनआरआई दोस्त की तरह है जो हर काम में बेहद एलिगेंट और सॉफिसिटकेशन दिखता है।

ऑफ-रोड ड्राइविंग में कोडिएक शायद मैजेस्टर जितनी सक्षम न हो, लेकिन इसमें आम लोगों की वास्तविक जीवन की ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा क्षमता है, यह कहीं ज़्यादा रिफाइंड और कंफर्टेबल है, और इसके फीचर्स भी लगभग मैजेस्टर के बराबर हैं।

इसलिए, अगर आप ऐसी गाड़ी की तलाश में हैं जो आपको और आपके परिवार को बाहरी दुनिया से अलग रखे, सड़क की खामियों को छुपाए रखे और किसी 5-स्टार होटल की लॉबी या कॉर्पोरेट पार्किंग में भी कॉमन न लगे, तो स्कोडा कोडिएक बेहतर विकल्प है। लेकिन उन चुनिंदा लोगों के लिए जो लैडर फ्रेम एसयूवी के उस मजबूत और टिकाऊ अहसास को महत्व देते हैं जो आपको बिना किसी डर के ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर बेखौफ चलने का आत्मविश्वास देता है, और रिफाइनमेंट, कंफर्टेबल ड्राइविंग और अन्य चीजों से ज़्यादा अहमियत देता है, तो मैजेस्टर एक दमदार और प्रैक्टिकल एसयूवी है।

अन्य विकल्प

आप यहां एमजी मैजेस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं।