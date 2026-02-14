सभी
नई
पुरानी कार
    एमजी मैजेस्टर vs एमजी ग्लोस्टर: साइज, फीचर, इंजन और प्राइस कंपेरिजन

    मैजेस्टर असल में ग्लोस्टर का ही एक अपग्रेड वर्जन है

    प्रकाशित: फरवरी 14, 2026 11:47 am । सोनू

    105 Views
    MG Majestor Vs MG Gloster

    एमजी मोटर इंडिया ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी कार से पर्दा उठाया है, जिसे एमजी मैजेस्टर नाम दिया गया है। इसे असल में ग्लोस्टर पर तैयार किया गया है, लेकिन कंपनी ने इसमें काफी अपग्रेड किए हैं जो इसे एसयूवी लाइनअप में टॉप पोजिशन पर सही ठहराएंगे। लेकिन क्या ये अपडेट काम के हैं, या आपको इसके बजाय पुराने वर्जन के बारे में सोचना चाहिए? जानेंगे आगे:

    एमजी मैजेस्टर vs ग्लोस्टर: साइज

     

    एमजी मैजेस्टर

    एमजी ग्लोस्टर

    अंतर

    लंबाई

    5046 मिलीमीटर

    4985 मिलीमीटर

    +61 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    2016 मिलीमीटर

    1926 मिलीमीटर

    +90 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1876 मिलीमीटर

    1867 मिलीमीटर

    +9 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2950 मिलीमीटर

    2950 मिलीमीटर

    0 मिलीमीटर

    • मैजेस्टर हर मामले में ग्लोस्टर से बड़ी कार है, हालांकि व्हीलबेस दोनों का एक समान 2950 मिलीमीटर है।

    MG Majestor
    MG Gloster

    • बड़े साइज के साथ, मैजेस्टर 5 मीटर से ज्यादा लंबी और 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी है, जिससे यह इस प्राइस रेंज में सबसे बड़ी गाड़ी साबित होती है।

    MG Majestor
    MG Gloster

    एमजी मैजेस्टर vs ग्लोस्टर: कलर ऑप्शन

    एमजी मैजेस्टर

    एमजी ग्लोस्टर

    मेटल ब्लैक

    मेटल ब्लैक*

    पर्ल व्हाइट

    वार्म व्हाइट*

    मेटल एश

    मेटल एश

    कंक्रीट ग्रे

    डीप गोल्डन*

    *स्टॉर्म सीरीज में लाल एक्सटीरियर एक्सेंट के साथ भी उपलब्ध

    • ग्लोस्टर और मैजेस्टर दोनों चार कलर में उपलब्ध है। मेटल एश और मेटल ब्लैक कलर दोनों कार में कॉमन हैं, जबकि मैजेस्टर में पर्ल व्हाइट और कंक्रीट ग्रे कलर भी दिए गए हैं। वहीं ग्लोस्टर में डीप गोल्डन और वार्म व्हाइट जैसे खास कलर दिए गए हैं।

    • खास बात ये है कि आप ग्लोस्टर को ब्लैकस्टॉर्म, डेजर्टस्टॉर्म और स्नोस्टॉर्म कलर थीम में ले सकते हैं, जिनमें ब्लैक, गोल्डन और व्हाइट शेड के साथ रेड एक्सेंट दिए गए हैं। यहां एमजी मैजेस्टर के सभी कलर ऑप्शन देखिए

    एमजी मैजेस्टर vs ग्लोस्टर: फीचर

    फीचर

    एमजी मैजेस्टर

    एमजी ग्लोस्टर

    ऑटो एलईडी हेडलैंप

    कॉर्नरिंग फॉग लैंप

    व्हील

    19-इंच

    19-इंच

    रूफ रेल्स

    ब्लैक

    क्रोम

    अपहोल्स्ट्री

    लेदरेट

    लेदरेट

    ड्यूल ग्लवबॉक्स

    इंफोटेनमेंट

    12.3-इंच

    12.3-इंच

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    12.3-इंच

    8-इंच

    एम्बिएंट लाइटिंग

    64-कलर

    64-कलर

    क्लाइमेट कंट्रोल

    3-जोन

    3-जोन

    वायरलेस फोन चार्जर

    दो

    पावर्ड सीटें

    12 तरह (ड्राइवर)/ 8 तरह (को-ड्राइवर)

    12 तरह ड्राइवर)/ 8 तरह (को-ड्राइवर)

    मेमोरी फंक्शन

    ड्राइवर

    ड्राइवर

    एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट

    दूसरी पंक्ति में रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग सीटें

    मसाज सीटें

    ड्राइवर और को-ड्राइवर

    ड्राइवर

    वेंटिलेटेड सीटें

    ड्राइवर और को-ड्राइवर

    ड्राइवर

    हीटेड सीटें

    ड्राइवर और को-ड्राइवर

    ड्राइवर और को-ड्राइवर

    साउंड सिस्टम

    12-स्पीकर जेबीएल

    12-स्पीकर

    सनरूफ

    पैनोरमिक

    पैनोरमिक

    पीछे सनशेड

    हेड्स-अप डिस्प्ले

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    कीलेस एंट्री

    जेस्टर फंक्शन के साथ पावर्ड टेलगेट

    क्रूज कंट्रोल

    एयरबैग

    6

    6

    रेन-सेंसिंग वाइपर

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

    हिल स्टार्ट असिस्ट

    पार्किंग कैमरा

    360-डिग्री

    360-डिग्री

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    लेवल-2 एडीएएस

    • ग्लोस्टर हमेशा से एक फीचर से भरपूर एसयूवी कार रही है, और मैजेस्टर में भी वही चीजें हैं, हालांकि इसमें आज के समय के हिसाब से छोटे-मोटे अपडेट किए गए हैं।

    MG Majestor
    MG Gloster

    • हालांकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें पीछे विंडो सनशेड, एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसी कुछ चीजों की कमी है।

    एमजी मैजेस्टर vs ग्लोस्टर: इंजन

     

    एमजी मैजेस्टर

    एमजी ग्लोस्टर

    इंजन

    2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल

    2-लीटर टर्बो डीजल

    2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल

    गियरबॉक्स*

    8-स्पीड एटी

    8-स्पीड एटी

    पावर

    215 पीएस

    161 पीएस

    215 पीएस

    टॉर्क

    478 एनएम

    373 एनएम

    478 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    4-व्हील ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • दोनों एसयूवी कार में 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ग्लोस्टर के शुरूआती वेरिएंट्स में 2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन का विकल्प भी दिया गया है।

    MG Majestor
    MG Gloster

    • मैजेस्टर में ट्विन-टर्बो इंजन के साथ रियर-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों विकल्प दिए गए हैं, जबकि ग्लोस्टर में कम पावरफुल इंजन के साथ रियर-व्हील ड्राइव और ट्विन-टर्बो इंजन के साथ 4-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है।

    MG Majestor
    MG Gloster

    • दोनों एसयूवी के ट्विन-टर्बो इंजन का पावर और टॉर्क आउटपुट एक समान है।

    एमजी मैजेस्टर vs ग्लोस्टर: प्राइस

     

    एमजी मैजेस्टर

    एमजी ग्लोस्टर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    50 लाख रुपये (संभावित)

    38.33 लाख रुपये से 43.16 लाख रुपये

    • सभी बदलावों और प्रीमियम पोजिशन को देखते मैजेस्टर की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है, जबकि ग्लोस्टर को इसके नीचे रखा गया है जिसकी कीमत 38.33 लाख रुपये से 43.16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    MG Majestor
    MG Gloster

    कारदेखो की राय

    ग्लोस्टर अपनी प्राइस पर एक शानदार पैकेज वाली काबिल एसयूवी कार है। हालांकि मैजेस्टर अपने नए बोल्ड स्टाइल, बड़े साइज और कुछ नए फीचर के साथ एक कदम आगे है। इस सेगमेंट में इसे दूसरी लोकप्रिय कारों से कड़ी टक्कर मिलेगी, ऐसे में एमजी को इसकी कीमत काफी सोच-विचार कर तय करनी होगी।

    एमजी ग्लॉस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
