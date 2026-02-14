एमजी मैजेस्टर vs एमजी ग्लोस्टर: साइज, फीचर, इंजन और प्राइस कंपेरिजन

फीचर एमजी मैजेस्टर एमजी ग्लोस्टर

ऑटो एलईडी हेडलैंप ✅ ✅

कॉर्नरिंग फॉग लैंप ❌ ❌

व्हील 19-इंच 19-इंच

रूफ रेल्स ब्लैक क्रोम

अपहोल्स्ट्री लेदरेट लेदरेट

ड्यूल ग्लवबॉक्स ❌ ❌

इंफोटेनमेंट 12.3-इंच 12.3-इंच

वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 12.3-इंच 8-इंच

एम्बिएंट लाइटिंग 64-कलर 64-कलर

क्लाइमेट कंट्रोल 3-जोन 3-जोन

वायरलेस फोन चार्जर दो ❌

पावर्ड सीटें 12 तरह (ड्राइवर)/ 8 तरह (को-ड्राइवर) 12 तरह ड्राइवर)/ 8 तरह (को-ड्राइवर)

मेमोरी फंक्शन ड्राइवर ड्राइवर

एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट ❌ ❌

दूसरी पंक्ति में रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग सीटें ✅ ✅

मसाज सीटें ड्राइवर और को-ड्राइवर ड्राइवर

वेंटिलेटेड सीटें ड्राइवर और को-ड्राइवर ड्राइवर

हीटेड सीटें ड्राइवर और को-ड्राइवर ड्राइवर और को-ड्राइवर

साउंड सिस्टम 12-स्पीकर जेबीएल 12-स्पीकर

सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक

पीछे सनशेड ❌ ❌

हेड्स-अप डिस्प्ले ❌ ❌

ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅

कीलेस एंट्री ✅ ✅

जेस्टर फंक्शन के साथ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅

क्रूज कंट्रोल ✅ ✅

एयरबैग 6 6

रेन-सेंसिंग वाइपर ✅ ✅

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ✅

हिल स्टार्ट असिस्ट ✅ ✅

पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 360-डिग्री

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट ✅ ✅

टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅