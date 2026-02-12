एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार से उठा पर्दा: जल्द लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

प्रकाशित: फरवरी 12, 2026 02:49 pm । सोनू

नई स्कोडा कोडिएक और नई फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन के बाद अब फुल-साइज एसयूवी कार सेगमेंट में एमजी मैजेस्टर के रूप में दूसरा शानदार विकल्प आया है। मैजेस्टर असल में अपग्रेडेड एमजी ग्लोस्टर है, जिसमें नया डिजाइन, अपडेट केबिन, और कुछ ज्यादा प्रीमियम फीचर हैं। इस एसयूवी गाड़ी की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी मई से मिलेगी।

अगर आप एक फुल साइज एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं जो रोड पर शानदार दिखे और केबिन आरामदायक हो, तो एमजी मैजेस्टर कार आपके लिए हो सकती है। यहां हमने इसकी सभी जानकारी साझा की है जो आप जानना चाहते हैं:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

जहां एमजी ग्लोस्टर में ज्यादा एलिगेंस और हल्का चार्म है, वहीं एमजी मैजेस्टर ज्यादा रग्ड, टफ और डोमिनेटिंग डिजाइन के साथ आती है।

आगे से मैजेस्टर गाड़ी का लुक पूरी तरह से नया है, जिसमें बड़ी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल है जो इसका रोड प्रजेंस बेहतर करती है।

एसयूवी कार में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जिसके ऊपर की तरफ पतली एलईडी डीआरएल दी गई है और मेन एलईडी हेडलैंप्स बंपर में इंटीग्रेट है।

इसकी टफ एसयूवी वाली अपील को बढ़ाने के लिए आगे साटिन सिल्वर फिनिश वाली मोटी स्किड प्लेट, और बंपर में आगे पार्किंग सेंसर भी इंटीग्रेटेड है।

कुल मिलाकर यह आपको घूरते हुए गुस्से का आभास देती है।

एमजी ने मैजेस्टर को चार कलर: पर्ल व्हाइट, मेटल ब्लैक, मेटल एश और कंक्रीट ग्रे में पेश किया है।

छोटी-छोटी बातें: ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल मैजेस्टर को क्रोम-हैवी ग्लोस्टर के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव लुक देता है।

साइड

साइड से मैजेस्टर का सिल्हूट काफी हद तक ग्लोस्टर जैसा दिखता है। हालांकि यह ग्लोस्टर कार से ज्यादा लंबी है।

दूसरी फुल साइज एसयूवी कार की तरह एसयूवी की पूरी लंबाई तक एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन है, और आपको मोटी बॉडी क्लेडिंग और व्हील आर्क भी मिलते हैं।

इसका बड़ा साइज और बॉक्सी स्टांस इसे रोड पर अच्छा लुक देता है।

एसयूवी कार में नए 19-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं जो व्हील आर्क के साथ इसे मस्कुलर बनाते हैं।

एमजी ने ग्लोस्टर में दी गई अधिकांश क्रोम फिनिश को ग्लॉस ब्लैक फिनिश से रिप्लेस किया है।

पीछे का डिजाइन

पीछे से एमजी मैजेस्टर का डिजाइन ग्लोस्टर से ज्यादा स्लीक और ज्यादा आकर्षक है।

इसके हाइलाइट में नई कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप है और ज्यादा मॉडर्न लुक के लिए फ्लेट टेलगेट है।

पीछे वाले बंपर पर मोटी क्लेडिंग, एक मोटी स्किड प्लेट, और वर्टिकल रिफ्लेटर दिए गए हैं, जो एसयूवी के शानदार लुक को और बढ़ाते हैं।

ट्विन एग्जॉस्ट आउटलेट लुक को और बेहतर बनाते हैं और स्पोर्टीनेस का भी अहसास देते हैं।

टेलगेट पर बड़ी ‘मैजेस्टर’ बैजिंग दी गई है जो पीछे का लुक पूरा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि ये भारत की सड़क पर सबसे अलग दिखे।

कुल मिलाकर एमजी मैजेस्टर का एक्सटीरियर डिजाइन ग्लोस्टर से ज्यादा अग्रेसिव और शानदार है।

केबिन

अंदर से एमजी मैजेस्टर का केबिन ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगता है, जिसमें ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ क्लीन डैशबोर्ड लेआउट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन केबिन को महंगी लग्जरी एसयूवी कार वाला वाइब देता है।

डैशबोर्ड के बीच में एक फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नीचे की तरफ रेक्टांगुलर एसी वेंट्स दिए गए हैं।

एमजी ने एयर कंडिशनिंग के लिए टॉगल-स्टाइल कंट्रोल्स को बरकरार रखा है, जिन्हें इस्तेमाल करना आसान है और केबिन को अलग लुक देते हैं।

ड्राइवर को फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो एमजी ग्लोस्टर वाले हैं। इसमें आपको स्टीयरिंग पर ऑडियो और एडीएएस कंट्रोल्स भी मिलते हैं, साथ ही मैनुअल कंट्रोल के लिए पेडल शिफ्टर भी मिलते हैं।

सेंटर कंसोल के नीचे वाले हिस्से में फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए दो रोटरी नोब दिए गए हैं।

इसमें आपको ज्यादा सुविधा के लिए दो वायरलेस फोन चार्जिंग पेड और स्टोरेज स्पेस भी मिलता है।

खास बातें: सीटों में ड्यूल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, जिसमें सीटों और डोर पेनल पर ग्रे इनसर्ट के साथ ब्लैक सरफेस दिया गया है। विजिबल ब्लोस्टरिंग और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट इसे प्रीमियम फील देते हैं। डैशबोर्ड और डोर पेड पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो मैजेस्टर को प्रीमियम बनाते हैं।

मैजेस्टर में 6 सीटर और 7 सीटर लेआउट का विकल्प रखा गया है। 6 सीटर वर्जन में बड़ी और आरामदायक कैप्टन सीटें हैं, जो ड्राइवर के साथ सफर करने वालों के लिए हैं।

पीछे वाले पैसेंजर को अलग डिस्प्ले के साथ एक एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम, चार्जिंग पोर्ट और डेडिकेटेड टेंपरेचर जोन का फायदा मिलता है।

6 सीटर वर्जन में आपको बीच वाली पंक्ति में वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली कैप्टन सीटें भी मिलती है।

फीचर और सेफ्टी

जो लोग करीब 50 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, उनके लिए फीचर सबसे जरूरी होते हैं। फीचर के मामले में एमजी ने करीब कोई कसर नहीं छोड़ी है, केबिन को बेहतर बनाने के लिए सुविधा और सेफ्टी फीचर के साथ-साथ फील गुड फीचर भी दिए गए हैं।

टॉप फीचर में एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

इसमें आपको वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ आगे 12 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, 3-जोन ऑटो एसी, दो वायरलेस फोन चार्जर, एक एयर प्यूरीफायर, एक पावर्ड टेलगेट, एक पैनोरमिक सनरूफ, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और दूसरी पंक्ति में मसाज सीटें भी मिलती है।

सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

एमजी मैजेस्टर के इंजन और गियरबॉक्स की जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 2-लीटर ट्विन टर्बा डीजल पावर 215 पीएस टॉर्क घोषणा होनी बाकी गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मैजेस्टर में 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जो 215 पीएस की पावर देता है। इसमें रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प है।

इस इंजन के साथ केवल 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

4-व्हील ड्राइव विकल्प में 10 ऑफ-रोड मोड, 810 मिलीमीटर पानी में चलने की क्षमता और तीन डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं, जो मैजेस्टर को रोड और ऑफ रोड दोनों जगह पर चलने लायक बनाते हैं।

इसमें पेट्रोल इंजन ऑप्शन नही दिया गया है।

बहुत पावरफुल मैजेस्टर इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल एसयूवी कार में से एक है, जो पावर आउटपुट के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडिएक दोनों से आगे है।

वेरिएंट

मैजेस्टर दो वेरिएंट शार्प और सेव्वी में मिलेगी। शार्प वेरिएंट में रियर-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों विकल्प मिलेंगे, जबकि सेव्वी केवल 4-व्हील ड्राइव में मिलेगा।

वेरिएंट रियर-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव शार्प ✅ ✅ सेव्वी ❌ ✅

लॉन्च डेट, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

एमजी मैजेस्टर को इस साल अप्रैल में लॉन्च करेगी और इसकी डिलीवरी मई में शुरू होगी। इसकी कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

एमजी मैजेस्टर का मुकाबला स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जीप मेरिडियन और आगामी फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा।

क्या आप सबसे ज्यादा बिकने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर के बजाय एमजी मैजेस्टर को लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।