भारत में मई 2026 में लॉन्च होंगी ये 4 नई कार, देखिए पूरी लिस्ट

2026 के पहले चार महीनों में भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही लेकिन आने वाला समय और भी खास रहेगा। मई 2026 में कई नई कार लॉन्च होने की उम्मीद है, जिनमें टाटा सिएरा ईवी भी शामिल है। आइए यहां देखते हैं इस महीने कौनसी नई गाड़ी लॉन्च हो सकती हैः

एमजी मैजेस्टर

लॉन्च तारीखः घोषणा होनी बाकी

संभावित कीमतः39.50 लाख रुपये

एमजी मैजेस्टर से पर्दा उठ गया है और इसका भारत के कार बाजार में लॉन्च का इंतजार है। इसे कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में ग्लोस्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके डिजाइन हाइलाइट्स में ऑल-एलईडी लाइटिंग, एक बड़ी ग्रिल, 19 इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप, और बूटलिड पर बोल्ड ‘मैजेस्टर’ बैजिंग शामिल है। इसके प्रमुख फीचर में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ आगे 12 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और दो वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।

मैजेस्टर में 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जो 215 पीएस की पावर और 478 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह रियर-व्हील-ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों सेटअप में मिलेगी।

होंडा सिटी और सिटी हाइब्रिड फेसलिफ्ट

लॉन्च तारीखः 22 मई 2026

संभावित कीमतः 12.5 लाख रुपये (सिटी फेसलिफ्ट), 20.5 लाख रुपये (सिटी हाइब्रिड फेसलिस्ट)

पांचवी जनरेशन होंडा सिटी को दूसरा फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है, पहला फेसलिफ्ट अपडेट 2023 में पेश किया गया था। फेसलिफ्ट मॉडल के साथ, होंडा सेडान कार के डिजाइन, आगे और पीछे वाले बंपर, ग्रिल और शायद अलॉय व्हील डिजाइन में कुछ बदलाव कर सकती है। इस सेगमेंट के हिसाब से इसके केबिन में कई जरूरी अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक पावर्ड ड्राइवर सीट, एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीट, और शायद एक 360 डिग्री कैमरा मिल सकता है।

*संदर्भ के लिए मौजूदा मॉडल की फोटो का इस्तेमाल

होंडा सिटी के इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। इसमें मौजूदा मॉडल वाला 121 पीएस 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

सिटी हाइब्रिड के अंदर और बाहर भी ऐसे ही बदलाव और फीचर अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। सिटी हाइब्रिड में पहले वाला 126 पीएस (संयुक्त) 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिसके साथ ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है।

नई टाटा सिएरा ईवी

पर्दा उठेगाः घोषणा होनी बाकी

संभावित कीमतः 15 लाख रुपये

टाटा मोटर्स ने कुछ महीनों पहले ही सिएरा ईवी से पर्दा उठा दिया था, लेकिन इसकी कीमत घोषणा होनी अभी तक बाकी है। इसकी प्राइस का खुलासा शायद मई 2026 में होगा, और इसे कंपनी के ईवी लाइनअप में नेक्सन ईवी और हैरियर ईवी के बीच पोजिशन किया जाएगा। इसका डिजाइन कुछ ईवी स्पेसिफिक अपडेट को छोड़कर जैसे क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल और एयरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील को छोड़कर स्टैंडर्ड सिएरा जैसा ही होगा। केबिन में रेगुलर मॉडल वाला ही ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलेगा, लेकिन दोनों को अलग दिखाने के लिए केबिन थीम अलग हो सकती है। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है।

हालांकि अभी तक टाटा ने सिएरा ईवी की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रिक गाड़ी कई बैटरी पैक ऑप्शन में मिलेगी और इसकी फुल चार्ज में रेंज करीब 500 किलोमीटर हो सकती है।

मिनी कूपर कंट्रीमैन सी

लॉन्च तारीखः घोषणा होनी बाकी

संभावित कीमतः 50 लाख रुपये

मिनी ने हाल ही में जल्द भारत में लोकल असेंबल होने वाली कंट्रीमैन सी की बुकिंग शुरू की है। यह एसयूवी कार का लोअर वेरिएंट होगा और इसे बीएमडब्ल्यू के चेन्नई प्लांट में असेंबल किया जाएगा। चूंकि यह मूल रूप से कंट्रीमैन एसयूवी ही है, ऐसे में इसके मूल डिजाइन को बरकरार रखा गया है, हालांकि कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि ग्रिल के चारों ओर, आगे, साइड और पीछे की स्किड प्लेट, साथ ही ‘मिनी’ और ‘कंट्रीमैन’ लोगों पर मैट शैंपेन कलर के हाइलाइट्स दिए गए हैं। इसमें कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक वाले ही 19-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, और ये भी शैंपेन कलर में हैं। फीचर हाइलाइट में एक 9.4-इंच ओएलईडी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, और एक हरमन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल है। इसके सेफ्टी फीचर में कई एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ईएससी जैसे फीचर्स शामिल हैं।

इसमें बीएमडब्ल्यू एक्स1 वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 136 पीएस की पावर और 230 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 7-स्पीड डीसीटी ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।

तो ये हैं मई 2026 में भारत में लॉन्च होने वाली नई कार की लिस्ट। आप इनमें से कौनसी कार घर लाने की सोच रहे हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।