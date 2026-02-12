सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    एमजी मैजेस्टर में दिए गए हैं कुल 4 कलर के विकल्प, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    मैजेस्टर को 4 मोनोक्रोम पेंट विकल्पों में खरीदा जा सकता है।

    प्रकाशित: फरवरी 12, 2026 06:44 pm । भानु

    87 Views
    • Write a कमेंट

    MG Majestor Colours Explained

    भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में डेब्यू के बाद, एमजी मैजेस्टर का इंडिया-स्पेसिफिक वर्जन अब सामने आ चुका है। यह भारत में एमजी की फ्लैगशिप पेशकश है और कारमेकर की लाइनअप में इसे ग्लोस्टर से ऊपर रखा गया है। भारत में यह 6-सीट और 7-सीट लेआउट में उपलब्ध है। इस आर्टिकल में, हम इंडिया-स्पेसिफिक मैजेस्टर में उपलब्ध कलर ऑप्शन्स पर डालते हैं एक नज़र:

    कलर विकल्प

    • मेटल ब्लैक

    MG Majestor Metal Black

    • पर्ल व्हाइट

    MG Majestor Pearl White

    • मेटल ऐश

    MG Majestor Metal Ash

    • कंक्रीट ग्रे

    MG Majestor Concrete Grey

    एमजी मैजेस्टर को कुल 4 मोनोटोन पेंट विकल्पों में पेश किया गया है।

    एमजी मैजेस्टर फीचर्स

    इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड टेलगेट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सेकंड रो कैप्टन सीट्स, एयर प्योरिफायर, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन के साथ पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स दी गई हैं।

    MG Majestor

    सेफ्टी टेक्नोलॉजी की बात करें तो, इस एसयूवी में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएस) सूट दिया गया है।

    एमजी मैजेस्टर इंजन

    एमजी मैजेस्टर में वही 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दे रही है जो ग्लॉस्टर में है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन  इस प्रकार हैं:
     

    इंजन

    2-लीटर ट्विन टर्बा डीजल

    पावर

    215 पीएस

    टॉर्क

    घोषणा होनी बाकी

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^आरडब्ल्यूडी - रियर व्हील ड्राइवट्रेन, 4डब्ल्यूडी - 4-व्हील ड्राइवट्रेन

    MG Majestor

    ग्लोस्टर की तरह, मैजेस्टर भी केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है। एमजी ने इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव दोनों विकल्प दिए हैं।

    संभावित कीमत एवं कंपेरिजन

    एमजी मैजेस्टर की संभावित कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी। एसयूवी की बुकिंग और डिलीवरी टाइम के बारे में अधिक जानने के लिए आप यह खबर भी पढ़ सकते हैं।

    MG Majestor

     एमजी मैजेस्टर का मुकाबला स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जीप मेरिडियन और अपकमिंग फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा।

    was this article helpful ?

    एमजी मैजेस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    एमजी मैजेस्टर में दिए गए हैं कुल 4 कलर के विकल्प, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है